Nutresa fortalece el portafolio tras adquirir control de Alcora y sumar a productos Yupi: qué marcas ingresan a su portafolio

La integración de Productos Yupi al portafolio de Grupo Nutresa marca un hito en la estrategia de expansión y consolidación de este conglomerado en el sector de alimentos de América Latina.

La operación, que implica la adquisición del control total de Inversionista Alcora S. A., principal accionista de Yupi, refuerza la presencia de Nutresa en el segmento de pasabocas (snacks) y confitería, al tiempo que amplía su alcance en categorías de consumo masivo y fortalece su posicionamiento en el mercado juvenil y familiar.

El anuncio, realizado por Grupo Nutresa a través de la Superintendencia Financiera, detalló que la decisión se tomó en conjunto con los demás accionistas de Inversionista Alcora, que aprobaron la escisión parcial del patrimonio de la sociedad panameña.

Esta operación permitió que los anteriores propietarios transfirieran parte de su participación, aunque la sociedad original continúa en funcionamiento con el resto de su patrimonio, por lo que la escisión no fue total ni implicó la desaparición de la entidad.

En lugar de adquirir acciones existentes, el Grupo Nutresa había optado en marzo de 2025 capitalizar Alcora mediante la inyección de nuevos recursos, lo que le otorgó una participación accionaria del 40% en la compañía.

Sin embargo, el sábado 25 de octubre se hizo oficial que el conglomerado empresarial liderado por Jaime Gilinski Bacal, tomaría el control total de la sociedad panameña, principal inversionista de Productos Yupi.

Este movimiento, liderado por Nugil S.A.S., cuyo presidente y representante legal es Jaime Gilinski Bacal, se inscribe en una serie de transformaciones corporativas que el grupo ha impulsado desde 2023, tras la entrada de los Gilinski como principales accionistas.

El portafolio de Grupo Nutresa ya incluía marcas reconocidas como Zenú, Ranchera, Noel, Tosh, Festival, Jet, Corona, La especial, Jumbo, Colcafé, Matiz, El Corral, Papa John’s, Cremhelado, Polet, Doria y Montichello.

Con la incorporación de las marcas de Alcora, el conglomerado suma ahora a su oferta productos como Copelia, Yupi, Yupis, Loncheras, Mekato, Liza’s, Rizadas, Golpe con Todo y Tosti.

La integración de Productos Yupi, con más de cuatro décadas de historia en Colombia, representa no solo un cambio de manos para una de las marcas más queridas por los consumidores, sino el regreso a un grupo empresarial vinculado a sus orígenes.

La compañía, conocida por sus pasabocas y dulces emblemáticos, inicia así una nueva etapa bajo el respaldo de uno de los gigantes del sector, que busca mantener la esencia de la marca y potenciar su desarrollo con una visión más amplia y competitiva.

En el contexto financiero, el Grupo Nutresa reportó en el primer trimestre de 2025 ventas consolidadas por $4,9 billones, lo que representa un crecimiento del 13,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

De ese total, $2,9 billones correspondieron a ingresos en Colombia y cerca de $2 billones a operaciones internacionales, lo que evidencia un avance tanto en el mercado local como en el exterior.

La adquisición de Alcora responde a una estrategia de integración vertical y eficiencia operativa, orientada a generar sinergias entre las distintas líneas de negocio, optimizar la logística y fortalecer la cadena de valor. Además, la operación coincide con el compromiso de Nutresa con la sostenibilidad y la innovación social.

A través de su Fundación, el grupo ha destinado más de $60.000 millones a proyectos sociales enfocados en seguridad alimentaria, educación y salud, beneficiando a cientos de comunidades en diversas regiones del país.

La consolidación de Productos Yupi dentro de Grupo Nutresa no solo amplía la oferta en la categoría de snacks, sino que abre la puerta a nuevas estrategias de innovación de producto, expansión regional y sinergias comerciales entre las marcas del grupo.

Con este movimiento, la compañía fortalece su posición como uno de los conglomerados más robustos de América Latina en el sector de alimentos, mientras que Yupi y sus marcas asociadas se integran formalmente a un portafolio que supera las 60 marcas en nueve categorías de productos.