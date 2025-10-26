Senador republicano advirtió que Gobierno Trump planearía operaciones terrestres en la frontera entre Colombia y Venezuela

El senador republicano Lindsay Graham, cercano al presidente Donald Trump - crédito Aaron P. Bernstein/REUTERS

La posibilidad de que Estados Unidos amplíe su ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico con ataques terrestres en Venezuela fue reconocida de manera pública por el senador republicano Lindsey Graham, que afirmó que se trata de una “posibilidad real”; incluso, a través de Colombia, como lo dijo a medios norteamericanos, luego de haber sostenido un contacto directo con el presidente Donald Trump.

Graham, en entrevista concedidas a Face the Nation de CBS, fue implacable, y afirmó que estaría en curso una proposición que contemplaría estas incursiones por la franja binacional, como parte del plan trazado para contener el avance de estructuras dedicadas a la comercialización de drogas. Una posibilidad a la que en diferentes mensajes el mandatario colombiano, Gustavo Petro, se ha opuesto de manera vehemente.

“El presidente Trump ha tomado la decisión de que Maduro es un narcotraficante acusado, que es hora de que se vaya, que Venezuela y Colombia han sido refugios seguros para los narcoterroristas durante demasiado tiempo (...) Me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso cuando regrese de Asia sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia”, indicó.

La ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela

La administración Trump ha intensificado en las últimas semanas los ataques aéreos contra embarcaciones venezolanas y colombianas, bajo la acusación de que transportan drogas y miembros de cárteles. “Los ataques terrestres serán los próximos”, declaró el jueves 23 de octubre el presidente de los Estados Unidos, que sugirió en ese entonces que la escalada podría continuar.

“Las drogas que entran por mar son como el 5% de lo que eran hace un año”, agregó el mandatario norteamericano, gracias a las operaciones militares. No obstante, no presentó pruebas que respalden esta afirmación, y miembros del Congreso señalaron que la administración no ha proporcionado evidencia suficiente de que las embarcaciones atacadas efectivamente transportaban drogas; teoría replicada en Colombia.

El saldo de estas acciones ha sido significativo. Hasta el viernes 24 de octubre, al menos 43 personas han muerto en los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que han afectado a 10 embarcaciones desde el 2 de septiembre. La reacción internacional no se ha hecho esperar: la semana pasada, Petro solicitó a EE. UU. “respetar las normas dictadas por el derecho internacional” y exigió el cese de los ataques.

