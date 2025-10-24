Colombia

Recuerdan a Petro su tabla de diez mandamientos “en marmol” y le llueven críticas: “Sus ‘compromisos’ resultaron tan inútiles como su propia gestión”

El agite político que causó la propuesta de una constituyente por vía legislativa hizo que el país político le recordara a Petro que había jurado “sobre mármol” que no haría una

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Gustavo Petro firmó en 2018
Gustavo Petro firmó en 2018 unas tablas en las que prometió no convocar a una constituyente - crédito @petrogustavo/X

Siete años atrás, en el 2018, cuando Gustavo Petro se había lanzado a la Presidencia tras la salida de Juan Manuel Santos, y en competencia con Iván Duque, la coalición de la Colombia Humana firmó unas tablas de la ley con doce compromisos.

Esta tabla —alusiva a las tablas de la Ley de Moisés, con sus Diez Mandamientos— fue controversial en el momento, debido a que con ella buscaban “firmar sobre mármol” una serie de compromisos con Colombia, de la misma manera en la que el expresidente Santos había firmado sobre una placa de mármol no subir los impuestos en su gestión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pero ya siendo presidente, Gustavo Petro está firme con la intención de propiciar una Asamblea Nacional Constituyente, pese a que en esas tablas se talló, en el segundo punto, una de sus promesas que ahora parece que no es vigente: “No convocaré a una Asamblea Constituyente”.

Esas tablas están siendo recordadas en redes por un amplio grupo de opositores, que no dejan de lado las fuertes críticas contra el mandatario, cuyo gobierno, durante el 23 de octubre de 2025, oficializó la publicación del articulado de una constituyente, a través del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynnet.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDiez Mandamientos mármolAsamblea Nacional ConstituyenteCríticasMaría Fernanda CabalColombia-Noticias

Más Noticias

Ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela serán liberados en las próximas horas: La canciller ya estaría en la frontera

Los detenidos son acusados de ser mercenarios que querían tumbar a Nicolás Maduro, y varios de ellos ya cumplían más de nueve meses privados de la libertad

Ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela

San Antonio María Claret y todos los onomásticos que se celebran hoy 24 de octubre

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

San Antonio María Claret y

Efemérides 24 de octubre: los sucesos más relevantes que se celebran hoy

Hazañas, tragedias, cumpleaños y muertes son los eventos más importantes que se conmemoran este lunes

Efemérides 24 de octubre: los

Lotería del Quindío: números ganadores último sorteo 23 de octubre 2025

Este popular sorteo entrega más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos

Lotería del Quindío: números ganadores

Petro volvió a resaltar millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Sin matar gente”

El presidente colombiano resaltó el caso, que dejó casi 2 toneladas de clorhidrato de cocaína decomisadas, junto a un laboratorio destruido en jurisdicción del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño

Petro volvió a resaltar millonaria
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exalcalde de Medellín deberá testificar

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

ENTRETENIMIENTO

Karina García contó que investigó

Karina García contó que investigó sobre el boxeo en ChatGPT cuando se estaba preparando para la pelea de ‘Stream Fighters’ y confesó si volverá a pelear

Aida Victoria Merlano filtró impactantes chats que involucran al “agropecuario”, su expareja y padre de su hijo: “Te ganaste que te aborrezca”

Karol G abrió la lista de colombianos triunfadores en los premios Billboard de la Música Latina 2025: conozca a los ganadores

Hermana de Andrés Cepeda se quedó sin trabajo a los 72 años y conmovió con su relato

La canción más reproducida en Spotify Colombia este día

Deportes

Dura caída del ciclista colombiano

Dura caída del ciclista colombiano Kevin Quintero en el Mundial de Pista en la modalidad de Keirin: perdió el podio y abandonó la carrera

Tras el regreso de Jhon Durán con el Fenerbahçe por Europa League, la prensa turca reaccionó: “El mayor problema será su delantera”

Choque decisivo en la Liga BetPlay: hora y dónde ver América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Jeison Medina fue protagonista en la goleada de Liga de Quito a Palmeiras en las semifinales de la Copa Libertadores

James Rodríguez y León hacen cuentas en el Torneo Apertura: qué necesitan para pasar de ronda y salvar al colombiano del fracaso