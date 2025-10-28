Armando Benedetti se quejó de cómo la Comisión Séptima del Senado “le está mamando gallo” a la reforma a la salud: “Y después dicen que...”

El ministro del Interior, Armando Benedetti advirtió sobre el impacto familiar y social de la sanción, incluyendo acoso escolar a sus hijos - crédito Colprensa

En una decisión que causó fuertes reacciones en las redes sociales, la Comisión Séptima del Senado aprobó en la tarde del martes 28 de octubre de 2025 el aplazamiento de la discusión de la reforma a la salud, iniciativa propuesta por la senadora Nadia Blel, hasta tanto no se defina el origen de los recursos para que se lleve a cabo; en lo que podría considerarse un duro revés para el Gobierno de Gustavo Petro.

Con siete votos a favor de la iniciativa y seis en contra, esta iniciativa prosperó en la célula legislativa y dejó en suspenso la realización del tercer debate. Esta determinación desató la furia del ministro del Interior, Armando Benedetti, que lanzó duros comentarios contra esta comisión y, palabras más, palabras menos, la calificó de “mamarle gallo” a la proposición; pues este es el segundo proyecto radicado con tal fin.

“Vengo diciendo hace más de cinco meses que la Comisión Séptima del Senado le está mamando gallo a la reforma a la salud. El amarrar la Reforma a la Ley de Financiamiento es una burla a la salud de los colombianos. Y después dicen que no se justifica una constituyente", expresó el titular de la cartera política, en un mensaje publicado en su perfil de X, en el que se desahogó tras esta determinación.

Con este mensaje, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su reacción tras el aplazamiento de la reforma a la salud - crédito @AABenedetti/X

Armando Benedetti se despachó contra los miembros de la Comisión Séptima; senadora defendió su postura

Con este comentario, el hombre más cercano al primer mandatario, intentó -si se puede entender así- meter presión a la comisión para que no ponga excusas en lo que debería ser el trámite del proyecto: que entraría con cinco votos para que se archive, otros cinco de respaldo, y tres más que se inclinarían por una ponencia alternativa, para que se puedan salvar algunos de los artículos del Gobierno; más un voto incierto.

No es la primera vez que Benedetti apela a contundentes afirmaciones para arremeter contra los miembros de esta célula, que en el pasado también se interpuso a otro de los objetivos de Petro: la reforma laboral, lo que obligó que el proyecto fuera salvado en la instancia de apelación y finalmente aprobado por la Comisión Cuarta, que le dio traslado exitoso a la plenaria del Senado, que finalmente le dio su espaldarazo.

La senadora Nadia Blel y su respuesta a las críticas por pedir aplazamiento de la reforma a la salud - crédito @nadiablel/X

De acuerdo con la senadora Blel, el texto de la propuesta indica que el presupuesto aprobado incluye fuentes de financiamiento que dependen de la aprobación de una Ley de Financiamiento o de medidas tributarias adicionales que todavía no han sido aprobadas. Por este motivo, pidió que se detenga el debate sobre la reforma hasta que el Gobierno presente fuentes de recursos verificables o comprobables.

“Mientras el Gobierno insiste en aprobar a las carreras una reforma sin recursos, nosotros elegimos la responsabilidad. La Comisión Séptima aplazó la discusión de reforma a la salud porque NO se puede legislar sobre la vida de los colombianos sin cifras ciertas y verificadas”, reafirmó Blel en su perfil de X, frente a los señalamientos recibidos desde los sectores oficialistas por darle curso a esta propuesta.

Gustavo Petro ha tenido fuertes diferencias con la Comisión Séptima del Senado - crédito Fernando Vergara/AP

En efecto, entre sus argumentos, la senadora, presidenta del partido Conservador, precisó que “aprobar la reforma sin esa fuente de financiación definida constituiría un riesgo de responsabilidad fiscal para el Congreso de la República”, por lo que impulsó esta especie de bloqueo preventivo frente a una decisión que merece contar con claridades sobre la manera en que se pretendería implementar el sistema descrito.

Por su parte, el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, anunció que radicó derecho de petición ante el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que acusó a algunos congresistas -sin decir nombres- de pedir dinero para hospitales, que utilizarían como “directorios políticos que manejan la salud desde hace décadas en los departamentos”, pues con ello estaría poniendo en entredicho la honorabilidad del legislativo.