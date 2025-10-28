Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en atentar contra su vida por las deudas

La producción llegó a ser muy famosa y hasta tuvo una segunda temporada - crédito COLPRENSA

Los famosos no están exentos de sufrir por causa de problemas financieros y en varias oportunidades se han revelado casos de este tipo. Uno de los más recientes se conoció con el testimonio del actor Pedro Roda, que habló sobre su prolongada lucha contra las deudas bancarias, lo que lo llevó a una etapa de su vida en la que la angustia y el deterioro de su salud fueron notorios.

El actor, conocido por su papel como Olegario en Pasión de Gavilanes y como Pablo en Bella Calamidades, relató en una entrevista con La Red cómo enfrentó durante 15 años una deuda que alcanzó los $30 millones. Esta situación, según sus palabras, lo sumió en un estado de estrés constante y afectó tanto su bienestar físico como mental.

Durante ese periodo, Pedro Roda experimentó síntomas físicos severos, llegando a desarrollar una úlcera. El actor explicó al programa de entretenimiento que la presión financiera lo llevó a buscar atención médica, aunque los exámenes no arrojaron resultados definitivos sobre su estado de salud.

“Me estaba enfermando físicamente por una úlcera”, reconoció el artista en la entrevista, asegurando que así notó el impacto que la falta de solvencia económica tuvo en su vida cotidiana.

La carga de la deuda, lejos de disminuir, se transformó en una pesadilla que se extendió por más de una década. Roda confesó que, en los momentos más difíciles, llegó a considerar medidas extremas ante la sensación de que la deuda era insuperable: “Pensé en atentar contra mi vida”, admitió el actor, describiendo ese episodio como un uno de los momentos más graves de su vida.

El apoyo de su entorno familiar resultó fundamental para superar la crisis. Pedro Roda destacó en la entrevista el papel de su esposa y sus hijas, que “no lo dejaron rendirse”, de acuerdo con sus declaraciones en el programa.

Además, encontró en la marquetería una actividad que le permitió canalizar sus emociones y reconstruir su estabilidad emocional, teniendo en cuenta que se trata de una técnica artesanal para mejorar muebles.

Después de tanto tiempo, el actor aseguró que observa su pasado con una perspectiva renovada y en su más reciente aparición televisiva expresó su gratitud por haber superado esa etapa, además de referirse a su deseo de que su experiencia sirva de ejemplo para aquellos que atraviesan dificultades económicas o emocionales.

Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ se separó

El regreso de Natasha Klauss a Colombia generó un notable interés en las redes sociales, luego de que la reconocida actriz confirmara el fin de su matrimonio con Daniel Gómez. En una conversación para Sinceramente Cris, la intérprete de Sara en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes compartió detalles sobre este proceso personal, que decidió hacer público solo después de haber alcanzado cierta estabilidad emocional.

Durante la entrevista, la actriz explicó que su retorno a Colombia estuvo motivado tanto por razones de salud como por la necesidad de contar con el respaldo de su entorno más cercano: “No solo estoy separada de mis hijas, también estoy separada de Daniel, por algo me vine de Estados Unidos para acá, a buscar como ese círculo y esa red de apoyo para comenzar a hacer un trabajo interno”, expresó.

Esta declaración demostró la importancia que ha tenido para ella el acompañamiento familiar en medio de la ruptura. La artista aclaró que fue el cierre de su relación con Daniel Gómez lo que la llevó a buscar nuevamente el cobijo de sus seres queridos en su país natal.

En el transcurso de la entrevista, Natasha reveló que en 2025 atravesó tres duelos distintos, aunque aclaró que ninguno de ellos está vinculado con la pérdida de un ser querido, sino con el cierre de ciclos personales.