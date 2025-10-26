Colombia

Envían a la cárcel a cinco personas por secuestro de ciudadano alemán en Medellín

A los detenidos se les imputaron los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y uso de menores para la comisión de delitos. Una menor fue procesada por los mismos hechos ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Fueron capturados Karina Quintero Urdaneta,
Fueron capturados Karina Quintero Urdaneta, Luis Jesús Silva Herrera, William José Lozada López, Youset José Colmenares Borje y Katherine Palomino Campuzano. - crédito Fiscalía

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a cinco personas procesadas por el secuestro y hurto de un ciudadano alemán en Medellín.

Los capturados fueron identificados como Karina Quintero Urdaneta, Luis Jesús Silva Herrera, William José Lozada López, Youset José Colmenares Borje y Katherine Palomino Campuzano. Además, una menor de 14 años también fue judicializada y se le aplicó medida de internamiento preventivo en un centro especializado.

Los hechos ocurrieron el 18 de octubre en los sectores de Provenza y Prado Centro, en el oriente de Medellín. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la víctima, un ciudadano alemán de 19 años, identificado como Lino, había llegado a la ciudad tres días antes y se encontraba en la calle 10, a las afueras del Parque Lleras, cuando buscó servicios sexuales.

Los secuestradores exigieron 5.000 euros de rescate y recibieron 3.000 antes de la denuncia formal de la embajada alemana - crédito Secretaría de Seguridad Medellín

Desarrollo de los hechos

Según la investigación, el joven contactó inicialmente a un menor de edad para la compra de estupefacientes, y posteriormente manifestó su interés en encontrar dos mujeres. En ese momento habría conocido a las implicadas, una de ellas menor de edad.

Cerca de las 3:00 de la madrugada del domingo 18 de octubre, el ciudadano alemán abordó un vehículo con las dos mujeres y se trasladaron hasta un inmueble ubicado en el barrio Prado Centro. Al llegar al lugar, el joven fue retenido en contra de su voluntad por varias personas encapuchadas que lo intimidaron con armas cortopunzantes.

Durante 36 horas, los secuestradores mantuvieron cautiva a la víctima y contactaron a su familia en Alemania para exigir un pago por su liberación. En un primer momento solicitaron 5.000 euros (alrededor de $22.600.000 COP).

Tras recibir fotos y videos como prueba de supervivencia, la madre del joven consignó 7.500 euros, sin que esto resultara en su liberación. Posteriormente, los presuntos responsables exigieron una nueva suma de dinero.

De acuerdo con la Fiscalía, los procesados también hurtaron dinero en efectivo, un teléfono celular y aproximadamente 2.000 euros mediante el uso de la tarjeta de crédito del ciudadano alemán.

En el operativo de rescate
En el operativo de rescate se liberó a la víctima, se recuperaron sus pertenencias y se detuvo a seis personas, una de ellas menor de edad. - crédito Colprensa/Imagen Ilustrativa Infobae

Operativo de rescate y capturas

El 20 de octubre, unidades del Gaula de la Policía Nacional realizaron una diligencia de allanamiento y registro en la vivienda de Prado Centro, donde se encontraba la víctima. Durante el procedimiento, el ciudadano alemán fue liberado y los presuntos responsables fueron capturados en flagrancia.

En el lugar, las autoridades recuperaron varios elementos personales de la víctima y cuatro teléfonos celulares que serán analizados dentro del proceso judicial.

Tras el operativo, el ciudadano alemán fue atendido en un centro asistencial y, una vez se verificó su estado de salud, se dispuso su regreso inmediato a Alemania.

La investigación determinó que el extranjero será evaluado para una posible inclusión en la “Lista Medellín”, por haber incumplido la normativa local que prohíbe el pago por servicios sexuales en la comuna de El Poblado.

Imputación de cargos y medidas judiciales

La Fiscalía General de la Nación imputó a los capturados los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y uso de menores para la comisión de delitos, todos agravados.

Los cinco adultos no aceptaron los cargos, pero el juez de control de garantías consideró que existían elementos materiales de prueba suficientes y riesgo de fuga, por lo que impuso la medida de aseguramiento intramural.

La menor de edad implicada fue presentada ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, donde se ordenó su internamiento preventivo en un centro especializado mientras avanza el proceso correspondiente.

Con estas decisiones, las autoridades judiciales dejaron privados de la libertad a los presuntos responsables mientras continúa la investigación penal.

La víctima fue abordada en
La víctima fue abordada en el parque Lleras y trasladada a una vivienda en Prado Centro, donde fue retenida y despojada de sus pertenencias - crédito Policía

Contexto del caso

El secuestro del ciudadano alemán en Medellín se registró en una zona frecuentada por turistas y visitantes extranjeros. Según el proceso judicial, los hechos se originaron tras un contacto inicial en el sector del Parque Lleras, en el que se combinaron actividades de turismo, consumo de drogas y oferta de servicios sexuales, lo que derivó en la posterior retención ilegal.

El operativo del Gaula de la Policía Nacional, junto con la actuación de la Fiscalía, permitió la recuperación de la víctima y la captura de los señalados dentro de un plazo de 36 horas desde el inicio del secuestro.

