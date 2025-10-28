Sancionado Julián López, presidente de la Cámara: fue apartado tres meses del Partido de la U tras anunciar la “Nueva U”

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes - crédito captura de pantalla

El Comité Político del Partido de la U impuso una suspensión provisional de la militancia por tres meses al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, además de retirarle sus derechos de voz y voto, luego de que el congresista pusiera en marcha el movimiento denominado “la Nueva U”.

La determinación se adoptó este martes 28 de octubre y conlleva una investigación disciplinaria formal en el interior del partido, así como instrucciones adicionales relacionadas con la actividad pública y política del representante.

La decisión fue comunicada oficialmente al Congreso y establece que López dejará de ejercer la presidencia de la Cámara de Representantes, puesto que desempeñaba en representación de la colectividad sancionante.

La bancada de la U aseguró que mantenerse en el cargo vulneraría la autonomía del partido y podría afectar la regularidad de los trámites legislativos de la corporación.

Por ese motivo, la mesa directiva del Senado deberá encargar la función en cabeza del actual vicepresidente, Juan Sebastián Gómez.

Las causas de la medida responden a la promoción de la división en el partido mediante la campaña de visibilización de “la Nueva U”, detallando la organización que no existe un movimiento en proceso de escisión ni una nueva fuerza política en gestación al interior de la colectividad. “Somos una sola fuerza política y nos estamos preparando para afrontar los retos electorales de 2026”, enfatizó el Partido de la U en su comunicado.

Comunicado del Partido de la U que confirma la sanción a Julián López - crédito @UltimaHoraCR/X

La resolución adoptada contiene directrices orientadas a frenar cualquier intención de escisión o fraccionamiento desde el interior de la colectividad. Se ordenó a López retirar de sus redes sociales y plataformas digitales cualquier referencia, campaña o material relacionado con el lanzamiento, inicio o conformación de la “Nueva U”.

Además, se estableció la directriz de eliminar toda manifestación o acto considerado como violencia política, en particular aquellos dirigidos contra las mujeres del partido, señalando de manera específica a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres.

Entre las actuaciones internas, el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético (Cndce) del Partido de la U abrió una investigación formal contra Julián López por el uso y posible modificación indebida de los símbolos oficiales de la organización, así como por conductas que habrían atentado contra la unidad partidaria.

Entre las actuaciones internas, el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético (Cndce) del Partido de la U abrió una investigación formal contra Julián López - crédito @Julianlopezte/X

La colectividad sostuvo que cuenta con fotografías y testimonios que sustentan la puesta en marcha de los planes políticos asociados al nuevo movimiento liderado por el congresista.

En la comunicación oficial, la colectividad pidió a toda su militancia mantener la cohesión, la democracia interna y el respeto por la participación de las mujeres en política.

Las directrices incluidas en la sanción exhortan al representante a seguir los procedimientos estatutarios en caso de buscar la escisión formal del partido y solicitaron el retiro de cualquier forma de ataque público hacia sus integrantes.

La sanción tendrá inicialmente una duración de tres meses, aunque el Comité de Ética cuenta con la facultad de prorrogarla en función de los resultados de la investigación disciplinaria en marcha. Durante el periodo de inhabilidad, Julián López quedará excluido de todas las decisiones internas y permanecerá sin representación dentro de la bancada de la U en la Cámara de Representantes.

López había expresado que el movimiento “Nueva U” buscaba “una forma distinta de hacer política: cercana a la gente, con resultados y sin carreta”.

Afirmó: “No vamos por el mismo camino de siempre, porque 12 años de los mismos liderazgos dejaron cifras que no le sirven a la gente del Valle”. Además, manifestó su crítica a la falta de resultados en materia de seguridad y obra pública.

El congresista lanzó un movimiento con la militancia del partido en su departamento - crédito Prensa Julián López

El representante no ha emitido declaraciones respecto a la sanción establecida por el Partido de la U, aunque se espera que recurra al Consejo Nacional Electoral para buscar una respuesta institucional a la medida.