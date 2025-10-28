Colombia

Laura Gallego renunció como señorita Antioquia tras polémica por preguntar si se debe dar “bala” a Petro y a Quintero: “Me niego”

La reina de belleza aseguró que una corona no debe ser una “mordaza” al momento de opinar sobre política

Carol Salazar

Por Carol Salazar

La reina de belleza aseguró que el presidente Gustavo Petro debería recibir un “cachazo” - crédito @JoseAleCastano/X

Laura Gallego Solís, abogada y activista ciudadana que fue elegida recientemente como señorita Antioquia, presentó su carta de renuncia a dicho título ante la Organización del Concurso Nacional de Belleza. Esto, debido a la polémica que surgió en redes sociales y medios de comunicación por su postura política.

El rechazo hacia la reina de belleza se exacerbó por la publicación que hizo de algunos videos entrevistando a precandidatos presidenciales de la derecha colombiana. En ellos, hizo apología a la violencia, refiriéndose directamente al presidente Gustavo Petro y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo)Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”, preguntó Solís. Tras recibir una respuesta del precandidato al que entrevistó, aseguró que el primer mandatario debía ser agredido. “Y un cachazo a Petro, pues, al menos”, señaló.

La reina de belleza Laura Gallego aseguró que se le ha atacado por opinar sobre política y ser una reina - crédito @lauragallegosoliss/IG

En su carta de renuncia, lejos de dar explicaciones sobre las preguntas y afirmaciones que hizo en contra del presidente y del precandidato presidencial, aseguró que está siendo víctima de señalamientos por parte del jefe de Estado y del exalcalde de Medellín e indicó que no se quedará callada.

“En los últimos días, mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso, se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro”, precisó en la carta que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Laura Gallego aseguró que usó el término “bala” como una analogía al hacer una entrevista sobre Daniel Quintero y Gustavo Petro - crédito EFE y Reuters

Desde su perspectiva, las críticas que han surgido en su contra representan una incoherencia por parte de quienes dicen defender la libertad y se “escandalizan” cuando una mujer decide hacer uso de ese derecho. Asimismo, aseguró que la libertad de expresión no puede ser un privilegio del que gocen solo algunas personas y que este no puede ser utilizado para “callar” a quienes piensan distinto.

En consecuencia, decidió renunciar, argumentando que no desea que el título de reina de belleza le impida expresarse públicamente sobre la política colombiana.

“Ante esta realidad, me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza. Por lo anterior, presente de manera irrevocable mi renuncia como Señorita Antioquia 2025”, precisó.

Laura Gallego Solís presentó su carta de renuncia como Señorita Antioquia - crédito @lauragallegosoliss/IG

Así las cosas, indicó que se retira “con la frente en alto” y en paz por los aportes que dio al país en el entorno de los concursos de belleza. A su juicio, logró demostrar que una mujer no debe limitarse a ser bella y obedecer. Además, insistió en que su dignidad no se negocia por fama o aplausos.

Y, con respecto a la política del país, se refirió a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2026, asegurando que el futuro del territorio Nacional está en juego y que actualmente hay personas que ejerce manipulación a través de discursos de odio.

“Colombia atraviesa un momento decisivo. Está en juego la democracia, la libertad y el futuro de un país que no puede seguir siendo manipulado por discursos que promueven el odio y la división”, señaló.

Añadió:“No renuncio a mis sueños. Renuncio a lo que pretende silenciar mi voz”.

La reina de belleza Laura Gallego presentó su renuncia - crédito @lauragallegosoliss/IG

Gallego Solís dio explicaciones sobre sus polémicas entrevistas

En conversación con W Radio, aseguró que con sus preguntas y afirmaciones no quiso hacer apología a la violencia: “Yo usé el término ‘bala’, que claramente es muy agresivo, pero fue más una analogía”, detalló.

Explicó que, contrario a lo que han dicho en su contra, no es una persona que esté de acuerdo con la violencia y tampoco considera que el país se beneficie de ello. “Tampoco creo que Colombia en este momento necesite más violencia de la que ya hemos atravesado”, dijo al medio citado.

