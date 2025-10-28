Colombia

Petro arreció contra María Elvira Salazar y la llamó mentirosa por cifras de cultivos de coca en Colombia: “¿Dónde habrá estudiado matemáticas?”

El presidente de la República, en un nuevo mensaje en sus redes sociales, tuvo fuertes calificativos contra la representante republicana, que puso la lupa sobre el incremento en las plantaciones en el país, que según sus datos ya llegan al 300%

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

María Elvira Salazar y Gustavo
María Elvira Salazar y Gustavo Petro protagonizaron un nuevo cruce de declaraciones a través de las redes sociales - crédito EFE

La discusión sobre el aumento de los cultivos de coca en Colombia provocó en la tarde del martes 28 de octubre de 2025 un fuerte cruce de acusaciones entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la congresista estadounidense María Elvira Salazar; dos viejos contendores políticos que en las últimas semanas han intensificado sus enfrentamientos mediáticos, ahora por cuenta del preocupante balance en la lucha antidrogas.

En un mensaje difundido en su perfil de X, en el que lo siguen más de 8,3 millones de usuarios, el mandatario colombiano calificó de “mentira inmensa” las cifras presentadas por la representante republicana, que aseguró que bajo su gobierno las plantaciones de coca han crecido un 300%. “Esto es una mentira inmensa”, afirmó Gustavo Petro en su declaración pública, desmintiendo de forma categórica los datos difundidos por la legisladora.

El jefe de Estado detalló la evolución de los cultivos de hoja de coca en los últimos años, al comparar los incrementos registrados durante diferentes administraciones. “En solo un año los cultivos de hoja de Coca crecieron 111% en el 2013, en el gobierno (Juan Manuel) Santos y 42% en el 2021 del gobierno de (Iván) Duque; en dos años de gobierno solo crecieron 12% en vontando 2023 y 2024 (sic)”, precisó el jefe de Estado en su mensaje, que causó reacciones.

Y es que, según Petro, el aumento durante su gestión ha sido considerablemente menor al señalado por la congresista, y de hecho, la respuesta del gobernante incluyó una crítica a la formación académica de la legisladora estadounidense. “¿Dónde habrá estudiado matemáticas la senadora norteamericana María Elvira Salazar?”, se cuestionó el presidente en su intervención, al poner en duda la veracidad y el rigor de los datos presentados por la parlamentaria oficialista.

Los señalamientos de María Elvira Salazar que causaron la furia de Gustavo Petro

Por su parte, Salazar sostuvo una postura frontal contra el mandatario, al vincular el aumento de los cultivos de coca con un deterioro en la relación bilateral entre ambos países. “Colombia fue alguna vez una democracia próspera y un aliado confiable de Estados Unidos. Bajo Petro, los cultivos de coca crecieron un 300%, él defiende a los carteles, ataca a América y falta al respeto al liderazgo de nuestra nación”, expresó la congresista, afín al presidente Donald Trump.

E incluso, la periodista de base, de origen cubano, que se ha convertido en una figura influyente en el espectro político latino en el país norteamericano, fue más allá en sus señalamientos, y lanzó acusaciones contra el presidente de los colombianos. “Petro es un ladrón, un marxista y un terrorista, y no es bienvenido en los Estados Unidos”, afirmó Salazar, que no dudó en señalar a su interlocutor con duros calificativos sobre su gestión frente al crimen.

En desarrollo...

