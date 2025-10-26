Habitantes de Bolívar hace contundente llamado a Petro: gobernador pidió cumplir una sentencia sobre la vía del corregimiento La Rocha

El gobernador pidió al Gobierno nacional cumplir una sentencia sobre el arreglo de la vía - crédito @YamilHAranaP/X

El municipio de Arjona, en el corregimiento de Rocha, es escenario de tensión y malestar ciudadano debido a la persistente problemática de la vía principal que comunica a esta zona con el resto del departamento de Bolívar. Durante la jornada electoral en la que el Pacto Histórico eligió sus candidatos a los comicios de 2026, la población aprovechó la coyuntura para hacer un contundente llamado al Gobierno nacional.

El 26 de octubre de 2025, se registró la quema de material electoral en el corregimiento de Rocha. El hecho, originado por el cansancio de los habitantes de esta región de la costa Caribe por las demoras en la reparación de la vía principal, remite a una situación que lleva años sin respuesta por parte de las autoridades nacionales, pese a que existe una sentencia judicial que ordena acciones inmediatas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente al hecho, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció sobre la problemática y realizó un llamado urgente al Instituto Nacional de Vías (Invías) para que cumpla con la orden judicial que exige mejorar las condiciones de la vía a Rocha. Arana subrayó que el fallo no responde a una simple petición de la administración departamental, sino a una obligación legal que las autoridades nacionales deben atender sin demora.

“El Invías tiene una sentencia judicial, no es un invento del gobernador de Bolívar, la sentencia judicial los obliga a mejorar las condiciones de la vía a Rocha, no lo han hecho y tienen que hacerlo, es una comunidad que desde hace rato viene pidiendo ayuda”, expresó el mandatario en declaraciones recogidas por Caracol Radio en torno al malestar de los habitantes del corregimiento.

Turba destruye y quema material electoral en Arjona (Bolívar) - crédito @SALVARANM/X

Con la manifestación que afectó el desarrollo dela jornada de votación en esa población, los ciudadanos buscan hacer un llamado urgente para que la vía que, según ellos, les permite trabajar, estudiar y acceder a servicios básicos sea reparada y, al mismo tiempoi, contribuya a mejorar su calidad de vida.

Pese a contar con una orden judicial que ordena la reparación de la vía, la cual se suman a una serie de acciones y solicitudes plateadas por la comunidad y las autoridades municipales ante el Gobierno Nacional, las acciones en esta materia no han tenido avances significativos, lo que deriva en desgaste físico y emocional de los habitantes de la región para poder cumplir con cada una de sus actividades diarias.

Si bien Arana anunció que ya se encuentra aprobado el proyecto del acueducto para la zona, con una inversión de $30.000 millones, reconoce que estos esfuerzos son insuficientes por cuenta del deterioro de la vía principal, cuyo arreglo compete a la articulación entre las entidades del orden nacional y regional.

La manifestación tuvo como fin hacer un llamado al Gobierno nacional - crédito Iván Valencia/AP Foto

“Pero como me dicen ellos, gobernador bacano todo lo que va a hacer con mejoramiento de vivienda, además, pero si no tenemos cómo llegar a nuestras casas. Ellos tienen razón, pero eso es una sentencia judicial que obliga al Invías, es decir, al Gobierno Nacional a que mejore las condiciones de la vía. Nosotros estamos esperando que cumpla y vamos a viajar con la comunidad de Rocha y Puerto Badel a tocar las puertas”, indicó el líder del departamento de Bolívar.

Por ello, el mandatario ha asumido el compromiso de acompañar a la comunidad en la búsqueda de respuestas y soluciones, por lo que anunció que viajará personalmente a la capital del país junto a representantes de Rocha y Puerto Badel para insistir ante el Gobierno Nacional sobre el cumplimiento de la sentencia.

Arana anunció que viajará a Bogotá para velar por el cumplimiento de la sentencia - crédito Gobernación de Bolívar

De acuerdo con el mandatario, el objetivo del viaje a Bogotá es velar por la atención de los reclamos de los habitantes de la región y, adicionalmente, que se cumpla la sentencia de manera efectiva y sin dar lugar a molestias e inconformismo que se traduzcan en nuevas manifestaciones.