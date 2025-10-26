Colombia

Nicolás Arrieta es el primer participante confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

El creador digital bogotano fue elegido por votación popular como el primer participante oficial del ‘reality’

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Nicolás Arrieta tuvo mayor puntaje
Nicolás Arrieta tuvo mayor puntaje en comparación con Javier Gómez, Juanchi, Juandi Duque, Carlos Grande y Juan Diego Becerra - crédito Jesús Avilés/Infobae

El proceso de selección para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 ya tiene a su primer confirmado. Se trata de Nicolás Arrieta, reconocido creador de contenido de 34 años originario de Bogotá, que fue elegido tras obtener el mayor respaldo en la reciente votación abierta al público.

La dinámica, que se extendió durante una semana, permitió a los seguidores del programa elegir entre varios aspirantes, y finalmente posicionó a Arrieta como el primer participante oficial del reality, de acuerdo con lo confirmado por el Canal RCN y la página oficial en Instagram del concurso.

La votación, que comenzó el 20 de octubre, contaba con un grupo de candidatos muy reconocido en las redes sociales, que estaba compuesto por Javier Gómez, Juanhi Brodie, Carlos Grande, Juan Diego Becerra, Juandi Duque y el propio Nicolás Arrieta, que siempre ha tenido una fuerte presencia en las plataformas digitales.

El resultado reflejó una clara preferencia del público, por lo que el polémico joven se quedó con el mayor porcentaje de votos, asegurando así su ingreso a la competencia.

El famoso participante fue presentado
El famoso participante fue presentado como el primero que apoyó el público - crédito Instagram

Con una trayectoria marcada por su presencia en redes sociales, Nicolás Arrieta ha compartido públicamente aspectos personales que podrían influir en su desempeño dentro del programa. El creador de contenido reveló que atravesó un proceso de rehabilitación durante varias semanas, una vivencia que, según sus propias palabras, podría aportarle herramientas útiles para afrontar los desafíos del encierro y la convivencia en el reality.

Arrieta anticipó que su paso por la casa podría sorprender a la audiencia, al señalar que “lo más raro que podría pasar es que se porte bien”. Además, manifestó que no le resulta incómodo mantener una dieta repetitiva durante varios días y que tanto el aislamiento como la desconexión no representarían un obstáculo significativo para él.

Con la confirmación de Nicolás Arrieta como primer participante, la expectativa crece en torno a la conformación del resto del elenco y a las dinámicas que marcarán la próxima edición de La casa de los famosos Colombia 2026.

Así quedaron las votaciones

  • Juan Diego Becerra: 0.70%
  • Carlos Grande: 1.40%
  • Juanchi: 6.30%
  • Juandi Duque: 5.60%
  • Javier Gómez: 33.30%
  • Nicolás Arrieta: 52.70%
Nicolás Arrieta decidió participar en
Nicolás Arrieta decidió participar en 'La casa de los famosos Colombia' pese a criticar el formato anteriormente - crédito @nicolasarrieta/Instagram

El canal anunció el ingreso del famoso con el siguiente mensaje: “¡Directo, polémico y sin miedo al caos!🔥🗝️ Ustedes votaron y Nicolás Arrieta se ganó su lugar como el primer habitante confirmado de La casa de los famosos 3″, así queda en claro que el creador de contenido no se guardará nada durante su estadía en el reality.

Y es que el joven compartió a través de su cuenta de Instagram un video de su característico sarcasmo en el que indica que tiene claros sus objetivos en la competencia y entre ellos se encuentran:

  • Mandar a la mierda a los que estuvieron desde el principio.
  • Invertir en una carrera musical fallida.
  • Olvidar de donde vengo.
  • Ponerme tetas y alargarme las piernas.
  • Convertirme en lo que juré destruir.
  • Dejar que el dinero me cambie.
  • Casarme con una interesada.

Con estas promesas el creador de contenido demostró que su curioso humor llegará a poner un tono distinto a las noches para los amantes del reality.

Nicolás Arrieta promete que el
Nicolás Arrieta promete que el formato sea distinto - crédito @nicolasarrieta/Instagram

Cabe mencionar que Nicolás Arrieta ha tenido inconvenientes con gran parte de la farándula, pues se destaca por sus críticas hacia aquellos que comparten su vida a través de las redes sociales y, seguramente, su contenido dará mucho de qué hablar en la tercera temporada, por lo que promete convertirse en uno de los personajes principales del concurso de amores y odios que ya se prepara para su emisión en 2026.

