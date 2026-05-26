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Millonarios será premiado económicamente por la convocatoria de Álvaro Montero a la selección Colombia para el Mundial

La FIFA destina al rededor de 20 millones de pesos para los equipos en los que han actuado durante los dos últimos años cada jugador que es convocado a la Copa del Mundo 2026

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El director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Néstor Lorenzo anunció los 26 convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

La convocatoria de la selección Colombia para el Mundial de 2026 traerá importantes beneficios económicos para varios clubes vinculados a los futbolistas convocados, entre ellos Millonarios, que recibirá una compensación económica gracias a la presencia del arquero Álvaro Montero en la Copa del Mundo.

El guardameta guajiro, actualmente en Club Atlético Vélez Sarsfield, forma parte de la convocatoria de la selección Colombia y eso activó automáticamente el Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA, una iniciativa creada para recompensar a los equipos que ceden jugadores a las selecciones nacionales durante el campeonato mundial.

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Montero fue arquero de Millonarios entre 2022 y 2025 - crédito Dimayor
Montero fue arquero de Millonarios entre 2022 y 2025 - crédito Dimayor

Según el mecanismo establecido por la FIFA, cada futbolista convocado genera cerca de 11.000 dólares diarios, cifra que se reparte entre los clubes donde el jugador actuó durante los últimos dos años. En el caso de Montero, tanto Vélez Sarsfield como Millonarios recibirán aproximadamente 5.500 dólares por día mientras el portero permanezca vinculado a la concentración mundialista con la Tricolor.

La FIFA determinó que el conteo de esta compensación económica comenzó oficialmente desde el pasado 25 de mayo de 2026, fecha en la que la entidad obligó a las federaciones y clubes a liberar a los futbolistas llamados para la competencia internacional. Desde ese momento, empezó a correr el pago diario para las instituciones beneficiadas.

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Montero es el segundo arquero de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito FCF
Montero es el segundo arquero de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito FCF

Una cifra que puede crecer considerablemente

Tomando como referencia la participación mínima de Colombia en la fase de grupos, la cifra ya resulta bastante importante para los clubes involucrados. Se estima que el torneo tendrá una duración inicial de 34 días para la selección nacional si logra disputar únicamente la primera ronda, lo que representaría un ingreso cercano a los 187.000 dólares para cada institución relacionada con Montero.

En consecuencia, Millonarios FC podría recibir alrededor de 187.000 dólares, equivalentes a más de 730 millones de pesos colombianos aproximadamente, solamente por haber contado con el arquero dentro de su plantilla durante los últimos años.

El valor incluso podría aumentar de forma considerable si Colombia consigue avanzar a octavos de final, cuartos, semifinales o instancias definitivas del Mundial. Entre más tiempo permanezca el jugador concentrado con su selección, mayor será la compensación entregada por la FIFA a los clubes.

El dinero será entregado una vez finalice la Copa del Mundo, tal como lo establece el reglamento del programa económico impulsado por el máximo organismo del fútbol mundial.

Así será la distribución económica de lo que le da la FIFA por la convocatoria de Álvaro Montero - crédito @sabadovelezok/X
Así será la distribución económica de lo que le da la FIFA por la convocatoria de Álvaro Montero - crédito @sabadovelezok/X

Álvaro Montero, edad y estadísticas en Millonarios

El arquero de 31 años se convirtió en una de las grandes figuras recientes del cuadro embajador y fue determinante en varios de los títulos obtenidos por el equipo bogotano.

Entre 2022 y mediados de 2025, Montero disputó 150 partidos oficiales con la camiseta azul, consolidándose como uno de los futbolistas más regulares y queridos por la afición. Durante ese periodo recibió 137 goles y logró mantener su portería invicta en 59 ocasiones, estadísticas que reflejan su seguridad bajo los tres palos.

Además de sus números individuales, el guardameta fue pieza clave en una etapa muy exitosa para el club capitalino. Con Millonarios conquistó tres títulos oficiales:

  • Liga Colombiana 2023-I
  • Copa Colombia 2022
  • Superliga 2024

Un programa que beneficia a los clubes formadores

El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA se ha convertido en una herramienta clave para reconocer el trabajo de las instituciones que potencian y desarrollan futbolistas de alto nivel. La idea es que los equipos no solo aporten jugadores a las selecciones, sino que también reciban una retribución económica por ello.

En Sudamérica, varios clubes se verán beneficiados con este modelo durante el Mundial de 2026, especialmente aquellos que han exportado talento recientemente a las principales ligas del continente y del mundo.

En el caso de Millonarios, el ingreso resulta especialmente valioso pensando en futuros proyectos deportivos, refuerzos y estabilidad financiera. Además, confirma el impacto que tuvo Álvaro Montero durante su paso por el club, no solo desde lo futbolístico, sino también como un activo de enorme valor institucional.

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