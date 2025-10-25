Colombia

Gustavo Petro, tras ser incluido en la Lista Clinton, aseguró que está separado de Veronica Alcocer: “Hace años”

El presidente colombiano sorprendió al confirmar que su relación con la primera dama terminó, justo cuando ambos son noticia por su inclusión en la polémica Lista Clinton de Estados Unidos

Natalia Perilla

Natalia Perilla

Verónica Alcocer y Gustavo Petro:
Verónica Alcocer y Gustavo Petro: la inesperada confesión sobre su separación en medio del escándalo de la Lista Clinton - crédito Colprensa

La confirmación de la separación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer emergió en un contexto marcado por la controversia internacional, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera al mandatario, a su esposa, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti en la denominada Lista Clinton.

Este anuncio, realizado por el propio presidente colombiano a través de su cuenta en la red social X, se produjo como respuesta a las sanciones impuestas por Washington y a las reacciones políticas que generó la noticia en el país.

En una serie de mensajes publicados en ese espacio digital, Petro abordó la decisión de las autoridades estadounidenses y respondió directamente al precandidato presidencial Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, que había manifestado su preocupación por la inclusión del entorno presidencial en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La reacción de Petro no se limitó a rechazar la medida estadounidense, sino que incluyó una revelación personal de gran impacto con la que dejó abierta la posibilidad de que se pongan en duda varias situaciones y encuentros.

Petro confirma separación de Verónica
Petro confirma separación de Verónica Alcocer en medio de escándalo internacional - crédito Colprensa

“Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente. Ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos. Es su estrategia electoral”, escribió el presidente en X.

Con esta declaración, el mandatario confirmó por primera vez que la relación con Alcocer, que fue su pareja durante más de veinte años y primera dama desde 2022, había terminado años atrás. Además, sostuvo que la inclusión de la ex primera dama en la Lista Clinton formaría parte de una estrategia política interna para perjudicarlo a él y a su familia.

Esta revelación desató de inmediato varios comentarios y reacciones por parte de la ciudadanía, los cuales mostraron estar sorprendidos porque creían que el Presidente de Colombia continuaba en su matrimonio, pues fue uno de los pilares de su campaña.

Incluso, hubo quienes indagaron por el tiempo, pues al mencionar que desde “hace años” no estaban juntos las dudas sobre una posible estrategia aumentaron y del hecho de que se le otorgara el cargo a una persona que podría no ser apta para el mismo.

Reacciones ante revelación de Gustavo
Reacciones ante revelación de Gustavo Petro su separación con Verónica Alcocer desata polémica - crédito @petrogustavo/X

“¿Ahhh? ¿Entonces fingiendo ser pareja por cuánto tiempo? ¿Entonces nombrada primera dama sin serlo?“, ”Sí Verónica Alcocer está separada de usted, ¿por qué debemos mantenerla como primera dama?“, ”¿Colombia no tiene primera dama? ¿Desde cuando? Vaya, vaya“, ”Petro, el maestro del engaño. Nos metió el cuento de la familia perfecta mientras su matrimonio era puro teatro", “Presidente, ¿Por qué todas sus declaraciones generan más preguntas que certezas? ¿Cómo así que “Verónica Alcocer está separada de mi hace años”? Uno nunca usa el término ‘hace años’ para hablar de tres, sino de cuatro años para arriba. Entonces, ¿esa manito en canastica fue falsa? ¿Por qué ella ha interpretado el rol de primera dama? ¿Por qué tiene presupuesto y gente a su cargo?“, dicen algunos de los comentarios.

Reacciones ante revelación de Gustavo
Reacciones ante revelación de Gustavo Petro su separación con Verónica Alcocer desata polémica - crédito @Veronicalcocerg/X

A la oleada de reacciones se sumó la de la precandidata presidencial Vicky Dávila, la cual en varias oportunidades, como varios ciudadanos y políticos, han salido a expresar su desacuerdo con el presupuesto y recursos económicos que tiene en su poder, la que ya no sería la primera dama de Colombia.

En esta oportunidad aprovechó una denuncia que hizo hace unas semanas sobre ese tema para preguntarle al presidente por la situación y las nuevas revelaciones que hizo.

Petro, si usted está separado de Verónica Alcocer, como dice, “hace años”, entonces ella qué fue a hacer en nombre de la presidencia a La Picota, como lo denuncié el 4 de septiembre“, escribió en X Dávila.

Hasta el momento, Gustavo Petro no ha dado más declaraciones al respecto y Verónica tampoco se ha referido al tema, pero se espera que en las próximas horas el mandatario realice una nueva publicación sobre el tema.

Vicky Dávila reacciona a revelación
Vicky Dávila reacciona a revelación de Petro de haberse separado con Verónica Alcocer - crédito @VickyDavilaH/X

