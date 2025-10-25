María Elvira Salazar lanzó dura advertencia a Gobierno Petro por ataques contra Abelardo de la Espriella: “Que no les vaya a pasar nada”

María Elvira Salazar pidió a Petro proteger a Aberlardo de la Espriella - crédito Reuters/Colprensa

La preocupación por la seguridad de los aspirantes presidenciales en Colombia escaló a nivel internacional tras el reciente atentado contra el vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella. Desde Estados Unidos, la congresista republicana María Elvira Salazar emitió un mensaje enfático dirigido al Gobierno de Gustavo Petro, exigiendo garantías para la integridad de los candidatos, con especial énfasis en De la Espriella.

La representante del distrito de Florida subrayó la visibilidad pública de los postulantes a la presidencia, señalando: “Los candidatos presidenciales, entre ellos Abelardo de la Espriella, son gente que está haciendo campaña y que está en la vista pública”, según sus declaraciones recogidas por medios estadounidenses.

Salazar remarcó la condición de ciudadanos estadounidenses tanto del precandidato como de su familia, que residen en su distrito, y enfatizó: “Que no les vaya a pasar nada, porque él es ciudadano estadounidense, su familia es ciudadana estadounidense, viven en mi distrito. Sus cuatro hijos son ciudadanos estadounidenses”.

Cuando se refirió al ataque contra De la Espriella en el departamento de Arauca, la congresista descartó que se tratara de un hecho fortuito, señalando que él llevaba meses advirtiendo sobre amenazas contra su vida. Salazar sostuvo que el aspirante presidencial ha sido persistente en sus denuncias y atribuyó el riesgo a su postura crítica: “Lleva meses denunciando que teme por su vida y todos sabemos por qué: porque dice la verdad y no se arrodilla”.

La legisladora también evocó el caso del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, que fue asesinado tras un atentado en el occidente de Bogotá el 7 de junio de 2025. En sus redes sociales, Salazar escribió: “Tras el vil asesinato de Miguel Uribe, Colombia vuelve a caer en violencia política coordinada”, y en un video difundido posteriormente, recalcó que el senador “fue asesinado por razones políticas”.

En un tono de advertencia, la congresista republicana manifestó su conocimiento personal de Abelardo De la Espriella y lanzó un aviso directo: “Yo conozco muy bien a Abelardo De la Espriella y lo digo claramente: que no le pase nada, porque si algo le ocurre a él o a su familia, el mundo entero sabrá quiénes son los responsables, y no habrá ni perdón ni silencio por parte de Washington. Están advertidos”.

De igual manera, destacó que De la Espriella encabeza actualmente algunas encuestas de intención de voto en Colombia, lo que, a su juicio, incrementa la necesidad de protección tanto para él como para su familia y el resto de los candidatos. En la parte final de su pronunciamiento, reiteró la vigilancia de las autoridades estadounidenses sobre la situación: “es ciudadano estadounidense y nosotros lo tenemos muy pendiente, y estamos muy presentes en cualquier cosa que le pase a él o a su familia”.

El precandidato agradeció pro el mensaje de apoyo en sus redes sociales.

Congresista estadounidense aseguró que Petro “es lo peor que le ha pasado a Colombia”

María Elvira Salazar reafirmó su postura frente a los desafíos del narcotráfico en Latinoamérica y se refirió a la gestión del presidente Gustavo Petro. A propósito, calificó de “aplastante” la evidencia sobre los efectos del gobierno Petro y aseguró que representa un retroceso para Colombia.

Según sus palabras, “Gustavo Petro es lo peor que le ha pasado a Colombia en su historia reciente. Su proyecto no es de justicia social, es de poder, corrupción e impunidad para criminales”, señaló.

La congresista insistió en que su labor se centra en apoyar a los pueblos que enfrentan el avance del narcoterrorismo en la región.

Incluso, precisó que, desde hace tres años, tanto ella como otros líderes políticos han advertido a la administración de Estados Unidos sobre la necesidad de que Petro “enmiende su camino” y deje de jugar con la estabilidad democrática de Colombia.