Colombia

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Según información oficial, este sujeto manejaba las finanzas del grupo armado, por medio de la extorsión a comerciantes y ganaderos en seis municipios del departamento colombiano

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Alias 'Arley', conocido como 'El
Alias 'Arley', conocido como 'El paisa', ejercía control criminal en seis municipios del sur del Tolima bajo órdenes de alias Calarcá - crédito Policía Nacional

Tropas adscritas a la Sexta Brigada del Ejército Nacional de Colombia lograron la captura de un hombre identificado como alias Arley o el Paisa, considerado como el segundo cabecilla de finanzas del frente Joaquín González de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Alexander Díaz, alias Calarcá.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en una zona rural del municipio de Roncesvalles, en el departamento del Tolima, quien era catalogado como uno de los objetivos de alto valor por su influencia delictiva en seis municipios de la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Incluso, un video divulgado por Noticias Caracol reveló que este sujeto, horas antes de su captura, se encontraba en un establecimiento de ocio del municipio tolimense, ya que es aficionado a las peleas de gallos.

Alias Arley exigía pagos extorsivos
Alias Arley exigía pagos extorsivos a agricultores, ganaderos, piscicultores, transportadores y comerciantes de Tolima e Ibagué - crédito Captura de Video Noticias Caracol

No obstante, tras perder su apuesta con su animal denominado Giro, alias Arley o el Paisa comenzó a realizar disparos en el aire con un fusil terciado, lamentando la pérdida de su ave.

Posteriormente, el hombre regreso a su vivienda, pero fue el momento en el que las autoridades rodearon su lugar de residencia y procedieron con su detención.

Quién es alias Arley o El Paisa

El perfil de alias Arley o el Paisa no solo estaba marcado por su fanatismo por los gallos de pelea, sino por la brutalidad con la que ejecutaba sus operaciones. Tras la muerte de alias Cancharino, antiguo cabecilla abatido en un operativo militar, ‘Arley’ asumió el control financiero de la organización.

Su método consistía en convocar a los gremios rurales en zonas apartadas para exigir las denominadas “cuotas de seguridad”, bajo amenazas de muerte, como parte de su estrategia de intimidación y control.

El Ejército Nacional realizó el operativo en zona rural de Roncesvalles que permitió la detención del cabecilla financiero de las disidencias - crédito Ejército Nacional de Colombia

El coronel Diego Fernando Patiño, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, explicó que este hombre exigía pagos extorsivos a diversos sectores productivos, incluyendo agricultores, ganaderos, piscicultores, así como al sector transporte y comercio de los territorios mencionados.

Este sujeto exigía cuota extorsiva a los agricultores, ganaderos, piscicultores y el sector transporte y comercio de los municipios de San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Cajamarca, Valle de San Juan y veredas de la ciudad de Ibagué”, detalló el oficial.

La magnitud de las operaciones de alias Arley se refleja en el volumen de dinero que lograba recaudar mensualmente.

Según el mismo oficial, “recaudaba mensualmente $800 millones y tenía la directriz del máximo cabecilla, alias Calarcá, de enviar el 70% de este dinero al departamento del Meta, permitiéndole fortalecer sus finanzas, su músculo financiero, la compra de armas, el adoctrinamiento y el constreñimiento de nuevos integrantes para el fortalecimiento del Bloque Jorge Suárez Briceño”.

Alexander Díaz, alias Calarcá -
Alexander Díaz, alias Calarcá - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Así mismo, el coronel manifestó que los recursos obtenidos a través de la extorsión no solo financiaban la estructura local, sino que contribuían al fortalecimiento de otras facciones de las disidencias en el país, especialmente en el Meta.

La reacción institucional no se hizo esperar. Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, resaltó la importancia de la captura a través de su cuenta de X, donde afirmó:

“Este delincuente era responsable de extorsiones y delitos que afectaban la tranquilidad de los habitantes del sur del departamento. Una acción contundente que demuestra y ratifica que en el Tolima no hay espacio para la delincuencia”, escribió la mandataria en la red social.

La gobernadora Adriana Magali Matiz
La gobernadora Adriana Magali Matiz destaca la importancia de la captura de alias Arley para la seguridad y tranquilidad del Tolima - crédito @AdrianaMatizTol/X

La gobernadora tolimense era una de las personas que se encontraban bajo amenaza por parte del frente liderado por alias Arley, según una investigación recopilada por La FM de RCN Radio.

En diálogo con el mismo medio de comunicación, Matiz afirmó desconocer esta información que fue abordada por la Fiscalía General de la Nación, pero que ello se obedecía por sus medidas para contrarrestar el actuar de los grupos armados en su departamento.

A los bandidos hay que seguirlos combatiendo, a los bandidos no se les teme y que yo tengo toda mi confianza puesta en la Policía, en el Ejército Nacional, en la Fuerza Aeroespacial y por supuesto en las autoridades frente a mi seguridad”, declaró la funcionaria a la cadena radial.

Por el momento, alias Arley o El Paisa fue dejado a disposición de las autoridades competentes, donde se realizará su proceso de judicialización por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y extorsión.

Temas Relacionados

Alias ArleyDisidencias de las FarcAlias CalarcáTolimaExtorsiónColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados del Baloto 27 de octubre: números ganadores del sorteo de HOY

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Baloto 27 de

Wally generó polémica en redes: tras ganar la consulta del Pacto Histórico, respondió con insultos a sus críticos

En su cuenta de X, el abogado y creador de contenido dirigió mensajes directos y despectivos a distintos usuarios, incluyendo expresiones como: “Dilo sin llorar, bobito” y “sujeto despreciable”

Wally generó polémica en redes:

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitarán el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, por el liderato del torneo que otorgará dos cupos directos a la Copa Mundial Femenina de la Fifa Brasil 2027

Ecuador vs. Colombia - EN

El vallenato del terror, un Michael Myers costeño llama la atención a ritmo de acordeón

La interpretación el acordeonero ha llamado la atención de los transeúntes por al disfraz que vista justo antes de la celebración de ‘Halloween’

El vallenato del terror, un

Resultados de la Lotería de Cundinamarca lunes 27 de octubre: quién ganó el premio mayor de $8.000 millones

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi y Carolina Sabino

Violeta Bergonzi y Carolina Sabino protagonizaron momento tenso en ‘MasterChef Celebrity’: “Se delicó”

Shakira y Grupo Niche en Cali mucho más que millones de pesos: este fue el impacto cultural de la barranquillera en la Sucursal del Cielo

Fan viajó más de 800 km para ver a Shakira en Cali y terminó cantando con ella: “Fue un milagro”

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Desesperante prueba en el ‘Desafío Siglo XXI’: una participante se estaba ahogando y otra se quedó si aire tras un fuerte golpe

Deportes

Exjugador de Millonarios confesó su

Exjugador de Millonarios confesó su deseo por jugar en Atlético Nacional: “Es lo que queremos todos”

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Juvenil de Deportivo Pereira perdió su empleo, fue expulsado y salió llorando del partido ante Deportivo Pasto: hasta los hinchas los consolaron

Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver en Colombia la definición del primer finalista de la Copa Sudamericana

Ídolo de Millonarios David Mackalister Silva reveló la dura petición que le hizo su hijo durante su lesión: “Que me retire”