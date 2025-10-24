Colombia

Disfraces tendencia para 2025: estas son las ideas fáciles que se toman las redes sociales

La recursividad se ha tomado las plataformas digitales, dando así ideas a los amantes de esta época

Jenny Alejandra Bustos Granados

Los disfraces fáciles de recrear
Los disfraces fáciles de recrear son ideales para aquellos que no tienen mucho tiempo - crédito Freepik

Una de las celebraciones más importantes del año se toma el mundo el 31 de octubre. Se trata de Halloween, una noche donde los amantes de los disfraces eligen opciones para descrestar; aunque algunas de ellas son muy elaboradas, otros optan por no invertir tanto presupuesto, pero siguen demostrando su creatividad.

Precisamente, en Colombia, país donde la recursividad es un distintivo, así como el dejar todo para última hora, aquellos que celebran esta época están en búsqueda de los disfraces más creativos y en los que tengan que gastar poco dinero, por lo que recurren a buscar las ideas más curiosas en internet para descrestar en sus compromisos de la jornada.

A través de las redes sociales se han publicado gran cantidad de videos y fotografías en los que se aprecian modelos que se han convertido en los favoritos de muchos.

Disfraces grupales fáciles

El Tío Cosa hace parte de la familia Addams y su presencia ha tomado fuerza en las redes sociales como una de las ideas que saca de apuros a aquellos que no saben de qué disfrazarse en Halloween y no tienen mucho tiempo, por lo que pueden optar por usar lana o tela cortada, unas gafas y un sombrero.

Esta idea puede ser más fácil de lo que parece - crédito TikTok

Uno de los más aclamados es el disfraz que evoca su bebida favorita y si es entre amigos mucho mejor, debido a que se convierte en el perfecto para los fiesteros.

Los más creativos optan por estas opciones - crédito TikTok

Si el plan es divertirse entre amigas, las frutas también se han tomado las plataformas digitales y las uvas son una de las opciones más aclamadas, pues bajo estas bombas también pueden ponerse otro tipo de prendas para lucir más tarde.

Asimismo, el disfraz de ángeles de Victoria’s Secret también toma fuerza tras la presentación de la colombiana Karol G, por lo que la sensualidad y las batas rosadas también se convierten en una excelente opción para disfrutar en un círculo de mujeres y las fotos que salen de esta jornada, sin duda se robarán todos los likes.

Las ideas divertidas entre amigas no pasan de moda - crédito TikTok

Los programas de la infancia tampoco pueden faltar y si tiene pijamas de rayas azules en casa, este puede convertirse en su disfraz ideal para descrestar en 2025 y recordar las mejores épocas. Así lo demuestran los comentarios en redes sociales, pues los usuarios de TikTok recuerdan con nostalgia: “Yo amaba eso”, “El mejor disfraz que he visto”, “Esto es todo lo que se necesita para ser feliz” y “Owwwww aún recuerdo el ‘Hola bananin’ ‘Hola bananon’”

Este programa marcó la infancia de muchos - crédito TikTok

Disfraces caseros fáciles

Si la idea es no gastar nada de dinero, hay algunas opciones que puede recrear con los materiales que tiene en casa y así lo demuestran las redes sociales, pues muchos optan por usar hasta papel de baño en sus creaciones para la noche de Halloween.

Estos jóvenes se viralizaron por recrear una de las escenas más icónicas de la película de los Minions, imitando sus grandes ojos con papel de baño y un hoddie amarillo que todos tenían en casa, demostrando que con cuestión de actitud todo se logra: “Eso si es un disfraz fácil”, “Supercreativo”, “Tengo que hacerlo” y “Me resolvieron una fiesta de disfraces”.

Estos tiernos personajes se pueden robar todas las miradas - crédito TikTok

Finalmente, otra de las ideas que se tomó las plataformas digitales está relacionada con la película Kung Fu Panda, pues solo es cuestión de hacer un sombrero plano con orejas y pintarse el rostro como el personaje principal.

Estas jóvenes demostraron que sí se puede recrear el disfraz de una película con bajo presupuesto y hasta se pusieron una almohada en el área abdominal para ser como el osito.

Sin duda uno de los disfraces más originales - crédito TikTok

