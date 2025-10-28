Colombia

Armando Benedetti se quejó de cómo la Comisión Séptima del Senado “le está mamando gallo” a la reforma a la salud: “Y después dicen que...”

El ministro del Interior, en sus redes sociales, no ocultó su molestia frente a la determinación de la célula legislativa, que decidió aplazar -una vez más- la discusión del proyecto de ley, uno de los tres fundamentales del jefe de Estado, Gustavo Petro

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti advirtió sobre el impacto familiar y social de la sanción, incluyendo acoso escolar a sus hijos - crédito Colprensa

En una decisión que causó fuertes reacciones en las redes sociales, la Comisión Séptima del Senado aprobó en la tarde del martes 28 de octubre de 2025 el aplazamiento de la discusión de la reforma a la salud, iniciativa propuesta por la senadora Nadia Blel, hasta tanto no se defina el origen de los recursos para que se lleve a cabo; en lo que podría considerarse un duro revés para el Gobierno de Gustavo Petro.

Con siete votos a favor de la iniciativa y seis en contra, esta iniciativa prosperó en la célula legislativa y dejó en suspenso la realización del tercer debate. Esta determinación desató la furia del ministro del Interior, Armando Benedetti, que lanzó duros comentarios contra esta comisión y, palabras más, palabras menos, la calificó de “mamarle gallo” a la proposición; pues este es el segundo proyecto radicado con tal fin.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Vengo diciendo hace más de cinco meses que la Comisión Séptima del Senado le está mamando gallo a la reforma a la salud. El amarrar la Reforma a la Ley de Financiamiento es una burla a la salud de los colombianos. Y después dicen que no se justifica una constituyente", expresó el titular de la cartera política, en un mensaje publicado en su perfil de X, en el que se desahogó tras esta determinación.

Con este mensaje, el ministro
Con este mensaje, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su reacción tras el aplazamiento de la reforma a la salud - crédito @AABenedetti/X

Armando Benedetti se despachó contra los miembros de la Comisión Séptima; senadora defendió su postura

Con este comentario, el hombre más cercano al primer mandatario, intentó -si se puede entender así- meter presión a la comisión para que no ponga excusas en lo que debería ser el trámite del proyecto: que entraría con cinco votos para que se archive, otros cinco de respaldo, y tres más que se inclinarían por una ponencia alternativa, para que se puedan salvar algunos de los artículos del Gobierno; más un voto incierto.

No es la primera vez que Benedetti apela a contundentes afirmaciones para arremeter contra los miembros de esta célula, que en el pasado también se interpuso a otro de los objetivos de Petro: la reforma laboral, lo que obligó que el proyecto fuera salvado en la instancia de apelación y finalmente aprobado por la Comisión Cuarta, que le dio traslado exitoso a la plenaria del Senado, que finalmente le dio su espaldarazo.

La senadora Nadia Blel y
La senadora Nadia Blel y su respuesta a las críticas por pedir aplazamiento de la reforma a la salud - crédito @nadiablel/X

De acuerdo con la senadora Blel, el texto de la propuesta indica que el presupuesto aprobado incluye fuentes de financiamiento que dependen de la aprobación de una Ley de Financiamiento o de medidas tributarias adicionales que todavía no han sido aprobadas. Por este motivo, pidió que se detenga el debate sobre la reforma hasta que el Gobierno presente fuentes de recursos verificables o comprobables.

Mientras el Gobierno insiste en aprobar a las carreras una reforma sin recursos, nosotros elegimos la responsabilidad. La Comisión Séptima aplazó la discusión de reforma a la salud porque NO se puede legislar sobre la vida de los colombianos sin cifras ciertas y verificadas”, reafirmó Blel en su perfil de X, frente a los señalamientos recibidos desde los sectores oficialistas por darle curso a esta propuesta.

Gustavo Petro ha tenido fuertes
Gustavo Petro ha tenido fuertes diferencias con la Comisión Séptima del Senado - crédito Fernando Vergara/AP

En efecto, entre sus argumentos, la senadora, presidenta del partido Conservador, precisó que “aprobar la reforma sin esa fuente de financiación definida constituiría un riesgo de responsabilidad fiscal para el Congreso de la República”, por lo que impulsó esta especie de bloqueo preventivo frente a una decisión que merece contar con claridades sobre la manera en que se pretendería implementar el sistema descrito.

Por su parte, el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, anunció que radicó derecho de petición ante el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que acusó a algunos congresistas -sin decir nombres- de pedir dinero para hospitales, que utilizarían como “directorios políticos que manejan la salud desde hace décadas en los departamentos”, pues con ello estaría poniendo en entredicho la honorabilidad del legislativo.

Temas Relacionados

Armando BenedettiReformas PetroMinistro BenedettiReforma a la saludGobierno PetroComisión SéptimaComisión Séptima SenadoColombia-Noticias

Más Noticias

Capitán y patrullero de la Policía fueron condenados por las “chuzadas” a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia

Un juzgado de Bogotá estableció que los uniformados alteraron un informe de inteligencia para inducir a error a un fiscal y obtener órdenes de interceptación telefónica contra las dos mujeres

Capitán y patrullero de la

El viacrucis de los pacientes con enfermedades raras: décadas sin diagnóstico y tratamientos que nunca llegan

Según el Congreso Raremed 2025, los tiempos de diagnóstico pueden tardar entre cinco y 30 años, mientras apenas el 10% de las enfermedades raras cuenta con tratamiento disponible en el país

El viacrucis de los pacientes

Petro arremetió contra la decisión del Consejo de Estado que busca suspender la reforma a la salud por decreto: “Atacado por negociantes”

El Consejo de Estado tomó una decisión sobre una medida clave impulsada por el Gobierno nacional, mientras el presidente Gustavo Petro expresó su postura en redes sociales

Petro arremetió contra la decisión

Fraudes con QR en Colombia alcanzan cifras récord: siga estos consejos para proteger su dinero

Las aplicaciones trabajan por reforzar las medidas y evitar que los ciudadanos pierdan sus ahorros

Fraudes con QR en Colombia

Carlos Giménez reveló las dudas que tiene hacia Petro de cara a la transparencia de las elecciones 2026: “Yo le tengo miedo”

El congresista republicano aseguró que la prioridad de Estados Unidos es que en Colombia se mantenga la libertad política tras los comicios

Carlos Giménez reveló las dudas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó en Caquetá alias Campoalegre,

Cayó en Caquetá alias Campoalegre, señalado homicida de un reconocido líder campesino en Huila: está ligado a la disidencia de ‘Calarcá’

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Español relató cómo los colombianos le salvaron la vida con su bondad: “Aprendí mucho”

Valentina Taguado aseguró que Claudia Bahamón le mitió y causa revuelo en ‘MasterChef Celebrity’: “Yo le creí”

Karina García explicó por qué acepto un nuevo ‘reality’ y prometió cambiar su estrategia: “A mí me encantan los retos”

Tuti Vargas relató relación narcisista por la que pasó y cómo le puso fin: “Empecé a volverme chiquita”

Deportes

FIFA otorgó prestigioso nombramiento a

FIFA otorgó prestigioso nombramiento a polémico directivo colombiano acusado de amenazar a futbolistas

Deportivo Cali celebró acuerdo de reestructuración del club con la Superintendencia de Sociedades: hizo importante anuncio

Iván Arboleda, portero suplente de Millonarios, armó fuerte polémica en el equipo

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Colombia vs. Japón: hora y dónde ver a la Tricolor en el partido de octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA