Aspirante a ‘La casa de los Famosos’ reveló enemistad con Rafaela Chávez, hija de Marbelle: “Se metió en mi relación”

La ‘influencer’ que compite por su entrada a la tercera temporada del ‘reality’ de convivencia aseguró que no tolera a la hija de la cantante e, incluso, confesó que si la tuviera en un ‘ring’ de boxeo “la acabaría”

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La creadora de contenido aseguró
La creadora de contenido aseguró que Rafaella se metió en su noviazgo - crédito montaje @claradiago_oficial @rafaellamusik @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

En medio de la segunda tanda de votaciones organizadas por el Canal RCN para escoger a los integrantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se han conocido el hombre de seis nuevas aspirantes para entrar al programa en 2026.

Como parte del proceso de campaña para que los internautas voten, las candidatas Alejandra Martínez, Elizabeth López, Alexa Torrex, Valentina Janna, Clara Diago y Paola Cospi han dado entrevistas dando sus opiniones expectativas de la tercera versión del programa.

Como parte de esa gira de medios, las aspirantes estuvieron en el programa Que hay pa’ dañar, donde revelaron detalles de sus vidas privadas, espacio en el que la comunicadora social Clara Diago hizo una fuerte revelación, y acusó a Rafaella Chávez, hija de la cantante Marbelle, de haberse metido en su relación.

La comunicadora asegura que la
La comunicadora asegura que la hija de Marbelle se metió en su relación - crédito @claradiago_oficial @rafaellamusik/ Instagram

La información fue revelada cuando les preguntaron sobre esa celebridad o posible candidata que no les gustaría encontrarse en el reality. “No me gustaría encontrar a Rafaella, la hija de Marbelle, no me gusta su energía y sí he tenido problemas con ella, porque se metió en mi relación y es una persona no grata para mí”, reveló Diago.

La aspirante aclaró que aunque también culpa a su pareja por la supuesta infidelidad con Rafaella, asegura que la joven cantante se metió aun sabiendo que era una relación seria. “El hombre tiene la culpa primer, pero ella se metió en mi relación actual, sabiendo que yo existía, eso es una falta total como mujeres... Es una persona que no soportaría tener en la casa”, añadió.

Incluso, aseguró que sería una candidata con la que se enfrentaría en un ring de boxeo y confesó que Rafaella le envió un mensaje de texto. “Yo creo que si me la ponen a ella en un ring de boxeo la acabo y es más, ella me envió un mensaje y me dijo ‘tú no puedes hablar mal de mí, porque donde hables más de mí te denuncio’, y aquí estoy haciéndolo, no me importa”, dijo Clara.

La periodista confesó reveló que
La periodista confesó reveló que Rafaella le envió un mensaje con el que la advertía sobre dar alguna declaración sobre la supuesta infidelidad - crédito captura de pantalla Canal RCN / YouTube ¿Qué hay pa' dañar?

Hasta el momento Rafaella no se ha pronunciado sobre las acusaciones, por lo que internautas esperan que de detalles de lo que habría pasado en sus redes sociales.

Seis creadoras de contenido compiten por un lugar en La casa de los famosos Colombia 2026

El proceso de selección de participantes para La casa de los famosos Colombia 2026 continúa con la apertura de votaciones para el Grupo 2, integrado por seis creadoras de contenido digital. Las votaciones estarán habilitadas del 27 de octubre al 2 de noviembre, periodo en el que la audiencia podrá elegir cuál de las candidatas obtendrá un cupo en la próxima temporada del reality.

El Grupo 2 reúne a personalidades destacadas por su presencia y actividad en redes sociales:

Estas son todas las aspirantes
Estas son todas las aspirantes del segundo grupo de 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito @canalrcn/IG
  • Alejandra Martínez, 26 años, oriunda de Bogotá, suma más de 1,3 millones de seguidores. Se dedica a compartir contenido sobre vida saludable y superación.
  • Elizabeth López, 31 años, nacida en Medellín, cuenta con una comunidad de 3,3 millones de seguidores la han posicionado como una de las voces más reconocidas de la escena digital paisa.
  • Alexa Torrex, 25 años, oriunda de Cúcuta, se desempeña como creadora de contenido y artista. Alcanza los 1,8 millones de seguidores y combina entretenimiento, música y artes escénicas en sus publicaciones.
  • Valentina Janna, 27 años, de Valledupar, es abogada y creadora digital con un millón de seguidores. Suma experiencia en el ámbito jurídico y en la generación de contenido humorístico.
  • Clara Diago, 38 años, nacida en Girardot, acumula más de 430 mil seguidores. Se especializa en mensajes de amor propio y estilo de vida.
  • Paola Cospi, 22 años, de Medellín, trabaja como modelo, diseñadora, empresaria y madre. Su perfil profesional incluye participaciones en ferias de moda en ciudades como París, México, Chile y Dubái.
El resultado de las votaciones
El resultado de las votaciones se conocerán en la noche del 2 de noviembre - crédito Canal RCN

La votación para elegir a la participante oficial del Grupo 2 podrá realizarse exclusivamente a través del sitio web lacasadelosfamososcolombia.com, en la sección destinada a la selección de aspirantes. El resultado se dará a conocer el domingo 2 de noviembre a las 7:00 p.m. durante la emisión de Noticias RCN.

