Colombia

Andrés Guerra encendió al Centro Democrático al llamar a Iván Duque “ingrato y desleal” por sus ‘errores’ en el Ejecutivo

El senador y precandidato presidencial vinculó la deslealtad del expresidente con decisiones de política pública que calificó de equivocadas, al destacar especialmente la reforma tributaria durante la pandemia

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El senador Andrés Guerra no
El senador Andrés Guerra no ahorró palabras al evaluar el desempeño de Iván Duque como presidente - crédito Cristian Bayona/Colprensa - @IvanDuque/X

Las críticas más duras dentro del Centro Democrático llegaron desde uno de sus propios militantes, pues el senador y precandidato presidencial Andrés Guerra cargó sin reservas contra el expresidente Iván Duque, al que calificó de “ingrato y desleal” con el líder natural del colectivo de derecha Álvaro Uribe Vélez, durante su participación en el programa Sin Anestesia de Caracol Radio.

Sus declaraciones revelaron no solo un juicio sobre la conducta personal del exmandatario Iván Duque, sino sobre las decisiones políticas que, a su juicio, marcaron negativamente su gobierno y el destino del Ejecutivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Creo que era un hombre inteligente, un hombre preparado y decente, pero tenía la enfermedad más grave que puede tener el ser humano de ser ingrato y desleal”, sostuvo Guerra, en una crítica directa y sin filtros que sorprendió a varios analistas. Con estas palabras, el senador no solo cuestionó la moral del expresidente, sino la manera en que manejó las lealtades dentro del partido.

El precandidato a la presidencial
El precandidato a la presidencial por el Centro Democrático aseguró que tiene dudas sobre la objetividad en el juicio de Álvaro Uribe crédito Andrés Guerra Hoyos/Facebook/Colprensa

La reforma tributaria y los errores de juicio que señaló el senador

El legislador Andrés Guerra recordó que fue el “gerente de la campaña de Duque en Antioquia” y que aportó “1.845.000 votos” para su elección; sin embargo, aseguró que su cercanía no le impide señalar los errores que, en su opinión, marcaron la presidencia del exmandatario para el periodo 2018 - 2018.

“Duque fue un ingrato”, reiteró Guerra, relacionando la deslealtad personal con decisiones de gobierno que calificó como desastrosas. Recordó la reforma tributaria durante la pandemia como un ejemplo de mala gestión: “Fui también su primer opositor en el Centro Democrático. Creo que el tema de hacernos una reforma tributaria en el corazón de una pandemia, cuando el momento de salud pública era tan difícil y la economía era tan difícil, era un desastre esa decisión”.

Guerra vinculó la falta de lealtad directamente con Álvaro Uribe, líder máximo del partido, al destacar que la ingratitud debilitó la cohesión interna del uribismo: “Sobre todo, careció de lealtad y gratitud con el hombre que lo llevó a la presidencia”. Para el senador, la ingratitud no es solo un defecto personal, sino un error político que impactó la estrategia del partido y su base electoral.

crédito Cristian Bayona / Colprensa
crédito Cristian Bayona / Colprensa

El senador extendió su análisis a un patrón recurrente dentro del Centro Democrático, señalando que la elección de sucesores por parte de Uribe ha sido problemática: “Se equivoca el presidente Uribe cada vez que elige, ha elegido ingrato solamente”. Según Guerra, esta falta de fidelidad complica la consolidación de un liderazgo sólido y confiable dentro del partido.

Andrés Guerra habló del patrón de ingratitud en el partido

Además, destacó que la gratitud y la lealtad no se aprenden en la academia, sino que son cuestiones de formación personal: “¿En qué universidad pública o privada le enseñan a uno de gratitud? En ninguna. Esa es la formación personal (...) eso es solvencia política, eso es un tema que hace falta en el ser humano: la gratitud y la lealtad que no se enseña en ninguna parte”.

Las declaraciones de Andrés Guerra —que compite por la candidatura oficial del Centro Democrático junto a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay—, vinculan también los errores de Iván Duque con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, al insinuar que la impopularidad del expresidente dejó un vacío que el uribismo no pudo llenar.

El senador Andrés Guerra Hoyos,
El senador Andrés Guerra Hoyos, miembro del Centro Democrático, oficializó su entrada en la carrera presidencial de Colombia para las elecciones de 2026 - crédito Andrés Guerra Hoyos/Facebook

Por lo que el senador señaló en la conversación radial: “La deslealtad y la falta de gratitud no solo dañan relaciones personales, sino que terminan afectando la estrategia política y la capacidad de mantener el apoyo popular”.

Con estas declaraciones, Andrés Guerra marcó diferencias con el expresidente Iván Duque y proyecta su imagen como un político que prioriza principios de lealtad y gratitud, en contraposición a lo que considera un legado marcado por la ingratitud, pese a que él fue elegido por su mismo colectivo político.

En su intervención reveló, además, las fracturas internas del Centro Democrático y el debate sobre cómo aprender de los errores del pasado de cara a futuras elecciones presidenciales.

Temas Relacionados

Andrés GuerraIván DuqueCentro DemocráticoExpresidente de ColombiaPresidencia de DuqueÁlvaro UribePrecandidato presidencial del Centro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

El Puerto de Tumaco refuerza el suministro de combustibles con el arribo de su onceava importación desde Houston

En esa terminal marítima, la empresa descargó 90.000 barriles y procedió luego hacia Tumaco con 30.000 barriles adicionales de gasolina

El Puerto de Tumaco refuerza

Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en atentar contra su vida por las deudas

El famoso enfrentó graves problemas, aunque encontró en su familia la fuerza para salir adelante

Actor de ‘Pasión de Gavilanes’

Agenda de protestas en Bogotá: Fecode convocó paro nacional para el 30 de octubre, estos son los puntos de encuentro

Autoridades distritales recomiendan consultar información oficial y anticipar posibles afectaciones en diferentes puntos estratégicos de la ciudad

Agenda de protestas en Bogotá:

El bate “amansa mamertos” que ‘Gury’ Rodríguez promocionó en sus redes: nueva polémica del concejal que intimidó a manifestantes en Medellín

El concejal del Centro Democrático salió al paso a las críticas por la publicación del utensilio, tras la cual fue acusado de posible incitación a la violencia

El bate “amansa mamertos” que

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Jaguares quedó líder de la tabla de posiciones, mientras que Deportes Quindío, uno de los históricos del Fútbol Profesional Colombiano, quedó fuera por diferencia de gol

Se definieron los cuadrangulares del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Actor de ‘Pasión de Gavilanes’

Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en atentar contra su vida por las deudas

Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ recibió amenazas tras rumores de maltrato: “Problemas van a tener”

Ella es la famosa exnovia de Nicolás Arrieta, el primer confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026’

Las series de Netflix Colombia que se roban la atención del público en todo momento

Deportes

Se definieron los cuadrangulares del

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo