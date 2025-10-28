Violeta Bergonzi y Carolina Sabino protagonizaron momento tenso en ‘MasterChef Celebrity’: “Se delicó”

Una asignación de recetas desata tensión entre Violeta Bergonzi y Carolina Sabino en MasterChef - crédito cortesía Canal RCN

La cocina de Masterchef Celebrity vivió un momento de tensión inusual entre Violeta Bergonzi y Carolina Sabino durante un reto de salvación en la reciente emisión del reality gastronómico.

La dinámica trajo consigo una atmósfera cargada, marcada por la reacción de las participantes frente a las decisiones tomadas en la competencia.

Durante el reto, el jurado pidió a Violeta Bergonzi bajar del balcón y asumir el rol de “jueza invitada” para asignar recetas a sus compañeros. Esta tarea implicó no solo la responsabilidad de definir el futuro inmediato de varios concursantes, sino también exponerlos a sus debilidades en la cocina, indicándoles qué platos debían cocinar.

Al momento en que le pidieron a Violeta definir el plato de Sabido, sin dudarlo dijo: “Que haga la panna cotta, que es la más sencilla”, plato que representaría un mayor esfuerzo para la actriz al tratarse de un plato dulce, molestia que se reflejó en su cara.

La reacción de Carolina Sabino al recibir su reto fue especialmente notoria. Al acercarse Violeta, surgieron risas y comentarios cuyo trasfondo fue captado por las cámaras: “¿Quieres asignarme un postre, Violeta? Con mucho gusto”, expresó Carolina Sabino con un tono que evidenciaba incomodidad, a lo que Violeta respondió: “Uy, se delicó”, a lo que el chef Nicolás de Zubiría añadió: “ese tonito no me gustó nada”.

Finalmente, Violeta optó por entregarle a Carolina Sabino una receta de posta cartagenera, un plato típico colombiano que tampoco resultaba fácil de ejecutar. “Solo por el tonito en que me está hablando, que haga la Posta cartagenera, porque me encanta, que me grite así”, comentó Violeta.

Si bien se disipó la tensión con gestos de cordialidad, la escena dejó una marca en el ambiente de la competencia, lo que no pasó desapercibido para quienes seguían de cerca el desarrollo de la jornada.

El reto mantenía a cinco celebridades luchando por la permanencia en el programa: Carolina Sabino con posta cartagenera, Raúl Ocampo con pulpo a la brasa, Ricardo Vesga con costillas de cerdo, Alejandra Ávila enfrentando un ramen y Pichingo intentando una panna cotta.

Todos los platillos requerían un estándar alto de técnica y exactitud, lo que incrementó la presión en las cocinas del set.

Alejandra Ávila afrontó la dificultad de preparar fideos orientales sin experiencia previa en esa cocina. Por su parte, Raúl Ocampo tenía la misión de cocinar una proteína delicada como el pulpo, y Pichingo admitió nunca haber preparado una panna cotta, reconociendo que cualquier error podía colocar a cualquier participante cerca de la eliminación.

Pichingo se abrió paso en el top 8 de la competencia

Ante el jurado pichongo presentó el postre con confianza. Rausch le preguntó cuál era su opinión sobre el resultado y Pichingo aseguró: “Es un 98% perfecta” y luego agregó: “Yo diría que un 99% casi perfecta”. La reacción generó aplausos y reconocimiento tanto por parte del jurado como de sus compañeros.

Mientras tanto, Alejandra Ávila abordó el reto del ramen. Debía preparar la pasta artesanalmente y, aunque recibió elogios por el esfuerzo y el aspecto visual de su plato, un exceso de sal impidió que accediera a la salvación.

Otros participantes, como Carolina Sabino, Ricardo Vesga y Raúl Ocampo, enfrentaron dificultades similares. El caso de Raúl Ocampo evidenció lo desafiante de la prueba cuando el tiempo de cocción del pulpo superó los minutos recomendados y alteró el resultado final. Ninguno de ellos logró la calidad mínima exigida para subir al balcón.

La deliberación final del jurado reconoció el crecimiento de todos los concursantes, pero la panna cotta de Pichingo, calificada por los jueces como “99% perfecta”, fue la que se impuso. El participante accedió al top 8 del show, se quitó el delantal negro y celebró su salvación entre aplausos.

La llegada el top 8 desató las reacciones en redes sociales, celebrando el trabajo del humorista. “Te adorooooooooooo pichingooooooo”, escribió la presentadora Claudia Bahamón en Instagram, “Me alegra mucho por pichingo, Violeta tratando de perjudicarlo y no pudo😂“, ”Muy merecido pichingo ojalá gane MasterChef", dicen otras de las reacciones.