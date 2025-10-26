Colombia

Comunidad de Villavicencio atendió a mono titi tras sufrir descarga eléctrica por falta de pasafauna en el sector

El animal sufrió al accidente al intentar cruzar la calle y tocar un cable eléctrico al no tener una estructura adecuada para cruzar, la comunidad pide soluciones a las autoridades

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
La comunidad denuncia que estos
La comunidad denuncia que estos incidentes son frecuentes - crédito @viveelmeta / TikTok

Nuevamente en el sector Amarillo de Villavicencio ha puesto en la agenda pública la vulnerabilidad de la fauna silvestre frente a riesgos urbanos.

Un mono tití, al intentar cruzar la calle, sin un pasafauna instalado para facilitar el desplazamiento de animales, sufrió una descarga eléctrica que lo dejó inconsciente ante los ojos de varios vecinos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reacción inmediata de la comunidad fue utilizar agua y maniobras improvisadas, este hecho permitió que el animal recobrara el conocimiento y, tras varios minutos, la movilidad, aunque en un evidente estado de desorientación.

La comunidad auxilió al animal mientras llegaba la autoridad ambiental - crédito @viveelmeta / TikTok

El episodio fue solo el detonante más visible de una problemática que los residentes han denunciado en repetidas ocasiones.

De acuerdo con testimonios publicados en los comentarios del video, los incidentes que involucran lesiones o muertes de animales al intentar cruzar vías urbanas resultan recurrentes.

Los vecinos del sector de Amarillo afirman que no es la primera vez que monos tití, lagartos u otras especies resultan electrocutados o atropellados en la zona. Ante esta situación, la comunidad ha expresado su frustración por la falta de una atención eficaz y rápida por parte de los entes responsables.

Varias personas contactaron a autoridades ambientales tras el accidente más reciente, sin recibir respuesta directa en el lugar de los hechos.

Uno de los vecinos relató que llamó directamente a la línea de atención de fauna silvestre de Cormacarena, autoridad ambiental de la región, reportando tanto la situación del mono como el hallazgo de un lagarto sin vida al costado de la carretera.

La comunidad de Amarilo exige
La comunidad de Amarilo exige más presencia de la autoridad ambiental y solución a los pasafauna - crédito Cormacarena

Según él, la entidad indicó que la competencia para instalar y mantener pasafaunas recaía sobre la Secretaría de Infraestructura, a quien supuestamente ya le habían notificado la situación.

El ciudadano, visiblemente molesto, lamentó la falta de articulación entre las instituciones: “Me parece una embarrada que se boten la pelota y ninguna institución haga algo”, manifestó al describir la descoordinación en la gestión de estas emergencias.

En Villavicencio, los pasafaunas se han implementado como solución para evitar que distintas especies resulten afectadas por atropellamientos o accidentes eléctricos derivados del contacto con infraestructuras humanas.

Estos pasos elevados o estructuras de cruce se han instalado también en sectores como El Buque, ya que la región es hogar de una amplia diversidad de fauna, incluyendo perezosos, iguanas, zarigüeyas y numerosas especies de aves. Su función resulta vital para mantener la conectividad ecológica y reducir el impacto negativo de la urbanización sobre el entorno natural.

A pesar de la instalación de estos dispositivos, la sensación entre los habitantes es que las medidas actuales resultan insuficientes, especialmente en temporadas de lluvias.

Para mitigar estos accidentes, en
Para mitigar estos accidentes, en el pasado se le ha pedido a la comunidad no alimentar a los animales - crédito Cormacarena

Una residente explicó cómo el puente colgante utilizado por los animales que cruzan por Amarillo colapsó tras intensas precipitaciones. “Por las lluvias el puente colgante que utilizaban se vino abajo y nadie ha venido a ayudar @alcaldiadevillavicencio @cormacarena cuántos más se tienen que electrocutar”, expresó en redes sociales, haciendo visible el reclamo ciudadano hacia quienes deben encargarse del bienestar de la fauna local.

En julio de 2024, la misma Cormacarena había difundido un video en sus plataformas digitales comprometiéndose a instalar o renovar pasafaunas en zonas críticas de la ciudad, motivados por los múltiples incidentes reportados por la comunidad.

No obstante, para los residentes, la situación no ha mejorado de manera significativa, pues la falta de mantenimiento preventivo y la demora en las intervenciones oficiales dejan a los animales en constante riesgo.

Los recursos oficiales para denunciar emergencias relacionadas con animales silvestres incluyen la línea telefónica (8) 6730420, la sede física de Cormacarena en la Carrera 44C No. 33B-24 del barrio Barzal, y el portal web institucional.

Sin embargo, hasta la fecha del último incidente, Cormacarena no ha presentado un pronunciamiento formal sobre el caso del mono tití electrocutado, lo que ha incrementado la percepción de desprotección entre los habitantes que exigen respuestas y soluciones a esta problemática creciente.

Temas Relacionados

Mono Tití electrocutadoMonos tití en VillavicencioCormacarenaAtención de fauna silvestreColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez se despachó contra Petro y Armando Benedetti: “Los que llevaron al abismo al país fueron el presidente y sus socios”

El abogado alertó sobre las consecuencias para Colombia después de que el mandatario colombiano y otras figuras políticas fueran incluidas en la Lista Clinton

Enrique Gómez se despachó contra

Gustavo Petro contesta a declaraciones de Iván Duque sobre la propuesta de una constituyente: “Como los nueve enanitos”

El presidente Gustavo Petro contestó a los señalamientos de Iván Duque sobre la viabilidad de una asamblea constituyente, ironizando sobre episodios pasados y reavivando el debate político en Colombia

Gustavo Petro contesta a declaraciones

Ataque sicarial dejó un muerto y dos heridos en Bucaramanga: Una de las víctimas tenía antecedentes judiciales

El alcalde de Floridablanca ofreció recompensa de 50 millones de pesos a quienes den información sobre el paradero de los responsables

Ataque sicarial dejó un muerto

Gustavo Petro calificó su gobierno como “una mancha en la historia” y dijo haber recibido el abrazo “con amor” de pueblos extranjeros

El presidente colombiano afirmó que durante su gestión no se han presentado “falsos positivos ni jóvenes asesinados en las marchas”

Gustavo Petro calificó su gobierno

Consulta interna del Pacto Histórico: Gustavo Petro denuncia el “desastre de Registraduría”

El jefe de Estado no dudó en cuestionar el trabajo en medio de los comicios del domingo 26 de octubre

Consulta interna del Pacto Histórico:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Amaranta Hank defendió su precandidatura

Amaranta Hank defendió su precandidatura al Senado en redes sociales y lanzó indirecta a los políticos: “Les encanta morbosearnos”

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Unión Magdalena perdió con gol de Dayro Moreno y desciende a la segunda categoría

David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos