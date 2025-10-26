Colombia

Dan de baja a alias Jenny, la principal responsable de la seguridad de Iván Mordisco: había sido reclutada por las disidencias a los 13 años

La cabecilla, también señalada de ser la compañera sentimental de ‘Mordisco’, fue preparada por las disidencias en técnicas de combate, elaboración de explosivos y labores de inteligencia

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Inicialmente, la cabecilla había sobrevivido
Inicialmente, la cabecilla había sobrevivido a un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en un campamento - crédito AFP/Red Social Facebook

Un comunicado divulgado por el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) confirmó la muerte de “Jenny”, que era considerada la jefa de seguridad y presunta compañera sentimental de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, el principal jefe de la mayor disidencia de las Farc.

De acuerdo con el documento y un video difundido por las propias disidencias, conocido por Cambio, la mujer sobrevivió inicialmente a un bombardeo dirigido contra el campamento donde se encontraba el máximo cabecilla junto a su círculo más cercano. La ofensiva fue ejecutada el 1 de octubre de 2025 por las Fuerzas Militares, según precisó el citado medio.

No obstante, al intentar escapar, alias Jenny fue interceptada por uniformados que patrullaban el río Caquetá en lanchas tipo piraña, en el sector conocido como Tres Islas. Tras varios minutos de enfrentamiento, Jenny fue abatida. Posteriormente, integrantes del grupo armado retiraron su cuerpo del lugar para impedir que las autoridades lo recuperaran, según la versión de las disidencias.

Fuentes de inteligencia militar identificaban a “Jenny” como la responsable del primer anillo de seguridad de Iván Mordisco. Además, se le atribuía la gestión de la distribución de recursos, el ingreso de víveres y la coordinación de supuestos rituales con brujas de la región, a quienes el líder del EMC confiaba la protección frente a las operaciones militares.

Alias Jenny había sido reclutada hace 14 años, cuando tenía apenas 13, por orden directa de “Iván Mordisco” en una vereda del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá). Desde entonces, la cabecilla recibió instrucción en técnicas de combate, elaboración de explosivos y labores de inteligencia, hasta alcanzar el rango de comandante del Bloque Amazonas dentro de la organización.

Noticia en desarrollo...

