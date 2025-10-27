Colombia

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

El organismo advierte que el proceso anunciado por la guerrilla viola los principios del derecho internacional y los convenios de Ginebra, y pide la intervención urgente de autoridades estatales

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
La Defensoría exigió la liberación
La Defensoría exigió la liberación inmediata de los secuestrados - crédito Albeiro Lopera/Reuters

La Defensoría del Pueblo rechazó con firmeza el anuncio hecho por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de someter a un “juicio revolucionario” a dos agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación y dos funcionarios de la Policía Nacional que permanecen privados de la libertad desde mayo y julio de 2025, en el departamento de Arauca.

A través de un pronunciamiento oficial divulgado en sus canales digitales, la entidad pidió que estas personas sean liberadas de manera inmediata e incondicional, ya que, según el ente, son civiles cuya detención ilegal constituye una grave y clara violación al derecho internacional humanitario (DIH).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Defensoría, además del reconocimiento de “secuestro” que el ordenamiento jurídico colombiano le da a este tipo de prácticas, la privación de la libertad ilícita de la que son víctimas los agentes de las instituciones de seguridad y judiciales condiciona “la vida o la integridad física de las personas cautivas a la realización o abstención de determinados actos”.

Los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada fueron secuestrados el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul. Por otro lado, el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franki Esley Hoyos Murcia, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), fueron retenidos el 20 de julio en la vía entre los municipios de Tame y Arauca.

En este sentido, la entidad señaló que, aunque estas personas cumplen funciones de seguridad y justicia, no son combatientes ni miembros de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, por lo que deben ser considerados civiles y protegidos como tal.

La entidad emitió un pronunciamiento
La entidad emitió un pronunciamiento oficial frente al caso - crédito Defensoría del Pueblo

No obstante, según la guerrilla del ELN, el denominado “juicio revolucionario” se basa en un procedimiento establecido dentro de su código de guerra, donde se investigan supuestas actuaciones en contra de la organización. La pena que se contempla en este juicio es de entre tres y siete años, con el derecho de los acusados a enviar y recibir correspondencia a sus familias.

Frente al anuncio del grupo armado ilegal, la Defensoría manifestó que este procedimiento es “inadmisible” y viola los principios fundamentales del DIH, los Convenios de Ginebra y lo establecido en la Convención Internacional de la Naciones Unidas contra la Toma de Rehenes.

Por ello, la entidad precisó que la libertad de los secuestrados no puede estar sujeta a condiciones como un “canje humanitario” o cualquier otro tipo de intercambio. Subrayó que el deber de liberar a las personas retenidas es inmediato e incondicional, pues ningún grupo armado puede justificar la privación de la libertad bajo motivos políticos, militares o ideológicos.

El ELN anunció que iniciará
El ELN anunció que iniciará un "juicio revolucionario" contra los secuestrados - crédito Redes sociales

A la par, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, al comisionado de Paz, Otty Patiño, y a los organismos internacionales “a redoblar los esfuerzos humanitarios y diplomáticos que permitan la liberación pronta y segura de todas las personas, en estricto cumplimiento de las normas internacionales que protegen la vida y la dignidad humana”.

La situación en Arauca sigue siendo delicada por la presencia y acciones de grupos armados ilegales, por lo que la entidad destacó que este caso es un claro recordatorio de la vulneración de derechos fundamentales en medio del conflicto e insistió que no puede dar lugar a para la realización de procesos internos ilegales dentro de grupos insurgentes que, según detalló, solo prolongan el sufrimiento de las víctimas y sus familias.

El ELN divulgó un video
El ELN divulgó un video como muestra de supervivencia de los secuestrados - crédito redes sociales

El pronunciamiento de la Defensoría se suma a la preocupación generalizada en el país frente al continuo uso del secuestro como arma de presión en el conflicto armado colombiano. Para la entidad, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y el Estado deben seguir trabajando conjuntamente para poner fin a esta práctica que afecta gravemente la dignidad humana y la paz en el país.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloELNSecuestrados ELNJuicio revolucionarioComisionado de PazEsfuerzos humanitariosColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

‘Desafío Siglo XXI’: Familiar de Juan se prepara para participar en la próxima edición del concurso

El hermano del más reciente eliminado de la competencia buscará llevarse el triunfo, después de que su ser querido no pudiera seguir en el ‘reality’ por una lesión

‘Desafío Siglo XXI’: Familiar de

María Elvira Salazar lanzó fuerte alerta contra Petro por ser “amigo” de organizaciones hostiles a EE. UU.: rechazó su cercanía a Maduro

La congresista republicana aseguró que el presidente de Colombia guarda vínculos estrechos con Hezbolá, Hamas, China, Corea del Norte y Rusia, considerados por el país norteamericano como actores que representan riesgos a su territorio, política y economía

María Elvira Salazar lanzó fuerte

Documento revela la realidad de las cifras sobre la venta en la que insiste Petro y que podría cambiar el futuro de Ecopetrol

De acuerdo con un análisis de BTG Pactual, la administración de la estatal no contempla la venta de su participación en el Permian, a pesar de las reiteradas solicitudes del presidente Gustavo Petro

Documento revela la realidad de

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo apunta a enfrentarse a grandes equipos como parte de su acondicionamiento de cara al mundial de 2026 en Norteamérica

Carlos Antonio Vélez reveló la

Gobierno nacional anunció resolución para sustituir cocinas de leña por estufas de hidrógeno: esta será la primera zona beneficiada

Un convenio histórico permitirá a cientos de familias acceder a energía limpia y asequible, dejando atrás combustibles costosos y contaminantes, con beneficios directos en salud, economía y equidad social para comunidades vulnerables

Gobierno nacional anunció resolución para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan sin vida a Wilmer

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Familiar de

‘Desafío Siglo XXI’: Familiar de Juan se prepara para participar en la próxima edición del concurso

Las series de Netflix Colombia que roban la atención HOY

Colombiano le cantó a Ester Expósito en España y la reacción de la actriz se viralizó

La rusa Yana Karpova regresó a su país y comparó los precios con los que encontró en esta parte del mundo: “Un sofá vale lo que un carro en Colombia”

Aida Victoria Merlano expuso más secretos de Juan David Tejada: “No eran dos hijos, eran cinco”

Deportes

Carlos Antonio Vélez reveló la

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo

Selección Colombia Femenina recibió una particular invitación por parte de Karol G en Medellín

Reconocido periodista argentino defendió a Juan Fernando Quintero en medio de la crisis en River Plate: “El único nombre bueno”

Ecuador vs. Colombia: hora y dónde ver gratis el partido de la Tricolor en la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025

Jugador de la selección Colombia de la Premier League recibió regaño de su entrenador: “Necesita respetar”