Diego Trujillo sorprendió a su hijo Sai al decirle que su ex era una “grilla aterradora” y Yeri Mua no tardó en reaccionar

Pese a que la relación entre los dos creadores de contenido fue corta no ha dejado de dar de qué hablar

El contenido se viralizó en las diferentes plataformas digitales - crédito Instagram

Simón Trujillo, conocido en las redes sociales como Sai, es reconocido por su música y sus polémicas, entre las que se encuentran sus relaciones, puesto que la más reciente fue bastante mediática. Se trata de su vínculo con Yeri Cruz Varela, conocida en las plataformas digitales como Yeri Mua, la creadora de contenido mexicana y cantante de reguetón que se ha viralizado a nivel mundial.

La joven es conocida por sus mediáticas relaciones, pues ha protagonizado escenas muy reconocidas en las plataformas digitales como: “bájate de mi puta camioneta” y transmisiones en vivo en las que comenta todo lo relacionado sobre su vida personal y hasta los detalles más íntimos de sus relaciones.

Precisamente, por este medio expuso que terminó su corta relación con el colombiano Sai, después de que él no cediera en algunos acuerdos que ella no estaba dispuesta a negociar, como el hecho de dejar de dar likes a otras mujeres en las plataformas digitales.

Al parecer, la relación nunca
Al parecer, la relación nunca le gustó a Diego Trujillo - crédito @diegotrujillo/Instagram

Pese a que la relación terminó hace unos meses, los jóvenes volvieron a dar de qué hablar porque Diego Trujillo, padre del joven bogotano, recordó a su última ex (Yeri Mua), asegurando que se trata de una “grilla”, palabra que se emplea en Colombia para referirse a una mujer con un estilo muy particular y que no es muy bien recibida.

Todo ocurrió en medio de una entrevista con el creador de contenido Andresitow, que enfrentó a Diego y Sai para hacerles preguntas de padre e hijo. Una de ellas fue: “¿Quién tiene peor gusto para las parejas?”, por lo que el actor no dudó en señalar a su hijo y contestar: “El gusto es aterrador. Pues porque se consigue unas grillas aterradoras”.

Estas palabras sorprendieron a los seguidores de las figuras públicas, que no dudaron en viralizar el clip y más aún cuando Trujillo agregó: “Las de él, no me gustan, sobre todo la última”, refiriéndose a Yeri Mua.

En medio de su intervención, Sai se reía de forma nerviosa y le dijo a su padre: “Son diferentes gustos. A ti te gustan más gomelitas”. Sin embargo, poco después Yeri Mua decidió responder mediante un video encendiendo aún más la polémica.

La mediática ruptura de la
La mediática ruptura de la pareja causó controversia - crédito Instagram

¿Qué le respondió Yeri Mua a Diego Trujillo?

La mexicana le respondió al actor refiriéndose al consumo de drogas por parte de Sai, sorprendiendo a sus seguidores con sus declaraciones. Aunque los jóvenes no han ocultado que utilizan diversas sustancias, sí causó polémica al dirigirse al padre de su ex.

“Pues sí le podría dar un consejo a ese casi suegro pelón, en vez de como que referirse así a las novias, exnovias, ex casi algo de su hijo, yo creo que es más importante fijarse a lo mejor en las adicciones de su hijo, ¿sabe? En las inhalaciones y expiraciones de su hijo. Yo creo que eso es más importante que con quién sale", dijo la joven.

La joven nunca se queda callada y esta vez no fue la excepción - crédito TikTok

La joven agregó lo siguiente: “Claro que los hijos eligen mal. Somos Sagitario y, pues él es Sagitario también. Elegimos mal, nos enamoramos cabrón. Hay más cosas, dele amor y atiéndalo”. Incluso, cuando estaban juntos, los dos se tatuaron el símbolo de Sagitario en tinta roja, pues compartían mucho tanto en Colombia como en México.

El cantante no ha respondido y solo compartió el video de la entrevista con el creador de contenido en redes sociales, además de comentar: “JAJAJA cómo va a tirar esa” y agregó otro comentario como “Todos hemos tenido descaches en la vida, ñero”, por lo que también estaría recordando a Yeri Mua como un episodio no muy agradable en su vida.

