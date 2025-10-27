Colombia

Armando Benedetti habló sobre la separación de Gustavo Petro y Verónica Alcocer y le restó importancia al escándalo en las redes sociales

El ministro del Interior, que al igual que el presidente de la República y la primera dama de la nación fue incluido en la Lista Clinton por parte de Estados Unidos, habló sobre la confesión hecha por el primer mandatario, que confirmó lo que ya era un secreto a voces

Mario Alejandro Rodríguez

Mario Alejandro Rodríguez

La relación entre el presidente
La relación entre el presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer ya atravesaba una serie de dificultades que alimentaron, en su momento, los rumores

La revelación que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre un aspecto relevante de su vida personal, pues trasciende al ámbito público, continúa causando fuertes reacciones. El sábado 25 de octubre el jefe de Estado comentó en su perfil de X que “desde hace años” estaba separado de su esposa, la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, aunque en un mensaje posterior insistió que seguían unidos legalmente.

Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”, expresó Petro en un mensaje en su perfil de X, en respuesta a una dura crítica del precandidato presidencial Juan Manuel Galán, por su inclusión en la Lista Clinton: acusado por EE. UU. de tener nexos con el negocio del narcotráfico en la región.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro confirmó que está separado de Verónica Alcocer

Y es que tanto él como su cónyuge fueron señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés), en un listado en el que también están el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el primogénito del gobernante, Nicolás Petro Burgos. En el caso del mandatario, el Tesoro acusó a Petro de presidir una política de drogas “desastrosa e ineficaz” que provocó una explosión en la producción de cocaína.

A ver lo que ocasionó su confesión, Petro trató -sin éxito y en un nuevo mensaje- de bajarle la temperatura al asunto. “Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto. Ella cumple sus deberes como mamá que le agradezco mucho", dijo Petro, frente al empresario y manager de artistas, Fernán Martínez.

Este es otro mensaje del
Este es otro mensaje del presidente Gustavo Petro sobre su separación de Verónica Alcocer

Según aclaró el presidente, “su actividad sobre la reconciliación continuará, pues está en su derecho como ciudadana de Colombia. Lo que pase en mi corazón es asunto mío”. Esta última frase también causó cierta controversia entre los críticos del primer mandatario, lo que terminó de confirmar los rumores sobre el deterioro de la relación, pues desde hace meses la mujer no vive en la Casa de Nariño, residencia presidencial.

Armando Benedetti habló de la ruptura entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer

En medio de esta polémica, justamente Benedetti habló el lunes 27 de octubre de 2025, y trató de restarle importancia a las repercusiones mediáticas que ha tenido este asunto. “Es que legalmente él está casado con ella y no me pongo a hablar de chismes, pero legalmente está casada, están casados y otra cosa es que estén distanciados”, apuntó el ministro, que con su acostumbrado tono trató de bajar la marea.

El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se refirió a la ruptura de Gustavo Petro con su esposa, Verónica Alcocer

Y frente al interrogante de que si, en ese orden de ideas, Alcocer podría seguir haciendo las funciones de primera dama o viajando por el mundo a nombre del país, la respuesta del ministro fue tajante. “Pues a ver, si legalmente está casada, lo puede hacer. La seguridad social y las implicaciones que tiene ser familiar del presidente de la República da para eso”, expresó Benedetti a los medios sobre este gran interrogante.

Cabe destacar que Petro y Alcocer están casados desde el 2000 y fruto de esa unión son sus hijas Sofía, que tiene 23 años, y Antonella, que cumplió recientemente 17 años. Antes de ser primera dama de Colombia, la sucreña fue gestora social en Bogotá, durante la administración de Petro, que se extendió entre 2012 y 2015, y estuvo marcada por la sanción impuesta por la Procuraduría contra el entonces mandatario distrital.

