Definieron qué pasará con el desaparecido Cici Aquapark en Bogotá: esta será la nueva megaobra que se construirá en el lugar

El terreno que durante años albergó el recordado Cici Aquapark en Bogotá se encuentra en plena transformación para dar paso a un nuevo Centro de Entretenimiento Familiar que promete convertirse en un referente para las familias de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) a través de una Asociación Público-Privada (APP), contempla una inversión de $967.973 millones y la operación del complejo durante los próximos 25 años.

Durante 16 años, Cici Aquapark fue uno de los destinos predilectos para quienes buscaban diversión acuática sin salir de la capital colombiana.

Inaugurado en diciembre de 2000, el parque ofrecía una piscina de olas con capacidad para más de setecientas personas, toboganes y áreas infantiles con arena, lo que lo convirtió en una alternativa para quienes deseaban una experiencia diferente en una ciudad alejada del mar.

Sin embargo, en abril de 2016, el parque cerró sus puertas de manera definitiva. Aunque nunca se comunicaron oficialmente las causas exactas, la versión institucional apuntó a la necesidad de realizar adecuaciones para cumplir con las normas de sismorresistencia, obras que finalmente no se ejecutaron.

Otras versiones atribuyeron el cierre a incidentes trágicos, como la muerte de un hombre de 35 años en 2014, quien falleció tras sufrir un calambre en una de las piscinas, y el deceso de una adolescente en 2007, que se desvaneció tras lanzarse por un tobogán, aparentemente debido a problemas cardíacos.

Tras casi una década de abandono, el predio ubicado en la avenida 68, junto al parque Salitre Mágico, comenzó a ser demolido en julio de 2025 para dar paso a una megaobra que busca revitalizar la zona.

El IDRD confirmó que el proyecto, denominado “Nuevo Parque Salitre Mágico”, se ejecuta bajo el Contrato de Concesión N.° 3665 de 2019, amparado en la Ley 1508 de 2012, y no implica desembolso de recursos públicos, ya que toda la inversión proviene del sector privado.

El nuevo espacio dejará atrás las piscinas y atracciones acuáticas para convertirse en un complejo multifuncional. El plan incluye una gran plazoleta multipropósito, locales comerciales, vías de servicio, taquillas renovadas, cicloparqueaderos y zonas deportivas con canchas de fútbol cinco, juegos infantiles y áreas verdes.

Además, se contempla la construcción de un tanque de agua, cerramiento nuevo y espacios para actividades recreativas al aire libre, manteniendo el espíritu lúdico que caracteriza al vecino Salitre Mágico.

Según información del Distrito, la inversión total de $967.973.971.285 (con precios de referencia a diciembre de 2017) cubre estudios, diseños, licencias, años”.

Al recibir las obras de la primera fase, el 31 de octubre, se “entrará en un periodo contractual de verificación y recibo de la infraestructura por parte de la interventoría del proyecto y del IDRD”. Con esta transformación, el espacio que alguna vez albergó olas artificiales y tardes soleadas se prepara para recibir a una nueva generación de visitantes, consolidándose como un renovado punto de encuentro familiar y recreativo en el corazón de Bogotá.

Tras su cierre, el Cici Aquapark permaneció inactivo durante nueve años, periodo en el que la falta de mantenimiento aceleró el deterioro de sus instalaciones. La pintura de las estructuras se desgastó, los vidrios de las edificaciones se rompieron y el conjunto quedó expuesto a los efectos del clima y el paso del tiempo.

El inicio de la demolición del Cici Aquapark en la avenida 68 de Bogotá fue advertidi por la comunidad en julio de 2025, la presencia de maquinaria pesada en el predio evidencio el avance de los trabajos.

En el proceso de desmantelamiento, fueron retirados los toboganes, las piscinas selladas y el terreno comenzó a ser nivelado con arena, lo que confirmó la transformación integral del espacio.