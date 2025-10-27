Colombia

Alexa Narváez, patrullera viral de la Policía, dejó ver los mensajes que recibía de la expareja de Aida Victoria Merlano: “Deduzcan ustedes”

Juan David Tejada está en el ojo del huracán por las declaraciones que entregó la uniformada, considerada una de las más sexis en redes sociales

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La policía aseguró que lo hace como un acto de sororidad con Merlano - crédito @letengoelchisme/IG

El escándalo para Juan David Tejada parece no tener fin, o por lo menos esto es lo que piensan en redes sociales, luego de que el llamado “el Agropecuario” amenazara con subir audios de las conversaciones con Aida Victoria Merlano, así como las acusaciones que hizo la joven barranquillera en su contra de haberle robado, presuntamente, la mitad del dinero que puso para una finca que compraron juntos.

A este escándalo se sumó un nuevo capítulo en el que Tejada es el protagonista.

La agente de la Policía Alexa Narváez, considerada la integrante de la fuerza pública más sexi de las redes sociales.

A través de sus Instastories, la creadora de contenido reveló los mensajes que recibía de parte de la expareja de Aida Victoria y padre de su hijo Emiliano.

Alexa Narváez, la policía más
Alexa Narváez, la policía más sexy, compartió los mensajes que le enviaba Juan David Tejada en sus redes sociales - @alexaaa_narvaez/IG

La patrullera compartió un video en el que aparece buscando al exnovio de Merlano Manzaneda, ubicando los chats que le enviaba el también creador de contenido.

De acuerdo con Narváez, tomó la decisión de hacer públicos los mensajes que recibía debido a la situación en la que se encontraba la hija de la excongresista presa por compra de votos.

Deduzcan ustedes, es merecedor de una mujer como Aida ...y digo Aida porque me imagino cuanta resbalosa lambiseca mantendrá detrás de tipos así, un man que le escriba a toda vieja que vea... el que es no dejará de ser jamás, jamás….”, señaló inicialmente Alexa Narváez, destacando la idea de sororidad que existe entre mujeres cuando este tipo de situaciones ocurren.

Aida expresó su felicidad por
Aida expresó su felicidad por la llegada de su primer hijo y reveló que tanto ella como su pareja sospechaban que sería un niño - crédito @aidavictoriam/Instagram

Posteriormente, aseguró que sintió una fuerza interior provocada por el mal genio que tenía hacia el hombre, que viralizó los mensajes, teniendo en cuenta las amenazas que divulgó Merlano Manzaneda en diferentes publicaciones.

Y agregó: “Este tipo de hombres qué se creen... Amenazas una mujer recién parida, le dices de todo lo peor, por darse a respetar de ese señor”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas comentaron la publicación con mensajes: “Que quemada y más que venga de ella doble quemada 😂😂😂😂😂”; “Dios mío que man tan básico, gracias por alejar a esa persona de Aida Merlano ❤️🙌”; “Que viva la sororidad!🙌”; “Bueno, menos mal Aida abrió los ojos a tiempo antes de seguir con tremendo pelafustán”, entre otros.

La expareja de Aida Victoria
La expareja de Aida Victoria compartió una publicación en la que dijo que su cuenta de Instagram había sido bloqueada - crédito @elreydelosagropecuarios/IG

Qué mensajes se podían leer en el video que mostraba el perfil de Juan David Tejada:

- Hola cómo estás buen día reina linda me gustaría conocerte déjame conocerte si te invito donde sea

- Mamasita me encanta mucho, déjame conocerte

- Eres una linda, déjame conocerte

- Mamasita cómo hago para conocerte déjame invitarte donde tú quieras

Así respondió a las críticas por su apariencia

En un video difundido a través de diversas plataformas, Narváez resaltó su postura frente a las críticas sobre la apariencia física de las agentes, defendiendo con firmeza su derecho a mantener su identidad y cuidado personal dentro del marco profesional.

Narváez expresó su inconformidad ante los comentarios que vinculan la imagen de la mujer con ciertas profesiones, cuestionando: “Estas son las típicas que son toxi-corronchas, fionas y meliguisas. Creen que la apariencia física define a una persona. ¿Por qué si una es policía no puede arreglarse o verse bien? ¿Solo las modelos tienen derecho a cuidarse y arreglarse? Ser policía no me quita que soy mujer”.

Su intervención apunta directamente a los prejuicios sociales que limitan la determinación femenina en espacios laborales donde persisten expectativas rígidas de comportamiento.

Asimismo, la agente defendió su elección de cuidar su aspecto y sentirse bien consigo misma, desligando estos actos del cumplimiento de su labor institucional. En sus palabras: “El hecho de que sea policía no me quita que soy mujer. Yo también me debo amar, cuidar y arreglar hasta donde pueda y quiera. No es falta de respeto a la institución; es amor propio”.

