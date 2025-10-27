Colombia

Colombiano le cantó a Ester Expósito en España y la reacción de la actriz se viralizó

El video fue ampliamente compartido y cuenta con cientos de comentarios por el sabor que le imprimió el artista callejero a su arte

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

La famosa respondió muy amable, lo que fue exaltado en las redes sociales - crédito TikTok

Los colombianos son reconocidos alrededor del mundo por su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y trabajar sin importar las condiciones, con el fin de conseguir dinero. Precisamente, esto es lo que sucede con los artistas callejeros, que viven del “rebusque” a diario mientras le sacan una sonrisa a los transeúntes.

Uno de los más reconocidos en esta labor es Kevin Wai33, que publica a través de sus redes sociales cómo canta a las personas en las calles, debido a que es un artista y compositor de freestyle, que muestra los videos de los versos que lanza para los transeúntes, algunos de ellos famosos. Precisamente, se encontró a la reconocida actriz Ester Expósito y no dudó en cantar para ella.

En los videos se aprecia cómo ella va caminando con un grupo de amigos por las calles de Madrid (España) y el artista colombiano aprovecha para dedicarle unos versos mientras ella se mueve y disfruta de la situación.

“Oh, baby. Tú tienes mucho style y también demasiado flow. Que lo que mami siempre ando con mi company. Tú eres de España como un playa de Miami. Ando con Esther Expósito, la que tiene la carita y los ojos muy bonitos. Ando bien activo, que te tiro a ti la plena. Se metieron los raperos que se meten en la escena mami, tú tienes cara de modelo. Es que si lo veo es porque me elevo hasta el cielo. Ando happy. Mira mami, yo le meten al big papi. Está improvisado, no en el lápiz”, dice en una de sus frases.

El joven no perdió la oportunidad para demostrar su talento y grabar el momento - crédito TikTok

Sin embargo, este no fue el único video que publicó, puesto que arregló el verso para otra publicación: “Ando con Ester Expósito, la que tiene la carita y los ojos muy bonitos. Ando bien activo, que te tiro a ti a las nenas. Se metieron los raperos que se meten en la escena. Mami, tú tienes cara de modelo. Es que si lo eres porque me elevo hasta el cielo. Ando happy. Mira mami, yo le meten el big papi. Está improvisando en el lápiz. Claro, mami, que yo soy un crack”.

En estas publicaciones, los internautas le dejaron una gran cantidad de comentarios al artista colombiano como: “esa mujer es todo lo que está bien”, “Eso es humildad”, “Pero esta mujer es divina y su vibra es maravillosa”, “Que mujer tan hermosa definitivamente”, “Que suerte tuviste hermano” y “Lo puso nervioso”, a lo que el cantante respondió: “Me enamoró”.

En otra reacción, los internautas no dudaron en preguntarle en qué lugar está: “¿Cómo haces para encontrarte a todos los famosos?”, teniendo en cuenta que esta no es la primera vez que sube un video con una figura pública. Ante este cuestionamiento, otro de los internautas respondió: “Porque está frente a la puerta de Alcalá y van muchos famosos a comer ahí“.

Varios de los artistas con los que ha estado se pueden encontrar en su perfil y algunos a los que el colombiano les ha rapeado son: Pirlo, Gianluca Vacchi, Ovy, Luar la L, entre otros.

El joven no perdió la oportunidad para pedirle una foto a la actriz española - crédito kevinwai33 / TikTok

Sus publicaciones continúan cosechando una gran cantidad de likes y comentarios, puesto que los internautas consideran a Ester Expósito como una de las figuras más destacadas de la época. Los rostros de la actriz rápidamente se convirtieron en tendencia, pues no fue una persona indiferente con el joven artista colombiano, sino que gozó las rimas y hasta bailó con cada una de las palabras del rapeo improvisado.

Por ahora, las redes sociales del joven cantante siguen creciendo, mientras que trabaja en su carrera musical en paralelo, por lo que se espera que se siga impulsando en las redes sociales.

El joven destacó en varios comentarios su nacionalidad, pues se siente orgulloso de representar a su país - crédito TikTok

