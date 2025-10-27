Colombia

Iván Cepeda habló tras confirmarse su victoria en la consulta presidencial del Pacto Histórico: “Es la fuerza más poderosa del país”

El senador de izquierda, vencedor de la jornada del 26 de octubre, abordó la necesidad de unir esfuerzos con miras a lo que será -según él- su presencia en la consulta del Frente Amplio del 8 de marzo de 2026; aunque su participación todavía sea motivo de una intensa discusión jurídica

El senador Iván Cepeda celebró
El senador Iván Cepeda celebró su triunfo en la consulta del Pacto Histórico el 26 de octubre - crédito prensa Iván Cepeda

Desde su cuartel general, en donde contó con el apoyo de sus simpatizantes y de los personajes del proyecto progresista que salieron en su respaldo, el senador Iván Cepeda Castro, ganador de la consulta del Pacto Histórico efectuada el domingo 26 de octubre de 2025, entregó su parte de victoria: y en un corto, pero conciso discurso, se refirió a lo que viene en este arduo proceso para llegar a la Casa de Nariño.

En primer lugar, Cepeda reconoció lo hecho por su contendora, la exministra de Salud Carolina Corcho, a la que dobló en la votación reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. “El Pacto Histórico, es sin duda la fuerza política más grande, más poderosa y más influyente que hay hoy en el país”, afirmó el congresista, que a sus 63 años incursionó en estas lides, al postular su nombre para llegar al poder.

El senador Iván Cepeda habló
El senador Iván Cepeda habló de su triunfo en la consulta del Pacto Histórico y agradeció el apoyo de los campesinos en esta contienda - crédito prensa Iván Cepeda

En ese orden de ideas, no solo se refirió al orden cuantitativo que se extrajo de la decisión, sino por la apuesta que desde los partidos de izquierda y sus miembros se ha hecho por la democracia en el país. “Hemos demostrado que somos esencialmente una fuerza democrática, que no le teme a la democracia y se ha medido en las urnas con los ciudadanos y ciudadanas”, agregó el hoy aspirante al primer cargo de la nación.

Iván Cepeda, el gran ganador de la consulta del Pacto Histórico: así recibió el mandato de su coalición

El resultado de la consulta interna del Pacto Histórico dejó a Cepeda como el candidato más votado, al superar el 64% de los sufragios y, en su primer discurso tras la victoria, el congresista reafirmó la magnitud del respaldo recibido. “Me han entregado este mandato como ya candidato del Pacto Histórico al próximo momento de este proceso”, indicó el senador, acompañado por su colega, María José Pizarro, y otros líderes.

El agradecimiento del congresista se dirigió, a su vez, a los que participaron en la jornada electoral, pero enfatizó su reconocimiento hacia sectores históricamente marginados. “Deseo agradecer, por supuesto, a los ciudadanos y ciudadanas, pero quiero hacer llegar mi voz, nuestra voz de gratitud, a las y los campesinos de este país”, agregó el político, hijo del asesinado congresista Manuel Cepeda Vargas, miembro de la UP.

Iván Cepeda siguió los pasos
Iván Cepeda siguió los pasos de su padre, Manuel Cepeda Vargas y llegó al Congreso de la República - crédito composición fotográfica

Con ese precedente, el ya candidato también hizo referencia a las dificultades que enfrentaron muchos votantes para ejercer su derecho, y resaltó el esfuerzo de los que viven en condiciones adversas. “A la gente que en las barriadas populares, sorteando inmensos esfuerzos, ha logrado votar hoy, a pesar de todas las dificultades que hemos visto se han presentado”, dijo Cepeda durante su intervención.

De la misma manera, y en un gesto de memoria y compromiso, Cepeda dedicó un reconocimiento significativo a quienes han sufrido la violencia en el país. “Y en particular, porque debo mi gratitud, durante años de lucha, a ese grupo humano que son las víctimas de este país, mencionarlas es especial”, afirmó Iván Cepeda al medio, al rememorar que su proyecto tiene como eje central la reparación a las víctimas.

A la campaña de Iván
A la campaña de Iván Cepeda se sumaron los precandidatos presidenciales que presentaron su renuncia a la consulta, a excepción de Daniel Quintero - crédito Luisa González/REUTERS

Uno de los aspectos claves de su discurso es que dejó en claro cómo será su campaña. “No voy a ir a debates, lo digo de una vez claramente, a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país y no sobre amenazas, insultos, calumnias contra personas y menos contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que merece todo el respeto en Colombia y en el mundo por la labor que ha hecho", apuntó.

Finalmente, el candidato extendió su agradecimiento a sus compañeros de coalición, e hizo énfasis en quienes renunciaron a sus aspiraciones para fortalecer la unidad. “Por supuesto, quiero agradecer a mis compañeras y compañeros del Pacto Histórico, precandidatas y precandidatos, pero aquellos que dejaron en un momento determinado su aspiración presidencial y se convirtieron en piezas de este triunfo”, concluyó.

Este es el boletín 44
Este es el boletín 44 de la Registraduría, con casi el 100% de las mesas escrutadas, en las que se registró la contundente victoria de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico - crédito Registraduría

De acuerdo con el reporte 44 de la Registraduría, con 19.637 mesas escrutadas, Cepeda obtuvo un total de 1.486.594 votos (65,16%), frente a los 655.613 logrados por la exministra de Salud Carolina Corcho (28,73%), que no logró marcar diferencia en la jornada. Y, pese a que retiró su nombre del proceso, el acusado exalcalde Daniel Quintero alcanzó a recibir 138.982 sufragios, con 6,09% de la participación.

