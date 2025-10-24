Recuerdan a Petro su tabla de diez mandamientos “en marmol” y le llueven críticas: “Sus ‘compromisos’ resultaron tan inútiles como su propia gestión”

Gustavo Petro firmó en 2018 unas tablas en las que prometió no convocar a una constituyente - crédito @petrogustavo/X

Siete años atrás, en el 2018, cuando Gustavo Petro se había lanzado a la Presidencia tras la salida de Juan Manuel Santos, y en competencia con Iván Duque, la coalición de la Colombia Humana firmó unas tablas de la ley con doce compromisos.

Esta tabla —alusiva a las tablas de la Ley de Moisés, con sus Diez Mandamientos— fue controversial en el momento, debido a que con ella buscaban “firmar sobre mármol” una serie de compromisos con Colombia, de la misma manera en la que el expresidente Santos había firmado sobre una placa de mármol no subir los impuestos en su gestión.

Pero ya siendo presidente, Gustavo Petro está firme con la intención de propiciar una Asamblea Nacional Constituyente, pese a que en esas tablas se talló, en el segundo punto, una de sus promesas que ahora parece que no es vigente: “No convocaré a una Asamblea Constituyente”.

Esas tablas están siendo recordadas en redes por un amplio grupo de opositores, que no dejan de lado las fuertes críticas contra el mandatario, cuyo gobierno, durante el 23 de octubre de 2025, oficializó la publicación del articulado de una constituyente, a través del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynnet.