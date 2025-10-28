Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Alias 'Arley', conocido como 'El paisa', ejercía control criminal en seis municipios del sur del Tolima bajo órdenes de alias Calarcá - crédito Policía Nacional

Tropas adscritas a la Sexta Brigada del Ejército Nacional de Colombia lograron la captura de un hombre identificado como alias Arley o el Paisa, considerado como el segundo cabecilla de finanzas del frente Joaquín González de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Alexander Díaz, alias Calarcá.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en una zona rural del municipio de Roncesvalles, en el departamento del Tolima, quien era catalogado como uno de los objetivos de alto valor por su influencia delictiva en seis municipios de la región.

Incluso, un video divulgado por Noticias Caracol reveló que este sujeto, horas antes de su captura, se encontraba en un establecimiento de ocio del municipio tolimense, ya que es aficionado a las peleas de gallos.

Alias Arley exigía pagos extorsivos a agricultores, ganaderos, piscicultores, transportadores y comerciantes de Tolima e Ibagué - crédito Captura de Video Noticias Caracol

No obstante, tras perder su apuesta con su animal denominado Giro, alias Arley o el Paisa comenzó a realizar disparos en el aire con un fusil terciado, lamentando la pérdida de su ave.

Posteriormente, el hombre regreso a su vivienda, pero fue el momento en el que las autoridades rodearon su lugar de residencia y procedieron con su detención.

Quién es alias Arley o El Paisa

El perfil de alias Arley o el Paisa no solo estaba marcado por su fanatismo por los gallos de pelea, sino por la brutalidad con la que ejecutaba sus operaciones. Tras la muerte de alias Cancharino, antiguo cabecilla abatido en un operativo militar, ‘Arley’ asumió el control financiero de la organización.

Su método consistía en convocar a los gremios rurales en zonas apartadas para exigir las denominadas “cuotas de seguridad”, bajo amenazas de muerte, como parte de su estrategia de intimidación y control.

El Ejército Nacional realizó el operativo en zona rural de Roncesvalles que permitió la detención del cabecilla financiero de las disidencias - crédito Ejército Nacional de Colombia

El coronel Diego Fernando Patiño, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, explicó que este hombre exigía pagos extorsivos a diversos sectores productivos, incluyendo agricultores, ganaderos, piscicultores, así como al sector transporte y comercio de los territorios mencionados.

“Este sujeto exigía cuota extorsiva a los agricultores, ganaderos, piscicultores y el sector transporte y comercio de los municipios de San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Cajamarca, Valle de San Juan y veredas de la ciudad de Ibagué”, detalló el oficial.

La magnitud de las operaciones de alias Arley se refleja en el volumen de dinero que lograba recaudar mensualmente.

Según el mismo oficial, “recaudaba mensualmente $800 millones y tenía la directriz del máximo cabecilla, alias Calarcá, de enviar el 70% de este dinero al departamento del Meta, permitiéndole fortalecer sus finanzas, su músculo financiero, la compra de armas, el adoctrinamiento y el constreñimiento de nuevos integrantes para el fortalecimiento del Bloque Jorge Suárez Briceño”.

Alexander Díaz, alias Calarcá - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Así mismo, el coronel manifestó que los recursos obtenidos a través de la extorsión no solo financiaban la estructura local, sino que contribuían al fortalecimiento de otras facciones de las disidencias en el país, especialmente en el Meta.

La reacción institucional no se hizo esperar. Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, resaltó la importancia de la captura a través de su cuenta de X, donde afirmó:

“Este delincuente era responsable de extorsiones y delitos que afectaban la tranquilidad de los habitantes del sur del departamento. Una acción contundente que demuestra y ratifica que en el Tolima no hay espacio para la delincuencia”, escribió la mandataria en la red social.

La gobernadora Adriana Magali Matiz destaca la importancia de la captura de alias Arley para la seguridad y tranquilidad del Tolima - crédito @AdrianaMatizTol/X

La gobernadora tolimense era una de las personas que se encontraban bajo amenaza por parte del frente liderado por alias Arley, según una investigación recopilada por La FM de RCN Radio.

En diálogo con el mismo medio de comunicación, Matiz afirmó desconocer esta información que fue abordada por la Fiscalía General de la Nación, pero que ello se obedecía por sus medidas para contrarrestar el actuar de los grupos armados en su departamento.

“A los bandidos hay que seguirlos combatiendo, a los bandidos no se les teme y que yo tengo toda mi confianza puesta en la Policía, en el Ejército Nacional, en la Fuerza Aeroespacial y por supuesto en las autoridades frente a mi seguridad”, declaró la funcionaria a la cadena radial.

Por el momento, alias Arley o El Paisa fue dejado a disposición de las autoridades competentes, donde se realizará su proceso de judicialización por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y extorsión.