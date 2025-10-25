La MOE no hará monitoreo electoral ni emitirá reportes en la consulta del 26 de octubre: la misión se pronunció

La MOE no aclaró los motivos detrás de la determinación a no hacer un reporte del seguimiento electoral en la consulta popular del 26 de octubre de 2025 - crédito MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) anunció, mediante un comunicado oficial, que no desplegará equipos de observación ni realizará reportes sobre el desarrollo o los resultados de la consulta popular programada para el próximo 26 de octubre de 2025.

Desde el inicio del calendario electoral, el 8 de marzo de 2025, la organización informó que ha dado seguimiento a las distintas etapas del proceso, participando activamente en las Comisiones de Seguimiento Electoral, con diálogos con autoridades y actores involucrados para identificar avances y retos en aspectos institucionales, normativos y operativos del proceso.

Incluso, en el comunicado afirmaron que durante este periodo de acompañamiento, la MOE presentó informes públicos orientados a analizar las condiciones de transparencia, seguridad y financiación que rodean el proceso electoral, así como los principales riesgos identificados.

Sin embargo, aclaró que el día de la votación se abstendrá de ejercer observación electoral directa o emitir valoraciones sobre la jornada y sus resultados.

Las motivos que llevaron a la decisión, aparte del resto de información que indicaron, no son claros y no fueron explicados.

Comunicado emitido por la MOE para anunciar su abstención de monitoreo en la consulta del 26 de octubre de 2025 - crédito MOE

En su pronunciamiento, la organización reiteró su compromiso con la democracia y confirmó la importancia de guiar los procesos electorales bajo principios de transparencia, seguridad y confiabilidad.

Como alternativa para los ciudadanos, la MOE recordó que su plataforma “Pilas con el Voto” (disponible en www.pilasconelvoto.com y vía WhatsApp 315 266 19 69) estará habilitada durante la consulta para recibir reportes ciudadanos, los cuales serán remitidos de inmediato a las autoridades competentes para su atención.

La MOE advierte que partidos en Colombia carecen de democracia interna

Un reciente estudio presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Extituto de Política Abierta evidenció serias carencias en la democracia interna de los partidos políticos colombianos, y alertó sobre la distancia entre las disposiciones formales y la práctica cotidiana en la toma de decisiones, el manejo de recursos y la inclusión real de sectores diversos.

El informe, titulado La democracia puertas adentro: Mecanismos y deliberación en los Partidos Políticos Colombianos, analizó la gestión de nueve partidos entre 2016 y 2023.

La MOE exige transparencia financiera y certeza jurídica en las consultas internas del Pacto Histórico - crédito Colprensa

Uno de los hallazgos más relevantes apunta a que en ese periodo los partidos destinaron en promedio apenas 2,44% de sus recursos a mecanismos de democracia interna, incumpliendo de manera sistemática la obligación legal de invertir el 15% en inclusión, formación y fortalecimiento institucional.

En 2023 esta cifra incluso cayó a 0,71%. Según la investigación, la gestión presupuestal se mantiene centralizada en las direcciones nacionales, lo que restringe la autonomía territorial y dificulta la transparencia, ya que la mayoría de la militancia desconoce cómo se distribuyen los recursos y los criterios aplicados para dicha asignación.

A nivel organizativo, aunque los estatutos de los partidos contemplan mecanismos como convenciones, congresos o comités ejecutivos, estos suelen tener un carácter más simbólico que efectivo, concentrando la toma de decisiones estratégicas —tal como la definición de listas, avales y recursos— en círculos reducidos de liderazgos nacionales.

Para muchos militantes, su papel resulta únicamente consultivo y legitimador, con baja influencia real. El informe señaló que en numerosos casos, las bases se informan de decisiones relevantes a través de prensa o redes sociales en lugar de por los canales internos, y se refuerza la percepción de centralismo y lejanía entre dirigencias y militancia.

En cuanto a la inclusión, la investigación mostró que las cuotas para mujeres, jóvenes y comunidades diversas suelen quedarse en lo formal y no garantizan participación efectiva ni incidencia en los órganos de dirección.

Persisten obstáculos regionales, materiales y de sostenibilidad, con pocas experiencias sustantivas, salvo excepciones como el Polo Democrático, Comunes o Colombia Humana, donde según el informe existe mayor integración de agendas diferenciales, aunque limitada por la falta de recursos.

El subdirector de la MOE, Frey Alejandro Muñoz, resumió el llamado al cambio: “Los partidos políticos no solo deben garantizar competencia en las urnas, también deben fortalecer su democracia interna. Sin espacios reales de deliberación, inclusión y rendición de cuentas, se profundiza la distancia entre ciudadanía y partidos, debilitando la calidad democrática del país”.

Por su parte, Nicolás Díaz Cruz, director ejecutivo de Extituto, insistió en que, “el fortalecimiento de la democracia interna es un requisito para que los partidos sean espacios vivos de representación. Esta investigación demuestra que abrir canales de deliberación, descentralizar el poder y garantizar inclusión efectiva son pasos indispensables para recuperar la confianza ciudadana en la política”.