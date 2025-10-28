Fan viajó más de 800 km para ver a Shakira en Cali y terminó cantando con ella: “Fue un milagro”

Manuel Polanco compartió unos segundos junto a Shakira durante su presentación en el Pascual Guerrero, sorprendiendo a los asistentes y multiplicando la emoción del público presente.

Un joven recorrió más de ochocientos kilómetros para ver a su artista favorita y logró cantar junto a ella en pleno concierto. La experiencia se convirtió en uno de los momentos más comentados tras el regreso de Shakira a los escenarios de Cali.

Los conciertos de Shakira en la ciudad de Cali el 25 y 26 de octubre siguen generando repercusiones. Durante estos espectáculos en el estadio Pascual Guerrero, la energía de los asistentes y la magnitud del evento dejaron imágenes imborrables para quienes pudieron presenciarlos, tanto desde la tribuna como en la zona VIP. Entre los asistentes, la historia de Manuel Polanco trascendió por encima del resto.

Originario del corregimiento de Córdoba, en el departamento de Sucre, Manuel Polanco tomó una decisión determinante al saber que Shakira regresaría a Colombia. De acuerdo con el medio El País, durante años pospuso el sueño de verla en concierto debido a limitaciones económicas. Cuando logró reunir una suma a través de un préstamo, su primera intención fue remodelar su casa y fortalecer un pequeño negocio de accesorios para celulares, copias e impresiones.

Manuel Polanco vivió un momento único al abrazar y cantar junto a Shakira durante el concierto en Cali, convirtiéndose en protagonista de uno de los episodios más recordados del evento. - crédito captura de pantalla

La noticia del regreso de Shakira a los escenarios de Cali lo llevó a reasignar una parte del dinero de ese préstamo. Según El País, el joven suspendió temporalmente sus planes de mejorar su vivienda y optó por invertir en cumplir un anhelo largamente postergado. Para Polanco, la travesía implicó recorrer más de 800 kilómetros para llegar a Cali y asistir a los dos conciertos pautados. Compró una boleta VIP para la primera noche y otra para la tribuna norte, el sector más accesible del estadio.

Manuel y el momento que cambió su vida

Durante la primera función, en un pasaje inesperado del espectáculo, Shakira descendió del escenario hacia el público. Al interpretar la canción “Las mujeres ya no lloran”, la artista se aproximó al área donde se encontraba Polanco. Allí, lo saludó, tomó su celular para grabar un video y lo invitó a cantar unos segundos junto a ella.

“No lo podía creer, me temblaban las manos”, relató Manuel Polanco en sus redes sociales tras el concierto. El joven logró intercambiar palabras y compartir el micrófono con su ídolo. “Fue un sueño hecho realidad. La vi, la abracé, canté con ella. Todavía siento que fue un milagro”, expresó. El instante se viralizó rápidamente en redes y fue documentado por videos de otros asistentes.

De seguidor a fenómeno en redes sociales

Los videos del encuentro entre Shakira y Polanco no tardaron en circular ampliamente, mientras que usuarios lo apodaron “el fan más afortunado del concierto de Shakira en Cali”. Su emoción y humildad ante la experiencia recibieron mensajes de apoyo y reconocimiento de otros seguidores.

En sus propios perfiles digitales, Polanco agradeció haber logrado cumplir su mayor sueño y disfrutar de un recuerdo imborrable. “Valió la pena cada sacrificio. Lo que viví no tiene precio”, escribió poco después del suceso.

Fanático pidió matrimonio a su novio durante el concierto

Además del emotivo encuentro entre Shakira y un fanático que logró cantar con ella, otro de los momentos más recordados del fin de semana en el Pascual Guerrero fue protagonizado por una pareja del público. En medio de la interpretación de Antología, una de las canciones más icónicas de la barranquillera, un hombre se arrodilló para pedirle matrimonio a su pareja, generando una ola de emoción entre los asistentes. Los gritos y aplausos no se hicieron esperar, mientras la artista continuaba su presentación sin percatarse del romántico suceso que se desarrollaba entre la multitud.

Fanático pidió matrimonio a su novio durante el concierto de Shakira. - crédito captura de video

El instante fue grabado por varios espectadores y compartido en redes sociales, donde se volvió viral por la espontaneidad y ternura del gesto. Cientos de usuarios comentaron que el ambiente del concierto, cargado de nostalgia y amor, hizo del lugar el escenario perfecto para una propuesta inolvidable.

Este episodio se sumó a los múltiples momentos especiales que marcaron las dos presentaciones de Shakira en Cali, que no solo significaron su regreso a los escenarios de la ciudad después de casi dos décadas, sino también una celebración colectiva en la que la música, la emoción y las historias personales se entrelazaron para dejar huella en el público vallecaucano.