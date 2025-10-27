Capturan a alias Miller en Guaviare por la masacre de ocho líderes religiosos en Calamar

Entre los capturados figura alias Miller, presunto responsable de la muerte de ocho líderes religiosos, y alias Yucap, implicado en un ataque con drones contra el alcalde de Calamar, informaron fuentes policiales - crédito Colprensa

Las autoridades detuvieron en Guaviare a tres personas, dos hombres y una mujer, entre las que se encuentra alias Miller, señalado por inteligencia como responsable del asesinato de ocho líderes religiosos que viajaron desde Arauca hacia Calamar y fueron hallados sepultados en julio de 2025.

Junto a él fue capturado alias Yucap, quien está involucrado en el atentado con drones dirigido contra el alcalde de Calamar, Farid Castaño, de acuerdo con información revelada por Blu Radio.

Entre los detenidos figuran personas vinculadas a graves hechos violentos en la región y su captura representa un avance significativo en el esclarecimiento de estos crímenes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con datos difundidos por Blu Radio, mandos de la Policía y el Ejército destacaron el impacto de la reciente acción contra el frente Armando Ríos, organización ilegal asentada en el suroriente nacional. Los reportes de inteligencia militar señalan que alias ‘Miller’ ejecutó el asesinato de ocho líderes, quienes se habían visto obligados a trasladarse desde Arauca hasta Guaviare como consecuencia del conflicto armado.

Las investigaciones revelaron que los líderes religiosos recibieron una citación falsa en abril, tras la cual fueron asesinados y sus cuerpos permanecieron ocultos hasta julio de 2025, cuando fueron hallados en una fosa común en una zona rural. Según la Fiscalía General de la Nación, la orden para ejecutar este múltiple homicidio provino de alias Iván Mordisco, máximo dirigente de la facción disidente responsable.

Los análisis del caso determinaron que Iván Mordisco los acusaba de intentar crear una base del ELN en Guaviare, motivo que habría desencadenado la ejecución de estos crímenes.

En la misma operación militar y policial fue capturado alias Yuca P, también conocido como Yucap. Las autoridades lo señalaron de participar activamente en el atentado con drones ocurrido hace pocos días contra la vivienda del alcalde de Calamar, Guaviare, Farid Castaño.

Además de la captura de alias Miller y Yucap, las autoridades también detuvieron a alias La Crespa, señalada de coordinar labores de seguimiento ilícito a los organismos de seguridad y de gestionar el cobro de extorsiones en la zona.

Se prevé que en breve los tres capturados, identificados como presuntos miembros del frente Armando Ríos, comparecerán ante la autoridad judicial para que se formalice su detención.