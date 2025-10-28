Abelardo de la Espriella aseguró que en la consulta del Pacto Histórico entró dinero “sucio”: “Aún así fue un fracaso”

De la Espriella cuestionó la alianza del oficialismo con sectores regionales y puso en duda la transparencia del proceso electoral - crédito Colprensa

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella calificó como una “derrota” la consulta del Pacto Histórico, celebrada el 26 de octubre de 2025, al comparar la votación actual con la obtenida en procesos anteriores.

“La consulta pasada del petrismo obtuvo cinco millones seiscientos mil votos. La del domingo, dos millones setecientos mil. Eso no puede ser considerado un triunfo”, afirmó De la Espriella, quien sostiene que la disminución de apoyo revela un retroceso para el sector liderado por el presidente Gustavo Petro.

En su análisis, difundido a través de X, De la Espriella destacó que la diferencia de casi tres millones de sufragios constituye un revés.

“Claramente, es una derrota. Más aún cuando hicieron esa consulta también para miembros del Congreso, aliándose con politiqueros de todas las regiones del país, politiqueros corruptos que utilizaron plata sucia para precisamente obtener esos votos”, señaló el abogado.

El mensaje hace referencia a los resultados oficiales publicados por la Registraduría, en los que el bloque oficialista recibió menos apoyo en comparación con la consulta del 2022.

La jornada electoral del Pacto Histórico fue acompañada por denuncias públicas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, como la denuncia que hizo el concejal de Bogotá Daniel Briceño sobre presuntas irregularidades en el sistema electoral.

La reciente coalición entre diversas corrientes políticas buscaba fortalecer la presencia en el Legislativo; no obstante, la caída en la cifra de votantes generó especulaciones sobre el grado de respaldo real que mantiene la administración actual.

De la Espriella sostuvo que “el petrismo, compatriotas, está muriendo. Ahí es que enterrarlo y para eso es necesaria la unidad, para acabar con ellos en primera vuelta”.

En su pronunciamiento, el abogado insistió en la importancia de la vigilancia electoral.

“Tenemos que cuidar los votos, porque esa gente es capaz de todo. Hacen trampa en la Registraduría. Y para eso estamos los Defensores de la Patria, para cuidar el resultado electoral que es la voluntad del pueblo colombiano”, añadió.

La comparación del abogado sobre los resultados frente al ciclo anterior introduce nuevas interrogantes sobre el escenario de las próximas elecciones presidenciales en Colombia.

Abelardo De La Espriella contestó a Sergio Fajardo por defender a Gustavo Petro: “No es narcotraficante, es el jefe de la mafia”

La reciente inclusión del presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer y el ministro del Interior Armando Benedetti en la llamada lista Clinton de Estados Unidos generó pronunciamientos de peso en el escenario político colombiano.

El aspirante presidencial Sergio Fajardo abordó el tema durante una entrevista en la emisora La FM, donde defendió que, aunque mantiene serias discrepancias con la gestión del mandatario, no lo considera vinculado a actividades de narcotráfico.

“Yo no creo que el presidente sea narcotraficante, ni creo que sea una persona involucrada en el mundo ilícito. A pesar de que discrepo del presidente Petro por su comportamiento errático, su mal gobierno y por hacer que todo gire en torno a él sin preocuparse por los intereses colectivos, no creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”, declaró Fajardo.

Tras estas declaraciones, el abogado y también precandidato presidencial Abelardo De La Espriella respondió con un tono contundente en su cuenta de X.

“No es narcotraficante, es el jefe de la mafia”, expresó De La Espriella, desacreditando la defensa presentada por Fajardo y apuntando directamente contra Petro.

El jurista fue más allá y expuso críticas adicionales sobre la relación del presidente con el mandatario venezolano Nicolás Maduro y las políticas en territorios donde los cultivos de coca mantienen relevancia estratégica.

“Sergio tiene razón: Petro no es narcotraficante, es el jefe de los narcotraficantes. ¿Cómo hay que calificar a quien se alía con el narcodictador Maduro para crear una zona bilateral en pleno territorio cocalero? ¿Cómo llamarle a quien ha entregado territorios llenos de coca a grupos narcotraficantes?”, afirmó en la red social.

Durante su intervención, De La Espriella lanzó una serie de preguntas críticas, centrándose en la actuación del actual gobierno frente a la lucha antidrogas y la estructura de las Fuerzas Armadas.

El abogado cuestionó las decisiones relativas a la suspensión de órdenes de captura y la publicación de datos de inteligencia en redes sociales.

“¿Cómo denominar a quien ha desvertebrado a las Fuerzas Armadas y ha desincentivado la lucha contra el narcotráfico? ¿Qué se puede decir de quien, teniendo la obligación de combatir el crimen, otorga salvoconductos a los narcotraficantes para levantar las órdenes de captura que pesan sobre ellos? ¿Qué calificativo merece aquel que publica en sus redes sociales las coordenadas y los informes de inteligencia que revelan la ubicación de los campamentos narcoterroristas?”, sostuvo el abogado.