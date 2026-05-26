Creadora de contenido pidió no juzgar a Yulixa Toloza y contó su historia: “Hace dos años me operé en una clínica de garaje”

El testimonio demostró los peligros a los que se exponen las mujeres al asistir a una clínica no regulada - crédito valengrilla / TikTok

La creadora de contenido Valentina González pidió no juzgar a Yulixa Toloza ni a las mujeres que se someten a procedimientos estéticos en centros ilegales. Y es que el hallazgo de la mujer junto a una carretera tras estar desaparecida durante seis días, expuso una cadena de presión social, falta de recursos y controles insuficientes sobre establecimientos que ofrecen este tipo de intervenciones sin licencia.

Cabe mencionar que el caso de la mujer reabrió la discusión sobre las llamadas “clínicas de garaje”, lugares que promocionan operaciones a precios muy por debajo de los centros oficiales, lo que desató la conversación sobre qué controles existen sobre estos centros ilegales.

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Ante esta situación, la creadora de contenido, conocida en redes sociales como Valen Grilla por sus videos humorísticos sobre una estudiante típica colombiana, habló de su experiencia personal: “Es una historia muy difícil de contar, pero también fui víctima de una clínica de garaje”.

Valen Grilla se sometió a una operación similar a la de Yulixa Toloza y contó su historia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su video, la joven dijo que se operó hace dos años, cuando ganaba un salario mínimo y estaba endeudada. Según su testimonio, esa situación económica le impidió acceder a otra clase de establecimiento y la llevó a elegir una clínica ilegal.

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La joven también explicó que la decisión no respondió a una sola causa, pues recordó los constantes comentarios de su familia sobre su aspecto físico, críticas de su pareja de entonces y la influencia de una amiga que la llevó al lugar, asegurando que a ella le había ido “espectacular”.

“No quiero decir que fue culpa de mi ex, que fue culpa de mi examiga, que fue culpa de mi familia, de la presión social, los estereotipos de belleza. No, al final de cuentas fue culpa mía”, afirmó González. Aunque agregó que esos centros logran parecer confiables y que esa apariencia lleva a muchas mujeres a creer que todo está en regla.

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Según su relato, cuando acudió a las citas de valoración, el lugar lucía limpio y ordenado. Sin embargo, en medio del procedimiento siempre estuvo despierta y sentía mucho dolor: “Me hicieron dizque una lipo, me aplicaron anestesia local, me hicieron varias aberturas en mi abdomen, en mi espalda y en la pelvis. Por esas aberturas, por esos huequitos, ingresaban todas las microcánulas por donde me aplicaban la anestesia y por donde me iban a retirar la grasa”.

Agregó que: “Durante todo el procedimiento estuve despierta, viendo todo y sintiendo dolor” y explicó que también sentía asfixia cada vez que introducían la microcánula.

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Las operaciones que no son realizadas por profesionales pueden tener resultados negativos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La joven también denunció el trato que recibió de quien la operaba: “A mí supuestamente me coqueteó un cirujano y mientras me estaba operando me estaba coqueteando”. Finalmente, añadió que cuando se quejó, el trato recibido fue cuestionable: “Cuando yo me estaba quejando, me gritó y me dijo que si necesitaba más anestesia, que él me la aplicaba, pero que dejara la gritería, que yo no me estaba muriendo. Y literal, yo me estaba muriendo en vida”.

En su mensaje final, pidió evitar la exaltación de cuerpos delgados, operados o intervenidos como ideal de belleza.

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“Así como Yulixa cometió el error de salir corriendo a una clínica de garaje, como yo también lo cometí, ustedes también son culpables por hacernos pensar que las mujeres más hermosas son las flacas, las culonas, las modelos, las operadas, las del diseño de sonrisa, la de las pestañas postizas, la de los labios inyectados”, indicó.

Finalmente, la joven afirmó que incluso las mujeres con amor propio y seguridad personal pueden terminar cediendo ante esas presiones, sobre todo cuando el dinero no alcanza y la opción disponible parece ser un establecimiento más barato. Incluso, dijo que en su caso se endeudó para pagar el procedimiento y que el resultado ni siquiera modificó su cuerpo.

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La muerte de Yulixa Toloza revivió la preocupación por procedimientos estéticos ilegales en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“La muerte está muy cerca en esas clínicas de garaje”, dijo la creadora de contenido que cerró su intervención con una frase dirigida a quienes condenan a las víctimas: “Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado”.