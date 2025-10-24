Sector bancario empezó a limitar el acceso al sistema financiero a Petro y a Benedetti por inclusión en la Lista Clinton

Petro fue incluido en la Lista Clinton por acciones que contribuirían al narcotráfico - crédito Adobe Stock/Colprensa

La reciente inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, algunos miembros de su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton por parte del Gobierno de los Estados Unidos ha llevado al sector bancario colombiano a tomar medidas.

De acuerdo con W Radio, algunos bancos ya empezaron a bloquear algunos productos bancarios al primer mandatario y al jefe de la cartera. Esto, teniendo en cuenta que el estar en el listado tiene implicaciones a nivel financiero.

“Las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas”, precisó el Departamento del Tesoro.

Por otro lado, por medio de un comunicado, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) aseguró que el compromiso del sistema financiero colombiano con el cumplimiento de las normativas globales sigue intacto y confirmó que actuará conforme a la legislación nacional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

De acuerdo con la comunicación, Colombia cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, situándose como pionera en el continente americano. Además, en 1992, el país implementó el Acuerdo Interbancario para la Detección, Prevención y Represión de Movimientos de Capitales Ilícitos, convirtiéndose en el primer Estado de América en establecer un sistema antilavado formal.

“Desde entonces, el país ha mantenido un cumplimiento estricto de los estándares en esta materia, donde la colaboración y comunicación tanto con las autoridades norteamericanas como con la banca corresponsal ha sido fundamental”, aclaró Asobancaria.

Aunado a ello, indicó que la colaboración y la comunicación constante con las autoridades de Estados Unidos y con la banca corresponsal han sido elementos clave para sostener la integridad del sistema financiero del país. Esta cooperación ha permitido que Colombia se mantenga como un referente mundial en la prevención de delitos financieros.

En ese sentido, frente a la actualización de la Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el sector bancario aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades nacionales e internacionales para preservar la estabilidad y la confianza ciudadana en el sistema financiero. Al mismo tiempo, informó que sus acciones seguirán alineadas con los derechos de los consumidores financieros y la normativa local.

“Seguirá actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, añadió.

En desarrollo...