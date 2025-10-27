Colombia

Leopoldo López acusó a Gustavo Petro de apoyar la “estructura criminal” de Nicolás Maduro y cuestionó sus intereses en la crisis venezolana

El líder opositor, exiliado en Madrid, España, rechazó los señalamientos de incitación a la violencia y cuestionó el respaldo de Petro al régimen venezolano en medio de tensiones diplomáticas

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Según Leopoldo López, el respaldo de Gustavo Petro a la narrativa oficialista venezolana genera tensiones y cuestionamientos sobre sus motivaciones en la crisis - crédito @UltimaHoraCR/X

Durante una rueda de prensa celebrada en Madrid, España, donde permanece exiliado desde 2020, el líder opositor venezolano, Leopoldo López, dirigió duras críticas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien señaló como “el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro”.

López sugirió que este respaldo podría deberse a que Petro “es parte de esa misma estructura criminal o se beneficia de esa estructura o tiene algún interés que lo esté beneficiando”. Esta declaración, realizada en un contexto de creciente tensión diplomática, ha generado reacciones en ambos países.

El líder opositor venezolano recordó que desde hace años la oposición en su país denuncia la existencia de una “estructura criminal” encabezada por Nicolás Maduro, dedicada al narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y el comercio ilícito de hidrocarburos.

En ese sentido, López celebró la decisión de Estados Unidos de calificar como terrorista al denominado Cartel de los Soles y de vincular a Maduro con este grupo, cuya existencia sigue siendo objeto de debate internacional.

El líder opositor, Leopoldo López
El líder opositor, Leopoldo López respaldó la calificación de Estados Unidos al Cartel de los Soles como organización terrorista y vincula a Maduro y Cabello con el grupo - crédito Europa Press

“Sí estoy de acuerdo con que se hagan todas las acciones necesarias para neutralizar al Cartel de los Soles y a quien lo encabeza, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, afirmó López en la rueda de prensa.

En su intervención, López dijo: “Bueno, es que lo que sorprende es que Petro se ha convertido en el principal vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro. Y... por supuesto que eso debe tener una motivación detrás de eso".

Agregando: “Pero, por supuesto, que sorprende la manera cómo ha habido un apoyo a la narrativa de Nicolás Maduro, a la narrativa de la dictadura con respecto a lo que está ocurriendo. Yo creo que nosotros tenemos que dejar muy claro. Miren, aquí se habla de que hay una acción de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Eso no es verdad”.

"O Petro es parte de
"O Petro es parte de la misma estructura criminal o se beneficia de esa estructura o tiene algún interés que lo esté beneficiando", dijo Leopoldo López - crédito AFP

Por su parte, el Gobierno de Gustavo Petro se ha mostrado escéptico respecto a la existencia del Cartel de los Soles y ha criticado abiertamente las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, dirigidas contra embarcaciones presuntamente venezolanas implicadas en el tráfico de cocaína.

En las últimas semanas, estos operativos se han extendido, según informes, a supuestos barcos colombianos. Para López, resulta llamativo el respaldo de Petro a la narrativa oficialista venezolana: “Sorprende la manera como ha habido un apoyo a la narrativa de Nicolás Maduro, a la narrativa de la dictadura con respecto a lo que está ocurriendo”, expresó el opositor.

Entre tanto, la reciente decisión del Gobierno venezolano de iniciar el proceso para retirar la nacionalidad a Leopoldo López intensificó el debate sobre las acusaciones cruzadas entre la oposición venezolana y los gobiernos de la región.

El anuncio, realizado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, se fundamenta en la supuesta “promoción permanente del bloqueo económico” y el “llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros”, así como en la acusación de que López habría solicitado una “invasión militar”.

López defendió que las acciones militares de Estados Unidos en la región no están dirigidas contra Venezuela como país, sino contra el Cartel de los Soles y sus líderes. Además, reiteró su apoyo a cualquier medida que ejerza presión para lograr la salida de Maduro del poder.

Leopoldo López enfrenta la posible
Leopoldo López enfrenta la posible pérdida de su nacionalidad venezolana en medio de acusaciones de incitación a la intervención extranjera - crédito Europa Press

En una entrevista con EFE, López había manifestado su respaldo a acciones contundentes, llegando a declarar que vería con buenos ojos un ataque estadounidense en territorio venezolano que pusiera fin al mandato de Maduro, lo que habría motivado la retirada de su pasaporte.

La controversia se agrava por la postura del Gobierno colombiano, que no solo cuestiona la existencia del Cartel de los Soles, sino que también ha sido crítico con la estrategia militar estadounidense en la región.

López insistió en que la motivación detrás del apoyo de Petro a Maduro debe ser esclarecida: “O Petro es parte de la misma estructura criminal o se beneficia de esa estructura o tiene algún interés que lo esté beneficiando”, reiteró durante su intervención en España.

La situación de Leopoldo López se complica ante la posibilidad de perder la nacionalidad venezolana, mientras persisten las acusaciones de incitación a la intervención extranjera y de colaboración con gobiernos adversos a Caracas.

