Colombia

Sancionado Julián López, presidente de la Cámara: fue apartado tres meses del Partido de la U tras anunciar la “Nueva U”

La mesa directiva del Senado deberá encargar la función en cabeza del actual vicepresidente, Juan Sebastián Gómez

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Julián López, presidente de la
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes - crédito captura de pantalla

El Comité Político del Partido de la U impuso una suspensión provisional de la militancia por tres meses al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, además de retirarle sus derechos de voz y voto, luego de que el congresista pusiera en marcha el movimiento denominado “la Nueva U”.

La determinación se adoptó este martes 28 de octubre y conlleva una investigación disciplinaria formal en el interior del partido, así como instrucciones adicionales relacionadas con la actividad pública y política del representante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión fue comunicada oficialmente al Congreso y establece que López dejará de ejercer la presidencia de la Cámara de Representantes, puesto que desempeñaba en representación de la colectividad sancionante.

La bancada de la U aseguró que mantenerse en el cargo vulneraría la autonomía del partido y podría afectar la regularidad de los trámites legislativos de la corporación.

Por ese motivo, la mesa directiva del Senado deberá encargar la función en cabeza del actual vicepresidente, Juan Sebastián Gómez.

Las causas de la medida responden a la promoción de la división en el partido mediante la campaña de visibilización de “la Nueva U”, detallando la organización que no existe un movimiento en proceso de escisión ni una nueva fuerza política en gestación al interior de la colectividad. “Somos una sola fuerza política y nos estamos preparando para afrontar los retos electorales de 2026”, enfatizó el Partido de la U en su comunicado.

Comunicado del Partido de la
Comunicado del Partido de la U que confirma la sanción a Julián López - crédito @UltimaHoraCR/X

La resolución adoptada contiene directrices orientadas a frenar cualquier intención de escisión o fraccionamiento desde el interior de la colectividad. Se ordenó a López retirar de sus redes sociales y plataformas digitales cualquier referencia, campaña o material relacionado con el lanzamiento, inicio o conformación de la “Nueva U”.

Además, se estableció la directriz de eliminar toda manifestación o acto considerado como violencia política, en particular aquellos dirigidos contra las mujeres del partido, señalando de manera específica a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres.

Entre las actuaciones internas, el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético (Cndce) del Partido de la U abrió una investigación formal contra Julián López por el uso y posible modificación indebida de los símbolos oficiales de la organización, así como por conductas que habrían atentado contra la unidad partidaria.

Entre las actuaciones internas, el
Entre las actuaciones internas, el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético (Cndce) del Partido de la U abrió una investigación formal contra Julián López - crédito @Julianlopezte/X

La colectividad sostuvo que cuenta con fotografías y testimonios que sustentan la puesta en marcha de los planes políticos asociados al nuevo movimiento liderado por el congresista.

En la comunicación oficial, la colectividad pidió a toda su militancia mantener la cohesión, la democracia interna y el respeto por la participación de las mujeres en política.

Las directrices incluidas en la sanción exhortan al representante a seguir los procedimientos estatutarios en caso de buscar la escisión formal del partido y solicitaron el retiro de cualquier forma de ataque público hacia sus integrantes.

La sanción tendrá inicialmente una duración de tres meses, aunque el Comité de Ética cuenta con la facultad de prorrogarla en función de los resultados de la investigación disciplinaria en marcha. Durante el periodo de inhabilidad, Julián López quedará excluido de todas las decisiones internas y permanecerá sin representación dentro de la bancada de la U en la Cámara de Representantes.

López había expresado que el movimiento “Nueva U” buscaba “una forma distinta de hacer política: cercana a la gente, con resultados y sin carreta”.

Afirmó: “No vamos por el mismo camino de siempre, porque 12 años de los mismos liderazgos dejaron cifras que no le sirven a la gente del Valle”. Además, manifestó su crítica a la falta de resultados en materia de seguridad y obra pública.

El congresista lanzó un movimiento
El congresista lanzó un movimiento con la militancia del partido en su departamento - crédito Prensa Julián López

El representante no ha emitido declaraciones respecto a la sanción establecida por el Partido de la U, aunque se espera que recurra al Consejo Nacional Electoral para buscar una respuesta institucional a la medida.

Temas Relacionados

Partido de la UPresidente de la Cámara de RepresentantesSanción Julián LópezJulián LópezCámara de RepresentantesColombia-Noticias

Más Noticias

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitarán el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, por el liderato del torneo que otorgará dos cupos directos a la Copa Mundial Femenina de la Fifa Brasil 2027

Ecuador vs. Colombia - EN

Guillermo Alfonso Jaramillo arremetió contra la Comisión Séptima del Senado, tras aplazamiento del debate de la reforma a la salud: “Es inoperante”

El titular de la cartera de Salud cuestionó la determinación de la célula legislativa de postergar la discusión en tercer debate de la referida proposición, con la que se espera avanzar en la modificación del sistema en el país

Guillermo Alfonso Jaramillo arremetió contra

Le llueven críticas a Petro por explicar cómo los huracanes “llevan agua” a las islas del Caribe: “Intenta poetizar tragedias”

El jefe de Estado afirmó que el huracán Melissa “defiende” el Caribe y que sin los huracanes no habría agua en las islas caribeñas, incluso en La Guajira

Le llueven críticas a Petro

Detective del Departamento de Policía de Nueva York murió tras someterse a un procedimiento estético en Cali: la hallaron sin vida en un hotel

Como Alicia Stone (40 años) fue identificada la oficial que viajó a Colombia con la idea de hacerse una intervención en los glúteos y una liposucción

Detective del Departamento de Policía

Protestas en Bogotá dejaron fuerte afectación vial en la avenida El Dorado: bloquearon el paso desde el aeropuerto

Los manifestantes se tomaron la principal vía de conexión para turistas y residentes que llegan a la capital del país desde la terminal aérea de la capital

Protestas en Bogotá dejaron fuerte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministra de seguridad de Argentina

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado aseguró que Claudia

Valentina Taguado aseguró que Claudia Bahamón le mitió y causa revuelo en ‘MasterChef Celebrity’: “Yo le creí”

Karina García explicó por qué acepto un nuevo ‘reality’ y prometió cambiar su estrategia: “A mí me encantan los retos”

Tuti Vargas relató relación narcisista por la que pasó y cómo le puso fin: “Empecé a volverme chiquita”

Joven evadió la seguridad y sorprendió a Westcol durante transmisión en vivo: ingresó sin permiso a la propiedad donde se hospedaba el streamer en Cali

Mamá de B King hizo impactante revelación a un mes de la muerte del cantante: “Me susurra para que esté tranquila”

Deportes

Ecuador vs. Colombia - EN

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Colombia vs. Japón: hora y dónde ver a la Tricolor en el partido de octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Juan Guillermo Cuadrado recibió nuevo reconocimiento, luego de marcar su primer gol con Pisa en la Serie A

Cuándo comienza el Mundial Sub-17 de Qatar: ABC del nuevo reto de la selección Colombia en el 2025

Se salvó el Deportivo Cali: Superintendencia de Sociedades aprobó acuerdo de reestructuración del club, pero habrá cambios