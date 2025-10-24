Colombia

Así es el lado tiktoker de Armando Benedetti: hasta su perro Valentino es protagonista

El ministro del Interior encontró en las redes sociales una nueva forma de conectar con los ciudadanos, combinando política con humor, aunque ya genera controversia

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Armando Benedetti encontró en TikTok
Armando Benedetti encontró en TikTok una nueva forma de conectar con los ciudadanos, combinando política con humor - crédito @armandobenedetti/TikTok

Las redes sociales dejaron de ser solo vitrinas personales; en la actualidad, políticos, artistas y empresarios las usan como canales directos para construir imagen y proyectar ideas.

Así, TikTok se convirtió en una de las plataformas más influyentes por su formato breve y su capacidad para captar atención y uno de los que empezó a aprovecharlo en Colombia es Armando Benedetti, ministro del Interior, que llamó la atención con sus videos que se mezclan entre lo político, lo humorístico y lo cotidiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de esta red, Benedetti publica mensajes de respaldo al presidente Gustavo Petro, reflexiones sobre la coyuntura nacional y, en ocasiones, escenas que despiertan curiosidad entre sus seguidores.

El ministro Benedetti expresó confianza
El ministro Benedetti expresó confianza en que el proyecto avanzará en las dos discusiones pendientes del Senado - crédito @AABenedetti/X

Los clips, cuidadosamente editados por su equipo, buscan conectar con públicos jóvenes y generar cercanía. Entre sus publicaciones más comentadas está aquella en la que celebra haber alcanzado los 100.000 seguidores en Facebook.

En el video aparece frente a una torta azul, sonriente, mientras agradece el apoyo de sus seguidores. Sin embargo, la escena toma un giro cómico cuando muerde el pastel y su rostro queda teñido de azul.

“La risa se me quedó pintada”, dice entre carcajadas mientras intenta limpiarse el tinte. Ese fragmento se compartió miles de veces en TikTok, convirtiéndose en una muestra de su estilo: político, pero con un toque de espontaneidad.

“La risa se me quedó pintada”, dijo entre carcajadas luego de morder el pastel que lo volvió tendencia - crédito @armandobenedetti/TikTok

Otro de los videos con mayor alcance —con más de 20.000 ‘me gusta’— muestra al ministro hablando con su perro, Valentino. En tono de conversación, Benedetti reacciona a las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó a Gustavo Petro como “líder del narcotráfico”.

Frente a la cámara, el ministro se dirige a su mascota con indignación y humor:“Mira que Donald Trump, identifícate, dijo que Petro es el jefe de los narcotraficantes. ¿Tú puedes creer eso? Y resulta que hay unos perros como tú que se ponen felices aquí en Colombia porque nos decertifican, porque le suben o van a hacer (...) O porque nos van a invadir. ¿Qué te pasa, Valentino? ¿Tú puedes creer eso?”.

La escena combina crítica política con ironía, lo que parece ser una fórmula efectiva para captar audiencias que normalmente no consumen discursos oficiales. En los comentarios se burlaron de lo “bajo que cayó” el alto funcionario.

En uno de sus videos más comentados, el ministro habla con su perro Valentino sobre las declaraciones de Donald Trump contra Petro - crédito @armandobenedetti/TikTok

Benedetti también usa su cuenta para promover acciones convocadas por el Gobierno nacional, pues en otro de sus videos, grabado frente a la Casa de Nariño, invitó a los ciudadanos a marchar hacia la plaza de Bolívar.

Con el palacio presidencial de fondo, mira a la cámara y dice con firmeza: “Hay que salir a marchar, esté próximo viernes a las 4 de la tarde por la dignidad, por la soberanía. No puede ser que un presidente de otro país regañe a otro presidente diciéndole narcotraficante y haya que arrodillarse”

“Ya Trump lo había hecho en 2019 y nadie dijo nada —en el primer gobierno de Trump—. Lo del viernes tiene que ser multitudinario, tiene que ser una concentración grande para demostrar que sí tenemos soberanía, gallardía, sobre todo dignidad como colombianos, que somos ciudadanos de Colombia, no de cualquier otro que se le ocurra”, dijo Benedetti junto a la captura de una noticia en el que respaldaba sus señalamientos.

“Hay que salir a marchar por la soberanía y la dignidad”, expresó frente a la Casa de Nariño - crédito @armandobenedetti/TikTok

El video fue replicado por simpatizantes y críticos, lo que demuestra el alcance de su estrategia digital. Aunque sus publicaciones generan reacciones diversas, todas logran el mismo efecto: conversación.

El ministro parece entender que las redes no solo sirven para informar, sino para construir una narrativa política basada en cercanía. Su estilo —a veces serio, otras veces cómico— le permitió ocupar un espacio peculiar entre los usuarios de TikTok.

Frente a sus videos, muchos usuarios comentan: “Jajaja Benedetti es mero parche bueno! 😂“; ”Benedeti cada día me cae mejor 😂😂“; ”Suave con el perro que vale más que los derechistas del este país !“; ”Que culpa tiene el perrito ? 😭😭“.

Temas Relacionados

Armando BenedettiMinsitro del InteriorTikTokRedes socialesBenedetti tiktokerPolíticaEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín impulsa el acceso a la universidad con becas para más de 1.000 estudiantes: así puede participar

La oferta incluye programas presenciales y virtuales en diversas disciplinas, con apoyos integrales para evitar la deserción y facilitar la permanencia estudiantil, beneficiando a comunidades tradicionalmente excluidas

Medellín impulsa el acceso a

Acemi se pronunció tras fallo que suspendió el decreto con el que Petro quería reformar el sistema de salud: “Una decisión en derecho”

Ana María Vesga, titular de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, hizo énfasis en cómo persiste la incertidumbre en sector mientras se define el rumbo normativo y operativo de la atención en Colombia

Acemi se pronunció tras fallo

Familiares de adulto mayor que falleció por ataque de abejas en Valledupar no reclamaron el cuerpo: alcaldía asumirá el sepelio

El lamentable suceso expuso la vulnerabilidad de los adultos mayores ante emergencias ambientales, impulsando a las autoridades a revisar protocolos de seguridad en centros similares de la ciudad

Familiares de adulto mayor que

Consejos prácticos para colombianos en aeropuertos internacionales, claves para un viaje sin contratiempos

El éxito de un recorrido por el extranjero depende de la planificación. Desde la llegada anticipada a la terminal hasta la consulta de regulaciones migratorias

Consejos prácticos para colombianos en

Concejales rechazan la revocatoria del mandato de Carlos Fernando Galán: “Es una estrategia del petrismo”

Los miembros del Cabildo Distrital argumentaron que la iniciativa para retirar del cargo al alcalde obedece a cálculos políticos en favor del Gobierno nacional

Concejales rechazan la revocatoria del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exalcalde de Medellín deberá testificar

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Andrés Cepeda se

Hermana de Andrés Cepeda se quedó sin trabajo a los 72 años y conmovió con su relato

La canción más reproducida en Spotify Colombia este día

Karol G abrió la lista de colombianos triunfadores en los premios Billboard de la Música Latina 2025: conozca a los ganadores

Grupo Niche reveló sus canciones preferidas de Shakira: “Tiene muchas que quisiera escuchar en salsa”

Karol G se suma a la exclusiva lista de invitados al ‘Vogue World: Hollywood 2025′

Deportes

Ministerio del Deporte aclaró situación

Ministerio del Deporte aclaró situación del Pereira por huelga de jugadores: esto dijo el Gobierno nacional

Independiente Santa Fe celebra el regreso de una pieza clave de cara al clásico con Millonarios

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 1 de la Serie Mundial 2025

Hora y dónde ver el UFC 321: Se conocerá al sucesor de Jon ‘Bones’ Jones en el peso pesado

Así formaría la selección Colombia femenina ante Perú en el debut de la Liga de Naciones: habría novedades