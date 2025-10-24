Shakira y Beéle se salieron del libreto en Spotify Anniversaires al ritmo del bullerengue de “Coroncoro”

Los cantantes dejaron un detalle que no pasó desapercibido en los créditos de Spotify Anniversaires - crédito Spotify

Durante la semana, Shakira fue noticia luego de ser elegida para particpar del más reciente episodio de Spotify Anniversaries, un proyecto especial de la plataforma de streaming musical que celebra la trayectoria de los artistas más importantes, con una sesión en vivo en la que los artistas homenajeados reinterpretan algunos de sus temas más importantes.

En el caso de Shakira, eligió interpretar una selección de temas con los que celebra tanto los 30 años de Pies Descalzos, como los 20 años de la publicación de Fijación Oral (Vol. 1 & 2).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En total son cinco las canciones elegidas por la barranquillera para esta sesión que contó con el apoyo de una orquesta en vivo y su banda de acompañamiento, junto a la que interpretó Antología y Pies Descalzos, Sueños Blancos de su LP Pies Descalzos, y Día de Enero, La Pared, y Hips Don’t Lie de su álbum doble de 2005.

Beéle es uno de los dos invitados de Shakira para la nueva versión de "Hips Don't Lie" - crédito Spotify

Esta última, uno de los mayores éxitos de su carrera, destacó por tratarse de una versión renovada con la participación de Ed Sheeran y Beéle. Pese a las dudas que manifestaron algunos usuarios de redes sociales en los días previos, la nueva versión fue bien recibida, destacando tanto las intervenciones del británico como las del intérprete de No tiene sentido, por aportar su particular sello a un hito del pop latino.

Pero, las sorpresas del par en el especial de Spotify no terminaron ahí. Durante una escena postcréditos de la sesión montada en Spotify, se ve a Shakira y Beéle juntos bailando y cantando al ritmo de Coroncoro, una de las canciones más populares de La Niña Emilia, reconocida por su papel en la configuración de folclor del Caribe colombiano.

Ambos barranquilleros se dejaron llevar por el ritmo impuesto en el estudio por la banda acompañante en vivo, con tamboras y maracas tradicionales.

Cabe recordar que unas semanas antes, en el reel de Shakira con Beéle que se hizo viral y anticipaba lo que se esperaba que fuese una colaboración para un nuevo tema, ambos aparecieron bailando otro tema de La Niña Emilia, Currucuchu.

Los cantantes barranquilleros sorprendieron con video en el estudio de grabación y despertaron rumores de colaboración - crédito @beele / TikTok

En Spotify Anniversaires, Shakira habló de lo que significó para ella trabajar con su paisano en este proyecto, y en una canción tan emblemática de su carrera. “Beéle es de mi pueblo y parte de la nueva generación. Pensé que sería hermoso incorporar a otro artista de allá... sobre todo ese fraseo y melodía autóctona que armamos para esto y que tan bien y con tanta alma canta”, explicó.

Así continuará ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en el segundo semestre de 2025

La barranquillera reanudará la actividad de su gira internacional tras unas semanas de descanso que siguieron a sus fechas en México, luego de lo cual iniciarán sus conciertos en América del Sur.

La primera parada será Colombia, donde Shakira brindará tres presentaciones: dos en el estadio Pascual Guerrero de Cali los días 25 y 26 de octubre, y otra en el Vive Claro de Bogotá el 1 de noviembre.

Shakira volverá a Cali en 2025, ciudad que no visitaba desde el 'Tour Fijación Oral' en 2006 - crédito Colprensa

La visita de Shakira a Cali marcará su regreso después de casi 19 años, cuando se presentó el 19 de noviembre de 2006, durante el Tour Fijación Oral. La gira proseguirá por otros destinos de Suramérica, incluyendo algunos que no se tomaron en cuenta en el primer semestre de 2025 como Ecuador, Paraguay y Uruguay, el paso por la región terminará con dos fechas en el estadio de Vélez Sarsfield en Buenos Aires, Argentina.

Luego, en los últimos días de diciembre, Shakira brindará dos fechas de caracter más íntimo en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, con las que cerrará su actividad en vivo durante 2025.

Este es el itinerario restante de Las mujeres ya no lloran World Tour en su regreso a Latinoamérica, programado para el segundo semestre:

25 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

26 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)

8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

9 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

11 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

29 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

4 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

9 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

11 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

27 de diciembre: Hard Rock Live, Hollywood (Estados Unidos)

28 de diciembre: Hard Rock Live, Hollywood (Estados Unidos)