Colombia

Hijas del hombre que acusó a ‘El Pibe’ Valderrama de amedrentarlo defendieron a la leyenda de la selección Colombia

Hijas de Tobías Redondo Guarnizo afirmaron que el hombre no tiene argumentos para acusar al exfutbolista y su pareja

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Un hombre, identificado como Tobías Redondo grabó un video como denuncia en contra de 'el Pibe' Valderrama y su esposa - crédito @JACOBOSOLANOC / X

En Colombia es tendencia un video en el que Tobías Redondo, hermano de Elvira Redondo, esposa de Carlos Alberto “El Pibe” Valderrama, acusó al exfutbolista y a su pareja de amenazarlo e intimidarlo para retirarlo de un predio en Aeroma, Santa Marta.

En la grabación, Redondo indicó que el 14 de abril varios hombres armados llegaron a la casa, donde se encontraban su hija y sus dos nietas para exigirles el desalojo del lugar en el que asegura haber vivido durante 16 años. Posteriormente, encontró la vivienda demolida y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.

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La grabación termina con la afirmación del denunciante de que la publicación en redes sociales era una forma de hacer público su problema y así anticipar cualquier tipo de agresión en su contra.

Hijas de Tobías Redondo defendieron a 'El Pibe' Valderrama y a su tía Elvira Redond - crédito pibevalderramap / Instagram
Hijas de Tobías Redondo defendieron a 'El Pibe' Valderrama y a su tía Elvira Redond - crédito pibevalderramap / Instagram

En redes sociales, Elvira Redondo arremetió contra su hermano, al que llamó desagradecido e insultó con mensajes como: “No se le puede dar atención a un burro porque después se cree que es un león”.

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Además, compartió videos en los que “El Pibe” Valderrama afeita a Tobías Redondo para asegurar que en más de una ocasión lo han ayudado. “Un recuerdito por acá de cuando este sr estaba en mi casa cuidado, amado, protegido, acá enseñándole que el amor y la verdad sí existe y que a pesar de él hay gente con buena fe en este mundo”, escribió la pareja de Valderrama.

La pareja no solo respondió a las acusaciones en redes sociales, puesto que su equipo jurídico publicó un documento con el que rechazó las acusaciones de Redondo, y señaló que carecen de pruebas.

Además, la defensa informó que existen procesos judiciales en curso contra el denunciante, entre ellos una denuncia por presunta violencia intrafamiliar y otros procesos relacionados con la convivencia ciudadana. El caso ha generado debate público, con versiones encontradas entre las partes y actuaciones legales en desarrollo.

Hijas de Tobías Redondo defendieron a su tía y al ‘Pibe’

El comunicado fue difundido en las plataformas digitales de 'el Pibe' - crédito Pibe Valderrama / Instagram
El comunicado fue difundido en las plataformas digitales de 'el Pibe' - crédito Pibe Valderrama / Instagram

En medio de la polémica, Cinthya Redondo, hija del denunciante, se pronunció ante un medio local en Santa Marta para indicar que ella y su hermana están a favor de su tía, Elvira Redondo, y aseguró que ella pagó varios procesos médicos que tuvo que realizarse su padre en el pasado.

“Uno de los tantos hechos que pueden hablar por sí solos. No es lógico que hoy en día mi padre, Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, esté haciendo acusaciones y difamando el nombre de su hermana Elvira Redondo Guarnizo y de Carlos Valderrama”.

En el pronunciamiento, aseguró además que tanto Valderrama como su esposa apoyaron económicamente a Tobías Redondo durante un tratamiento oncológico, entre otras ocasiones.

Muchos de sus tratamientos fueron pagados por ellos. Hay que tener un grado de desagradecimiento para actuar de esa manera”, puntualizó la hija de Tobías Redondo, que aseguró que no es cierto que se sientan amenazados por su tía o Valderrama.

Tobías Redondo
Hijas de Redondo afirmaron que el hombre ha recibido varias ayudas por parte de Elvira Redondo y Carlos Valderrama - crédito Red Social X

Luego de que Valderrama publicó el comunicado de prensa que redactó su defensa, internautas le dejaron varios mensajes de apoyo a la leyenda de la selección Colombia, que disputó los mundiales de 1990, 1994 y 1998 con la Tricolor.

Las personas con el corazón oscuro siempre van a buscar dañar la imagen, pero su luz no es tan fácil de opacar. Los amamos y admiramos”, “Todo bien con la familia Valderrama Redondo, Los colombianos y las personas que los conocen de cerca sabemos qué clase de personas son ustedes” o “Lo que pasa por querer ayudar a un familiar, ahora resulta que es dueño del predio desde hace más de 16 años, que tal esto”, son algunos de los comentarios registrados.

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