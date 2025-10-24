Veteranos de la fuerza pública y sus familiares tendrán educación patrocinada por el Gobierno nacional

No solo los que fueron integrantes de la fuerza pública pueden acceder a este beneficio, también sus familias - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

A partir del lunes 27 de octubre, los veteranos de la fuerza pública y sus familias podrán acceder a una nueva convocatoria del Ministerio de Defensa orientada a facilitar el ingreso a la educación superior.

La estrategia busca cubrir el 90% de los gastos académicos mediante créditos condonables, gestionados por el Icetex, lo que representa un apoyo económico significativo para quienes resulten beneficiados.

La iniciativa está enmarcada en la conmemoración del Día del Veterano, que se celebra este mes de octubre, según información fue difundida por la División de Veteranos e Inclusión Social del Ministerio de Defensa Nacional. Además, tiene como objetivo ampliar las oportunidades educativas para los integrantes de la fuerza pública que han servido al país, así como para las viudas y huérfanos de militares y policías fallecidos en cumplimiento del deber.

El programa se financia a través del Fondo de Fomento de la Educación Superior para los veteranos de la fuerza pública, creado por la Ley 1979 de 2019, conocida como la Ley del Veterano.

Este fondo, que cuenta con una base de diez mil millones de pesos, recibió este año un incremento presupuestal de 336 millones de pesos, lo que permitirá que un mayor número de beneficiarios acceda a la ayuda, de acuerdo con la información oficial.

El alcance de la financiación contempla tres componentes principales.

El costo de matrícula se cubre en su totalidad hasta un tope de once salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada semestre académico, con desembolsos directos a la institución educativa correspondiente.

El programa otorga un apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente por semestre, que se transfiere directamente al beneficiario del crédito.

Finalmente, se financia el 100 % de los derechos de grado en caso de que aplique, con el pago realizado también a la institución de educación superior.

Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos, tales como:

Estar acreditado como veterano de la fuerza pública; quienes aún no cuenten con esta acreditación pueden gestionarla a través de los canales oficiales.

Se exige estar admitido o matriculado en programas de pregrado o posgrado en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación.

Los aspirantes a primer semestre de pregrado deben haber presentado la Prueba Saber 11 o el examen estatal correspondiente, mientras que quienes inicien un posgrado deben presentar un certificado del promedio acumulado en el pregrado. Otro requisito es contar con un deudor solidario aprobado conforme a los parámetros del Icetex y no ser beneficiario de otro fondo administrado por esta entidad.

Las inscripciones estarán habilitadas a partir del 27 de octubre, permitiendo que los interesados formalicen su postulación a este programa de apoyo educativo.

¿Qué es un crédito condenable con el Icetex?

Un crédito condonable del Icetex consiste en una financiación educativa que se exonera total o parcialmente si el beneficiario cumple con ciertos requisitos definidos por cada programa.

Las condiciones suelen incluir graduarse, desarrollar labor social, mantener un rendimiento académico adecuado o realizar un trabajo de grado con impacto en su comunidad. No se trata de un crédito gratuito, sino de uno que puede transformarse en una beca o descuento cuando se cumplen los compromisos establecidos.