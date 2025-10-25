Procuraduría investiga al alcalde de Cúcuta por presunta presión política a contratistas

Alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo | Colprensa

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, por presunta participación indebida en política y posible uso de su cargo para favorecer la aspiración al Senado de su esposa, Alix Yirley Vargas Torrado.

Según informó el organismo de control, la indagación busca establecer si el mandatario local habría liderado actividades proselitistas aprovechando recursos y espacios del municipio.

Procuraduría General de la Nación - crédito Colprensa/Sergio Acero

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El proceso está a cargo de la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa, que ya recopiló los primeros testimonios y documentos sobre los hechos denunciados.

Presunta presión sobre contratistas y funcionarios

De acuerdo con la Procuraduría, Acevedo habría promovido reuniones políticas con contratistas y funcionarios de la administración municipal, en las cuales se habrían discutido apoyos a la campaña legislativa de su esposa. Las versiones iniciales indican que el alcalde habría solicitado asistencia a encuentros partidistas, la firma de listas de respaldo y la participación en actos de carácter electoral durante la jornada laboral.

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta | Colprensa

El organismo también investiga si en dichas actividades se utilizaron instalaciones públicas del municipio para realizar los encuentros. En caso de comprobarse, esta situación podría constituir una falta disciplinaria grave, al tratarse de la utilización de bienes del Estado con fines políticos.

Indagación sobre posibles alianzas proselitistas

La Procuraduría indicó que en el marco de la investigación se revisan presuntas alianzas con dirigentes, concejales y exfuncionarios de Norte de Santander, a quienes Acevedo habría convocado para construir compromisos electorales que beneficiarían la aspiración de Vargas Torrado.

El Ministerio Público busca determinar si estas acciones vulneran la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), que prohíbe a los servidores públicos participar en política o intervenir en campañas electorales. En especial, se analiza si el alcalde utilizó su cargo para ejercer influencia indebida sobre sus subordinados o sobre contratistas que dependen de la administración municipal.

Objetivo del proceso disciplinario

Con esta actuación, el ente de control pretende verificar la veracidad de los hechos denunciados, definir si las conductas investigadas constituyen una falta disciplinaria y determinar si el alcalde actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

De hallarse mérito, la Procuraduría podría formular pliego de cargos contra Acevedo Peñaloza, quien permanecería vinculado al proceso mientras se adelanta la investigación formal. El organismo aclaró que, por ahora, no se ha adoptado ninguna medida preventiva ni sancionatoria.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que este tipo de procesos son esenciales para preservar la neutralidad política de las instituciones y garantizar que los recursos públicos no sean usados con fines electorales.

Contexto político y antecedentes

Jorge Enrique Acevedo Peñaloza fue elegido alcalde de Cúcuta para el periodo 2024-2027 y, durante su administración, ha enfrentado críticas por presuntas irregularidades en la contratación municipal. Su esposa, Alix Yirley Vargas Torrado, anunció recientemente su intención de postularse al Senado de la República en las elecciones legislativas de 2026, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

Aunque hasta el momento el mandatario no se ha pronunciado oficialmente sobre la investigación, se espera que entregue su versión en los próximos días ante la Procuraduría. El proceso disciplinario avanza en etapa de recolección de pruebas y podría ampliarse si surgen nuevos elementos o testimonios relacionados con los hechos.

La Procuraduría insistió en que la investigación no implica aún un pronunciamiento de fondo ni prejuzga la responsabilidad del funcionario, sino que busca establecer si existieron actos de presión o proselitismo político desde la administración municipal.