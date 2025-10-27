Colombia

Nutresa fortalece el portafolio tras adquirir control de Alcora y sumar a productos Yupi: qué marcas ingresan a su portafolio

La adquisición de la participación mayoritaria en Inversionista Alcora permite a Nutresa fortalecer su presencia en el segmento de pasabocas en América Latina

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
La integración de Productos Yupi
La integración de Productos Yupi al portafolio de Grupo Nutresa marca un hito en la estrategia de expansión y consolidación de este conglomerado en el sector de alimentos de América Latina - crédito FutureVisionMP/YouTube

La integración de Productos Yupi al portafolio de Grupo Nutresa marca un hito en la estrategia de expansión y consolidación de este conglomerado en el sector de alimentos de América Latina.

La operación, que implica la adquisición del control total de Inversionista Alcora S. A., principal accionista de Yupi, refuerza la presencia de Nutresa en el segmento de pasabocas (snacks) y confitería, al tiempo que amplía su alcance en categorías de consumo masivo y fortalece su posicionamiento en el mercado juvenil y familiar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio, realizado por Grupo Nutresa a través de la Superintendencia Financiera, detalló que la decisión se tomó en conjunto con los demás accionistas de Inversionista Alcora, que aprobaron la escisión parcial del patrimonio de la sociedad panameña.

Esta operación permitió que los anteriores propietarios transfirieran parte de su participación, aunque la sociedad original continúa en funcionamiento con el resto de su patrimonio, por lo que la escisión no fue total ni implicó la desaparición de la entidad.

La operación, que implica la
La operación, que implica la adquisición del control total de Inversionista Alcora S. A., principal accionista de Yupi, refuerza la presencia de Nutresa en el segmento de snacks y confitería, al tiempo que amplía su alcance en categorías de consumo masivo y fortalece su posicionamiento en el mercado juvenil y familiar - crédito yupi.com.co

En lugar de adquirir acciones existentes, el Grupo Nutresa había optado en marzo de 2025 capitalizar Alcora mediante la inyección de nuevos recursos, lo que le otorgó una participación accionaria del 40% en la compañía.

Sin embargo, el sábado 25 de octubre se hizo oficial que el conglomerado empresarial liderado por Jaime Gilinski Bacal, tomaría el control total de la sociedad panameña, principal inversionista de Productos Yupi.

Este movimiento, liderado por Nugil S.A.S., cuyo presidente y representante legal es Jaime Gilinski Bacal, se inscribe en una serie de transformaciones corporativas que el grupo ha impulsado desde 2023, tras la entrada de los Gilinski como principales accionistas.

El portafolio de Grupo Nutresa ya incluía marcas reconocidas como Zenú, Ranchera, Noel, Tosh, Festival, Jet, Corona, La especial, Jumbo, Colcafé, Matiz, El Corral, Papa John’s, Cremhelado, Polet, Doria y Montichello.

Con la incorporación de las marcas de Alcora, el conglomerado suma ahora a su oferta productos como Copelia, Yupi, Yupis, Loncheras, Mekato, Liza’s, Rizadas, Golpe con Todo y Tosti.

La integración de Productos Yupi, con más de cuatro décadas de historia en Colombia, representa no solo un cambio de manos para una de las marcas más queridas por los consumidores, sino el regreso a un grupo empresarial vinculado a sus orígenes.

La compañía, conocida por sus pasabocas y dulces emblemáticos, inicia así una nueva etapa bajo el respaldo de uno de los gigantes del sector, que busca mantener la esencia de la marca y potenciar su desarrollo con una visión más amplia y competitiva.

En lugar de adquirir acciones
En lugar de adquirir acciones existentes, Nutresa optó por capitalizar Alcora mediante la inyección de nuevos recursos, lo que le otorga una participación accionaria del 40 % en la compañía - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

En el contexto financiero, el Grupo Nutresa reportó en el primer trimestre de 2025 ventas consolidadas por $4,9 billones, lo que representa un crecimiento del 13,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

De ese total, $2,9 billones correspondieron a ingresos en Colombia y cerca de $2 billones a operaciones internacionales, lo que evidencia un avance tanto en el mercado local como en el exterior.

La adquisición de Alcora responde a una estrategia de integración vertical y eficiencia operativa, orientada a generar sinergias entre las distintas líneas de negocio, optimizar la logística y fortalecer la cadena de valor. Además, la operación coincide con el compromiso de Nutresa con la sostenibilidad y la innovación social.

La integración de Productos Yupi
La integración de Productos Yupi con más de cuatro décadas de historia en Colombia, , al Grupo Nutresa, representa no solo un cambio de manos para una de las marcas más queridas por los consumidores, sino el regreso a un grupo empresarial vinculado a sus orígenes - crédito Captura pantalla/Yupi/YouTube

A través de su Fundación, el grupo ha destinado más de $60.000 millones a proyectos sociales enfocados en seguridad alimentaria, educación y salud, beneficiando a cientos de comunidades en diversas regiones del país.

La consolidación de Productos Yupi dentro de Grupo Nutresa no solo amplía la oferta en la categoría de snacks, sino que abre la puerta a nuevas estrategias de innovación de producto, expansión regional y sinergias comerciales entre las marcas del grupo.

Con este movimiento, la compañía fortalece su posición como uno de los conglomerados más robustos de América Latina en el sector de alimentos, mientras que Yupi y sus marcas asociadas se integran formalmente a un portafolio que supera las 60 marcas en nueve categorías de productos.

Temas Relacionados

Grupo NutresaProductos YupiInversionista AlcoraJaime Gilinski BacalIntegración empresarialEconomía colombianaSector alimentosSuperintendencia FinancieraNugil S.A.S.Colombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Formulan cargos a exgerente de la Imprenta Nacional por presuntas irregularidades en contrato de cédulas de extranjería

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Andrés René Chaves Fernández al considerar que, como exgerente, incurrió en una falta grave con culpa gravísima en la contratación relacionada con los documentos

Formulan cargos a exgerente de

Enrique Gómez se despachó contra Iván Cepeda, ganador en la consulta del Pacto Histórico: “Quieren imponer una dictadura”

A través de su cuenta en X, el abogado alertó que el avance del Pacto Histórico podría representar una amenaza mayor que la del régimen venezolano

Enrique Gómez se despachó contra

El abogado de Gustavo Petro en Estados Unidos habló de la inclusión del mandatario en la Lista Clinton: “Trump no está feliz con Petro”

Daniel Kovalik, representante legal del presidente colombiano ante la Lista Clinton, anunció que también asumirá la defensa de Verónica Alcocer y Nicolás Petro, y que no les cobrará por sus servicios

El abogado de Gustavo Petro

Daniel Quintero buscará la Presidencia de Colombia de manera independiente: “Inscribiré mi comité de firmas”

El exalcalde de Medellín afirmó que su precandidatura presidencial será una iniciativa ajena a los partidos tradicionales, centrada en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico

Daniel Quintero buscará la Presidencia

Alexa Narváez, patrullera viral de la Policía, dejó ver los mensajes que recibía de la expareja de Aida Victoria Merlano: “Deduzcan ustedes”

Juan David Tejada está en el ojo del huracán por las declaraciones que entregó la uniformada, considerada una de las más sexis en redes sociales

Alexa Narváez, patrullera viral de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Alexa Narváez, patrullera viral de

Alexa Narváez, patrullera viral de la Policía, dejó ver los mensajes que recibía de la expareja de Aida Victoria Merlano: “Deduzcan ustedes”

Esta fue la reacción de Nicolás Arrieta tras enterarse de que fue elegido para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Es el turno de las mujeres: estos son los rostros del segundo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García y Yina Calderón volverán a estar juntas en un ‘reality’: así lo confirmó la paisa en sus redes sociales

“Golden” de HUNTR/X sigue siendo de lo más popular del K-pop en Colombia en la plataforma de iTunes

Deportes

La figura de Millonarios Neiser

La figura de Millonarios Neiser Villarreal reapareció con mensaje a jugador de Nacional y los hinchas de Millos le cayeron encima: “Despreciable”

Por paro de jugadores por falta de pago, el Pereira tomó importante decisión para el partido contra el Deportivo Pasto

Nacional es colíder de la Liga y ya está clasificado para los cuadrangulares finales: estos son los equipos que tienen opción

Atlético Nacional goleó e hizo la ‘manita’ al DIM en el clásico Paisa: fue 5-2 en el Atanasio

Dimayor oficializó sanción contra Edwin Cardona tras su expulsión en la Copa Betplay Dimayor