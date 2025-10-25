Colombia

Juan Carlos Pinzón y Gustavo Petro continúan rifirrafe en redes: “Lo que usted está haciendo es pusilánime con Colombia”

Tanto el precandidato presidencial como el jefe de Estado están protagonizando un fuerte rifirrafe luego de que Estados Unidos incluyera a Gustavo Petro en la lista Clinton

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Sigue escalando el cruce de
Sigue escalando el cruce de mensajes entre Pinzón y Petro - crédito @PinzonBueno/X | @infopresidencia/IG

Sigue el rifirrafe entre Gustavo Petro y el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón en redes sociales.

Todo comenzó el 23 de octubre de 2025, cuando, en una entrevista concedida a la W Radio, el precandidato presidencial —y también opositor—, le “recomendó” a Gustavo Petro que “se calle” frente a los bombardeos que está efectuando el gobierno norteamericano a embarcaciones con aparentes cargas ilícitas, en aguas internacionales.

“A Petro le recomendaría que se calle”, fue lo que le dijo el precandidato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, dos días después, y a propósito de la notificación de que Petro fue incluido en la lista Clinton, el mandatario colombiano decidió ‘no quedarse con la suya’ y le replicó su solicitud a Pinzón.

Ya que Petro ha sido catalogado por la Casa Blanca como un aliado del narcotráfico, “que tiene fábricas de droga”, como afirmó el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el jefe de Estado también le emitió un mensaje, y con las mismas palabras:

Mensaje de Juan Carlos Pinzón
Mensaje de Juan Carlos Pinzón a Petro - crédito @PinzonBueno/X

"A Juan Carlos Pinzón le recomendaría que antes de hablar, diga que tiene un tío preso por narcotráfico en EE. UU, yo no tengo ningún familiar siquiera comprometido en esas aventuras codiciosas. Casi todos los que fueron a EE. UU tienen familiares cercanos metidos en el narco y en los narcoparas. Es la doble moral de una política fracasada que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados".

A partir de ese mensaje, Pinzón escaló el choque verbal. Sin expresarse explícitamente sobre su familiar procesado, dijo que cualquier persona que comete delitos debe pagarlos, pero también le reversó la lógica, porque anotó que “eso debe funcionar ” para Petro y su famila.

Gustavo Petro le echó en
Gustavo Petro le echó en cara a Juan Carlos Pinzón que tiene un tío "preso" por narcotráfico en Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

Le dijo Pinzón al presidente: “A Gustavo Petro le digo: todo delincuente debe pagar por sus delitos, sin importar su nombre, familia o su poder, tiene que estar en la cárcel. Eso debe funcionar, incluso, para usted y su familia. Ningún colombiano debe estar por encima de ley. Quien haya estado afiliado a grupos terroristas, actividades criminales, facilitado la expansión del narcotráfico o participado en graves hechos de corrupción, debe estar tras las rejas".

Y concluyó: “Lo que usted está haciendo es pusilánime con Colombia; lo que yo haré siempre es defender los intereses de Colombia. Esa es la gran diferencia”.

Pinzón tras su visita a Estados Unidos: no habrá aranceles por ahora, pero la relación con Petro se tensa

Juan Carlos Pinzón, exembajador y precandidato presidencial, afirmó que Estados Unidos descartó la imposición de aranceles en el corto plazo tras gestiones recientes, pero advirtió que el gobierno de Donald Trump endurecerá su postura frente al presidente Gustavo Petro.

En declaraciones recogidas por El Tiempo, Pinzón señaló que la administración estadounidense desconfía de las intenciones y la reputación de Petro, lo que ha afectado la percepción de Colombia en Washington.

“Eso es muy malo para el país, porque al final es el jefe de estado de Colombia, es nuestro presidente. Deberíamos por lo menos tenerlo como un hombre creíble internacionalmente, pues ya no le creen. Pero afortunadamente hay muchos amigos de Colombia y mucha gente que entiende lo que está pasando, que quiere el país y que de alguna manera considera que tienen que evitar que al país le hagan más daño”, dijo Pinzón.

Juan Carlos Pinzón advirtió que
Juan Carlos Pinzón advirtió que a Gustavo Petro ya no le creen en el escenario internacional - crédito Colprensa/Presidencia

Pinzón explicó que su viaje a Estados Unidos tuvo como objetivo evitar que se concretaran posibles sanciones comerciales que afectarían sectores como el floricultor, el petrolero y el cafetero.

“Entonces, logramos convencerlos de que no nos pongan aranceles por lo pronto, porque lo que se perderían son los empleos de los colombianos buenos que trabajan en los cultivos de flores o en el tema básicamente industrial, en el tema petrolero, en el tema cafetero, en fin", dijo.

Según el precandidato, fue posible convencer a figuras clave de que esas medidas perjudicarían a trabajadores colombianos y al empleo nacional.

El exembajador sostuvo que la decisión de no imponer aranceles es temporal y depende del manejo que le dé el gobierno de Petro a la relación bilateral.

“Hay una decisión de no tolerarle más a Petro; si sigue provocando, habrá medidas más directas”, aseguró en la entrevista.

Pinzón también manifestó preocupación por el manejo diplomático del actual gobierno y la falta de canales institucionales eficaces

Temas Relacionados

Juan Carlos PinzónGustavo PetroRifirrafeDiscusiónRedes socialesLista ClintonNarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Petro insiste en que su inclusión en lista Clinton es una movida “política y electoral”: “Trump interviene en elecciones”

Gustavo Petro le contestó un mensaje a Juan Manuel Galán en el que también le dijo que la lista de la Ofac “se trata de una extensión a la actividad política”

Petro insiste en que su

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8

En la edición número 324 del clásico de la capital, rojos y azules buscarán sumar los tres puntos con urgencia para clasificar a las finales de Navidad

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO,

Casas, apartamentos y locales comerciales en remate: la SAE fija condiciones para subasta en Bogotá y Barranquilla

La Sociedad de Activos Especiales prepara una nueva convocatoria que ha despertado interés en varias ciudades del país, con la disponibilidad de inmuebles residenciales y comerciales para quienes buscan oportunidades de inversión

Casas, apartamentos y locales comerciales

Paloma Valencia justificó la entrada de Petro a la Lista Clinton con el presunto apoyo del mandatario al régimen de Maduro

La precandidata presidencial recordó los episodios en los que el jefe de Estado hizo parte del Movimiento 19 de Abril, en el que se cometió un atentado contra el tribunal de más alta jerarquía dentro de la jurisdicción ordinaria del país

Paloma Valencia justificó la entrada

Hallan cuerpo colgado en Soacha, autoridades investigan para determinar las causas del hecho

El descubrimiento de una persona sin vida en Indumil intensificó la preocupación de los habitantes, que exigen acciones urgentes para mejorar la atención psicológica y prevenir tragedias similares en la región

Hallan cuerpo colgado en Soacha,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

LuisFer Hoyos reveló detalles sobre

LuisFer Hoyos reveló detalles sobre su fuerte quebranto de salud que lo distanció de ‘MastertChef’: “No me podía mover”

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano también se pronunció en contra de Juan David Tejada y le sacó hasta pruebas con las que lo dejó mal parado

La Toxi Costeña muestra nuevos retoques en su rostro y anuncia más procedimientos estéticos: así luce ahora

Aspirantes a ‘La casa de los famosos′ revelaron sus estrategias para quedarse con el cupo: “Con hambre y con sueño”

El esperado regreso de Anuel AA a Bogotá: luces, música y polémica en la noche del 24 de octubre

Deportes

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO,

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8

Bayern Múnich de Luis Díaz aplastó por 3-0 al Borussia Mönchengladbach, y sigue como líder en la Bundesliga

Ídolo histórico del Bayern Múnich se mostró ilusionado con Luis Díaz: “Las cosas van de maravilla”

Esta fue la dura patada que recibió Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich ante Borussia Mönchengladbach

Juan Fernando Quintero tuvo tensa discusión con Marcelo Gallardo en la eliminación de River Plate en la Copa Argentina