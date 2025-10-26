Colombia

Gustavo Petro aclaró cuál es su situación sentimental con Verónica Alcocer tras confesión de su separación: “El vínculo legal aún no se ha roto”

El presidente aseguró que, pese a no mantener un vínculo sentimental con la primera dama, ella sigue cumpliendo con sus funciones dentro del hogar; además afirmó que no ha recibido dineros del Estado

Es la primera vez que
Es la primera vez que el presidente se refiere a la situación sentimental con Verónica Alcocer - crédito Luisa González/Reuters

Un día después de que el presidente Gustavo Petro confesara que no mantiene un vínculo sentimental con la primera dama Verónica Alcocer desde hace años, en la mañana del domingo 26 de octubre, el jefe de Estado aclaró lo que ocurre entre la pareja presidencial.

A través de su cuenta de X, Petro confirmó que, pese a no tener un vínculo de pareja en cuanto a lo emocional, ante la justicia colombiana siguen apareciendo como esposos, igual que en el momento de su posesión.

Incluso, el mandatario usó el espacio en la red social para agradecer a Alcocer por ocuparse de la crianza de sus hijos, incluida la más joven, Antonella, mientras Petro dedica el 100% de su tiempo al ejercicio de sus funciones como presidente.

En su mensaje, el jefe de Estado aseguró que no le queda tiempo para compartir con sus hijos, por lo que la responsabilidad ha caído sobre la primera dama. Además, Petro defenció a Verónica Alcocer de las acusaciones sobre presuntos actos de corrupción y estafa por usar recursos del Estado pese a no estar junto al presidente.

Gustavo Petro dio detalles de
Gustavo Petro dio detalles de su relación con Verónica Alcocer - crédito red social X

Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto. Ella cumple sus deberes como mamá que le agradezco mucho. Su actividad sobre la reconciliación continuará, pues está en su derecho como ciudadana de Colombia. Lo que pase en mi corazón es asunto mío“, señaló el mandatario.

Ante la nueva aclaración, las críticas contra el presidente no se hicieron esperar, pues un gran número de usuarios cuestionaron que sus acciones contra el Gobierno norteamericano afectaron a su familia.

Si la quiere tanto Presidente Gustavo Petro no la debe perjudicar con sus irresponsabilidades siendo mandatario de este país. Dese cuenta que sus problemas ya llegaron a interferir en los que dice amar, su ex esposa y su hijo, aunque a ese último no lo haya criado”, señaló el concejal por Bogotá “Papo” Amín.

El presidente Gustavo Petro fue
El presidente Gustavo Petro fue blanco de críticas por su separación con Verónica Alcocer - crédito red social X

“El cinismo de este hampon no tiene límites, decir que ni un peso público??? Y los escoltas, camionetas, viajes, estadías en el extranjero, gastos de representación, ropa fina y demás, salen del bolsillo de Petro? Ni por qué ganará más de 500 millones al mes, en serio ???”; " los viajes? Y su sostenimiento en Europa, y el uso del avión presidencial? Y neru? Y el fotógrafo ? Y el maquillador? QuienLos paga? Será con la plata que se han robado?“, fueron otros de los cuestionamientos de los internautas.

La separación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer fue confirmada por el propio presidente de Colombia a través de su cuenta en la red social X el sábado 25 de octubre, en medio de la controversia generada por la inclusión de ambos en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El anuncio se produjo tras las sanciones impuestas por Washington, que también afectan a Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti.

“Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente. Ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos. Es su estrategia electoral”, fue la revelación del presidente que generó una ola de reacciones en redes sociales.

El mandatario reveló que ya
El mandatario reveló que ya no está en una relación sentimental con Verónica Alcocer - crédito @PetroGustavo/X

Muchos usuarios expresaron sorpresa, ya que consideraban que el matrimonio seguía vigente y que la figura de la primera dama había sido un pilar en la campaña presidencial.

La precandidata presidencial Vicky Dávila también intervino, recordando una denuncia previa sobre la gestión de recursos por parte de Alcocer y preguntando: “Petro, si usted está separado de Verónica Alcocer, como dice, ‘hace años’, entonces ella qué fue a hacer en nombre de la presidencia a La Picota, como lo denuncié el 4 de septiembre”.

