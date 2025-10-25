Mataron a cuatro hombres en Floridablanca con arma de fuego: la mascota de una de las víctimas no abandonó a su dueño

Los hechos ocurrieron en uno de los barrios del sector conocido como La Cumbre, en el sur de Bucaramanga - crédito Google Maps

El barrio La Cumbre, en el municipio de Floridablanca, Santander, comenzó la jornada del sábado 25 de octubre de 2025, con el trágico asesinato múltiple de cuatro personas.

Los hechos sucedieron en las horas de la madrugada. De acuerdo con testimonios de residentes y el reporte entregado por autoridades locales, disparos se oyeron hacia las 3:00 a. m. en el sector conocido como La Invasión, entre Villa Esperanza y Altos de la Cumbre.

Según relató el coronel Savin Andrade, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, citado por Caracol Radio, “las hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas por el control del microtráfico. Avanzamos con la Fiscalía y la Policía en la recolección de pruebas para capturar a los responsables”.

El oficial anticipó que se convocará a un consejo de seguridad extraordinario en el municipio con el objetivo de definir la recompensa que pueda ofrecerse por información que conduzca a los victimarios. Hasta el momento, las autoridades no han conseguido identificar los cuerpos de las víctimas.

La mascota de una de las víctimas no quiso alejarse del cuerpo durante el levantamiento

El suceso dejó una imagen que conmovió a los vecinos de la trágica escena: un perro labrador dorado, visiblemente angustiado, que se mantuvo todo el tiempo junto al cadáver de uno de los fallecidos.

Testigos, citados por la plataforma informativa loquepasaencolombia.com, narraron cómo el animal, tembloroso y con la mirada perdida, se resistía a abandonar a su dueño incluso cuando los peritos forenses trasladaban el cuerpo.

La narración indica que el animal se acercaba al cadáver, lo olfateaba, luego se recostaba en el suelo, para levantarse sin saber qué hacer, “como si esperara que su amo despertara”.

Uno de los presentes recordó que el perro “intentó seguir la camilla, moviendo la cola lentamente”, hasta que vecinos del sector, compadecidos por la escena, decidieron adoptarlo y brindarle refugio.

No paran los sicariatos en Santander

La ola de homicidios por sicariato se intensificó en Bucaramanga esta semana, después de que el joven taxista Alexis Danilo Lizarazo Díaz, de 25 años y conocido como “Baygón”, fuera asesinado a plena luz del día en el barrio La Concordia.

El ataque ocurrió a las 11:30 a. m. del 24 de octubre, mientras Lizarazo conversaba dentro de su taxi con su colega Frank Sebastián Celis Mosquera.

Según relataron testigos a Vanguardia, dos hombres en motocicleta se aproximaron por el lado del copiloto y, sin mediar palabra, abrieron fuego. El conductor recibió dos balazos en la mandíbula y uno más en la oreja, perdiendo la vida poco después de ser trasladado a la Clínica San Luis.

A pesar de los esfuerzos de auxilio de sus compañeros, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. Su acompañante resultó herido en un brazo y se encuentra en recuperación.

La Sijin asumió la investigación y adelanta la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del homicidio. De acuerdo con las autoridades, Lizarazo Díaz presentaba registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por violencia intrafamiliar, receptación, tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

Este caso se suma a otros tres asesinatos cometidos en la ciudad en apenas tres días, entre ellos el de Harold Mauricio Vásquez Mariño, otro taxista de 43 años baleado el 22 de octubre frente a su hogar en el barrio Villa Helena. También fallecieron Daniela Fernanda Anaya Uribe, de 25 años, víctima de un ataque armado en el barrio Girardot, y Cristian Humberto Pinzón Gamboa, de 42, vendedor de repuestos asesinado a tiros mientras conducía su motocicleta.

La racha de crímenes sacude al sector de La Concordia y mantiene en alerta a la ciudadanía y al gremio de taxistas, que exige mayores resultados frente a una violencia que no da tregua. Las autoridades refuerzan las indagaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables, mientras Bucaramanga enfrenta un preocupante aumento de los homicidios selectivos.