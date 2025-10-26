Colombia

Amaranta Hank defendió su precandidatura al Senado en redes sociales y lanzó indirecta a los políticos: “Les encanta morbosearnos”

Su candidatura abre el debate sobre el estigma social, la representación política y los derechos de las trabajadoras sexuales en Colombia

Iván Gaitán

Guardar
La exactriz porno lanzó una pulla a algunos políticos por su postura doble moral - crédito @rechismes/IG

La aparición pública de Amaranta Hank, reconocida creadora de contenido para adultos y exactriz porno, indicando el inicio de su campaña como aspirante al Senado de la República por parte del Pacto Histórico para las elecciones de 2026, marca un nuevo comienzo en el inicio de su carrera política.

Su candidatura, en medio de la polémica generada por su pasado en la industria para adultos, la ha situado en el centro del debate temas como el estigma, la representación y los derechos de las trabajadoras sexuales.

La exactriz porno se pronunció recientemente por una valla en ciudades principales sobre su participación en política - crédito @amaranta.hankx/Instagram

La propuesta de Hank tomó fuerza tras la difusión de vallas en Bogotá y Barranquilla con el lema“Nos gusta arriba, no abajo”. Ante la controversia, la candidata afirmó en sus redes sociales que los sectores políticos no son ajenos al consumo de sus eventos y contenidos.

Señaló: “Hey, la gente que está en el Congreso va a mis fiestas. Los congresistas les encanta estar en las fiestas que yo hago. A los congresistas les encanta morbosearnos e invitarnos a reuniones en sus oficinas, a que les hablemos de nuestra causa, pero nunca a defenderla”.

El anuncio de su precandidatura provocó intensa actividad en redes sociales, donde usuarios y figuras públicas debatieron sobre la legitimidad de su aspiración parlamentaria.

Y destacó: “Yo tengo una causa clara. Llevo varios años defendiendo a modelos, actrices, creadoras de contenido, trabajadoras de calle, sobre los casos de violencias de las que son víctimas. Ah, por el estigma”.

Finalmente, dijo que: “No, nosotras podemos estar en los lugares donde queramos estar y por eso me postulé a la consulta de mañana”.

La precandidata se pronunció en sus redes sociales sobre su precandidatura - crédito @amaranta.hankx/Instagram

La aspirante explicó que el estigma social afecta no solo su postulación, sino la vida diaria de miles de mujeres que trabajan en la industria del entretenimiento para adultos y entornos vulnerables. La polémica por una exactriz porno en la arena política expuso dimensiones profundas sobre discriminación, representación y pluralidad en el Congreso de la República.

Además, la precandidata al Senado aseveró que, aunque su número no está bien posicionado, confía en que integrará la lista final del Pacto Histórico en los comicios legislativos del año entrante.

Sí, el #101 está abajo en el tarjetón. Pero tu voto lo pone ARRIBA en el Congreso. Marca #101 al Senado Alejandra Omaña – Pacto Histórico”, expresó.

En su video de lanzamiento de su campaña, hizo alusión a la frase de marca con la que busca el apoyo ciudadano en las urnas: “Nos gusta arriba, no abajo. ¿Te parece provocador? Eso pensaste, ¿cierto? (...) Arriba la justicia, derechos, salud, libertad, dignidad, respeto, igualdad, verdad, ley. Amaranta Hank. La voz en el Congreso”, explicó.

Propuestas de campaña de Amaranta Hank - crédito @amarantahanktw/IG

En plataformas digitales, usuarios mencionaron antecedentes internacionales de figuras provenientes de industrias consideradas tabú que han ocupado cargos públicos.

El fenómeno de Amaranta Hank impulsó un debate sobre los límites de la representación democrática y el impacto de los prejuicios en la selección de candidatos. En su mensaje, la aspirante afirmó que “sería interesante ver a una exactriz porno en el Congreso; sería mucho más auténtico que lo que ya ocurre”.

La proyección de su candidatura dependerá de su capacidad para movilizar apoyos más allá de su visibilidad como figura polémica y de enfrentar los obstáculos derivados del rechazo social y la resistencia institucional.

La convocatoria a la consulta, paso previo a la inscripción formal como candidata al Senado para las elecciones de 2026, permitirá comprobar el nivel de respaldo social a la propuesta de Hank. A medida que se revelan detalles sobre la dinámica interna de los partidos, el proceso electoral y la reacción de otros aspirantes, la figura de Amaranta Hank se mantiene como un símbolo de la irrupción de nuevas voces en la política colombiana.

