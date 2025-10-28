Colombia

Definieron qué pasará con el desaparecido Cici Aquapark en Bogotá: esta será la nueva megaobra que se construirá en el lugar

Tras años de abandono, el terreno se transforma en un espacio de recreación y deporte, que según el Idrd no implica desembolso de recursos públicos, porque toda la inversión proviene del sector privado

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
El parque cerró en 2016
El parque cerró en 2016 y se ha especulado acerca de su reapertura desde entonces - crédito @CiciAquapark / X

El terreno que durante años albergó el recordado Cici Aquapark en Bogotá se encuentra en plena transformación para dar paso a un nuevo Centro de Entretenimiento Familiar que promete convertirse en un referente para las familias de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) a través de una Asociación Público-Privada (APP), contempla una inversión de $967.973 millones y la operación del complejo durante los próximos 25 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante 16 años, Cici Aquapark fue uno de los destinos predilectos para quienes buscaban diversión acuática sin salir de la capital colombiana.

Inaugurado en diciembre de 2000, el parque ofrecía una piscina de olas con capacidad para más de setecientas personas, toboganes y áreas infantiles con arena, lo que lo convirtió en una alternativa para quienes deseaban una experiencia diferente en una ciudad alejada del mar.

Sin embargo, en abril de 2016, el parque cerró sus puertas de manera definitiva. Aunque nunca se comunicaron oficialmente las causas exactas, la versión institucional apuntó a la necesidad de realizar adecuaciones para cumplir con las normas de sismorresistencia, obras que finalmente no se ejecutaron.

Fue inaugurado en diciembre del
Fue inaugurado en diciembre del 2000 con una piscina de olas para más de 700 personas - crédito @CiciAquapark / X

Otras versiones atribuyeron el cierre a incidentes trágicos, como la muerte de un hombre de 35 años en 2014, quien falleció tras sufrir un calambre en una de las piscinas, y el deceso de una adolescente en 2007, que se desvaneció tras lanzarse por un tobogán, aparentemente debido a problemas cardíacos.

Tras casi una década de abandono, el predio ubicado en la avenida 68, junto al parque Salitre Mágico, comenzó a ser demolido en julio de 2025 para dar paso a una megaobra que busca revitalizar la zona.

El IDRD confirmó que el proyecto, denominado “Nuevo Parque Salitre Mágico”, se ejecuta bajo el Contrato de Concesión N.° 3665 de 2019, amparado en la Ley 1508 de 2012, y no implica desembolso de recursos públicos, ya que toda la inversión proviene del sector privado.

El nuevo espacio dejará atrás las piscinas y atracciones acuáticas para convertirse en un complejo multifuncional. El plan incluye una gran plazoleta multipropósito, locales comerciales, vías de servicio, taquillas renovadas, cicloparqueaderos y zonas deportivas con canchas de fútbol cinco, juegos infantiles y áreas verdes.

Actualmente lo que quedaba de
Actualmente lo que quedaba de la infraestructura fue demolida - crédito El Tiempo

Además, se contempla la construcción de un tanque de agua, cerramiento nuevo y espacios para actividades recreativas al aire libre, manteniendo el espíritu lúdico que caracteriza al vecino Salitre Mágico.

Según información del Distrito, la inversión total de $967.973.971.285 (con precios de referencia a diciembre de 2017) cubre estudios, diseños, licencias, años”.

Al recibir las obras de la primera fase, el 31 de octubre, se “entrará en un periodo contractual de verificación y recibo de la infraestructura por parte de la interventoría del proyecto y del IDRD”. Con esta transformación, el espacio que alguna vez albergó olas artificiales y tardes soleadas se prepara para recibir a una nueva generación de visitantes, consolidándose como un renovado punto de encuentro familiar y recreativo en el corazón de Bogotá.

El IDRD confirmó que el
El IDRD confirmó que el proyecto, denominado Nuevo Parque Salitre Mágico, se ejecuta bajo el Contrato de Concesión N.° 3665 de 2019 - crédito El Tiempo

Tras su cierre, el Cici Aquapark permaneció inactivo durante nueve años, periodo en el que la falta de mantenimiento aceleró el deterioro de sus instalaciones. La pintura de las estructuras se desgastó, los vidrios de las edificaciones se rompieron y el conjunto quedó expuesto a los efectos del clima y el paso del tiempo.

El inicio de la demolición del Cici Aquapark en la avenida 68 de Bogotá fue advertidi por la comunidad en julio de 2025, la presencia de maquinaria pesada en el predio evidencio el avance de los trabajos.

En el proceso de desmantelamiento, fueron retirados los toboganes, las piscinas selladas y el terreno comenzó a ser nivelado con arena, lo que confirmó la transformación integral del espacio.

Temas Relacionados

Salitre mágicoCici AquaparkNuevo parque de diversionesParque avenida 68Colombia-Noticias

Más Noticias

Las primeras reacciones del presidente Petro en las primeras horas de su visita a Arabia Saudita: “tratan como príncipe al presidente y como princesa a Colombia”

Destacó su intervención en la actividad en la Cumbre, y aseveró que su postura frente a Palestina le ha generado un cariño por parte del Estado árabe

Las primeras reacciones del presidente

Cuándo comienza el Mundial Sub-17 de Qatar: ABC del nuevo reto de la selección Colombia en el 2025

El equipo dirigido por Fredy Hurtado buscará superar las actuaciones que tuvo la “Tricolor” en Finlandia 2003 y Nigeria 2009

Cuándo comienza el Mundial Sub-17

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitarán el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, por el liderato del torneo que otorgará dos cupos directos a la Copa Mundial Femenina de la Fifa Brasil 2027

Ecuador vs. Colombia - EN

Mamá de B King hizo impactante revelación a un mes de la muerte del cantante: “Me susurra para que esté tranquila”

Adriana Salazar, mamá del cantante asesinado en México, compartió en redes sociales experiencias personales sobre el duelo, su fe y la esperanza de esclarecer el caso

Mamá de B King hizo

Por pelea entre Carolina Corcho y María José Pizarro, Pacto Histórico dejó en suspenso la definición de la cabeza de lista en Senado: “Se tomará de manera unitaria y transparente”

La colectividad también celebró la participación de cerca de tres millones de colombianos en su jornada electoral, que definió la candidatura de Iván Cepeda y las listas al Congreso

Por pelea entre Carolina Corcho
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministra de seguridad de Argentina

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol; son señalados de lavar dinero para el ELN: “El que las hace, las paga”

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

ENTRETENIMIENTO

Mamá de B King hizo

Mamá de B King hizo impactante revelación a un mes de la muerte del cantante: “Me susurra para que esté tranquila”

Jorge Enrique Abello recuerda la pérdida de su hermano y cómo ese momento lo hizo valorar la vida: “Fue el primer campanazo”

Morat en Coachella 2026: la agrupación colombiana confirmó que estará en el festival de música en Estados Unidos

⁠Melissa Gate habría traicionado al “Flaco” Solórzano: reveló que la novia del actor estaría en el próximo grupo para entrar a LCDLF y le negó su apoyo

Laura Gallego Solís, señorita Antioquia, se pronunció sobre sus videos pidiendo “bala” para Petro y Quintero: “No estoy de acuerdo con la violencia”

Deportes

Cuándo comienza el Mundial Sub-17

Cuándo comienza el Mundial Sub-17 de Qatar: ABC del nuevo reto de la selección Colombia en el 2025

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Acuerdo del reestructuración del Deportivo Cali fue aprobado por la Superintendencia de Sociedades: el club a un paso de convertirse en S. A.

James Rodríguez no continuaría en el Club León: estas son las razones que dan de su salida desde México

Dimayor obligada a reprogramar la fecha 19 y culpa a la Comisión Local de Seguridad de Bogotá: “Lamentable e inexplicable”