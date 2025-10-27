Colombia

Los 12 nuevos beneficios que tendrán los viajeros que visiten Colombia: empezarán a aplicar desde estas fechas

La diversificación de trayectos y la promoción de destinos emergentes generan mayor interés entre viajeros jóvenes y experimentados

Juan Escobar Fernández

Juan Escobar Fernández

Guardar
Colombia busca que el turismo
Colombia busca que el turismo sea uno de los principales generadores de divisas

Colombia se prepara para un salto en su conectividad aérea internacional con la entrada en operación de 12 nuevas rutas aéreas internacionales entre octubre y diciembre. La expansión, que incluye conexiones directas con ocho mercados internacionales, fortalecerá el turismo internacional, diversificará los destinos y consolidará la imagen del país como un punto estratégico en la región.

El anuncio hecho por ProColombia representa un avance relevante para la industria, al abrir nuevas oportunidades de viaje y potenciar la economía nacional en el último trimestre del año.

Las nuevas rutas conectarán a Colombia con Brasil, México, Estados Unidos, Aruba, Curazao, Canadá, República Dominicana, Guatemala y, por primera vez, Jamaica, que tendrá un vuelo directo a Bogotá. Entre las inauguraciones más destacadas figuran los trayectos:

  • Ciudad de Guatemala– Bogotá: Wingo.
  • Montego Bay– Bogotá: Wingo.
  • Toronto – Cartagena: Air Canada.
  • Curazao – Bogotá: Latam.
  • Punta Cana – Medellín: JetSmart.
  • Guadalajara – Bogotá: Volaris.

Dichas rutas se suman a la oferta existente y refuerzan la presencia de Colombia en mercados estratégicos, al tiempo que diversifican los puntos de entrada al país.

Entre 2023 y 2024, Colombia
Entre 2023 y 2024, Colombia sumó 110 nuevas rutas internacionales aprobadas por la Aeronáutica Civil

El impacto de la expansión va más allá de la simple apertura de rutas. La conectividad aérea se convirtió en un motor clave para el desarrollo turístico y económico de Colombia, al facilitar el acceso de viajeros internacionales y estimular el crecimiento de destinos emergentes. La llegada de nuevas aerolíneas y la ampliación de la oferta de vuelos directos permiten que Bogotá, Cartagena y Medellín se consoliden como polos de atracción para visitantes de todo el mundo, mientras que otras regiones del país ganan visibilidad y oportunidades de desarrollo.

Diversidad y sostenibilidad

Al respecto, la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, resaltó la relevancia de este avance para el sector. Remarcó que “cada nueva ruta es una oportunidad para que más viajeros descubran la belleza, diversidad y sostenibilidad de Colombia”.

Para ella, “la conectividad aérea es clave para el desarrollo turístico y económico del país, y trabajamos de manera articulada con el sector para ampliar las oportunidades de los destinos emergentes y las experiencias de base comunitaria en las seis regiones turísticas”.

Colombia gestiona nuevas oportunidades de
Colombia gestiona nuevas oportunidades de conectividad internacional desde Asia, América y Europa

El crecimiento del turismo internacional hacia Colombia se refleja en cifras positivas:

  • Entre enero y agosto de 2025, el país recibió más de 3 millones de visitantes extranjeros, lo que representa un aumento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior.
  • Mercados tradicionales como Perú, Argentina y Brasil mostraron incrementos notables: Perú registró un crecimiento del 26,5% con 172.000 visitantes, Argentina un 25,6% con 96.000, y Brasil un 21,3% con 135.000 viajeros.
  • En Centroamérica, El Salvador destacó con un aumento del 64,2%, mientras que Guatemala creció un 24,8%.
  • Desde Europa, España y Francia también reportaron alzas, con 15,8% y 8,3% respectivamente, y Polonia sorprendió con un incremento del 60,5%.
  • En Asia, China, Japón e India presentaron crecimientos de 14,5%, 9,2% y 8,1% respectivamente.

Perfil de los visitantes

El perfil de los visitantes internacionales es mayoritariamente joven, con el 46% de los viajeros entre 21 y 40 años de edad. El segmento busca experiencias culturales, gastronómicas y de naturaleza, con especial interés en destinos como Bogotá, Cartagena y Medellín. La mayor conectividad aérea y la promoción de productos turísticos diferenciados han impulsado el interés de estos viajeros, quienes también valoran las opciones de sol y playa, compras y actividades urbanas.

En 2025, Colombia recibió más
En 2025, Colombia recibió más de 3,3 millones de visitantes no residentes hasta el primer semestre, con una proyección de llegada de entre 3 y 5 millones de turistas internacionales para todo el año

Frente a ello, la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, destacó el efecto de la promoción internacional y la diversificación de mercados.

Promoción del destino

“Este panorama actual, refleja una diversificación en el origen de los viajeros que están visitando Colombia, y demuestra que la presencia de nuestros empresarios en las diferentes ferias de turismo en el mundo, exponiendo la riqueza y potencial de nuestro país, y posicionando productos diferenciadores ha generado un mayor interés en más mercados turísticos internacionales, la llegada de nuevas aerolíneas al país y con ello, la apertura de nuevas rutas aéreas”, anotó la dirigente gremial.

Durante Routes World 2025, celebrado en Hong Kong, ProColombia lideró una agenda de promoción con 28 reuniones estratégicas junto a aerolíneas de América, Asia y Europa, así como con aeropuertos internacionales y actores clave de la industria aeronáutica. Los encuentros abrieron la puerta a futuras colaboraciones con aerolíneas asiáticas y a la posibilidad de nuevas rutas mediante esquemas de conectividad indirecta o triangular. A corto plazo, el crecimiento se concentra en rutas desde Chile, México y Estados Unidos, mientras que a mediano plazo se proyecta una ampliación de conexiones con Europa, sujeta a la incorporación de aeronaves de largo alcance.

