Petro aceptó la renuncia del exfiscal Eduardo Montealegre como ministro de Justicia y ya definió reemplazo temporal

Eduardo Montealegre no continuará como ministro de Justicia, tras aceptarse su renuncia al cargo - crédito Colprensa

A través del Decreto 1143 del 27 de octubre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, formalizó la salida del exfiscal Eduardo Montealegre Lynett del gabinete, tras pedirle su renuncia como ministro de Justicia.

El documento fue firmado por el titular de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, designado ministro de delegatario de funciones presidenciales, debido al viaje del primer mandatario al Medio Oriente, como parte de lo que será su presencia en Arabia Saudí y Egipto.

“Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el doctor Luis Eduardo Montealegre Lynett, identificado con la cédula de ciudadanía N.XXXX, al empleo de Ministro, Código 0005, del Ministerio de Justicia y del Derecho”, se leyó en la comunicación.

En consecuencia, el jefe de Estado designó de manera interina a Augusto Alfonso Ocampo, que se desempeña como secretario jurídico de la Presidencia, para asumir esa responsabilidad.

En desarrollo...