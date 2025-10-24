Así es el lado tiktoker de Armando Benedetti: hasta su perro Valentino es protagonista

Armando Benedetti encontró en TikTok una nueva forma de conectar con los ciudadanos, combinando política con humor - crédito @armandobenedetti/TikTok

Las redes sociales dejaron de ser solo vitrinas personales; en la actualidad, políticos, artistas y empresarios las usan como canales directos para construir imagen y proyectar ideas.

Así, TikTok se convirtió en una de las plataformas más influyentes por su formato breve y su capacidad para captar atención y uno de los que empezó a aprovecharlo en Colombia es Armando Benedetti, ministro del Interior, que llamó la atención con sus videos que se mezclan entre lo político, lo humorístico y lo cotidiano.

A través de esta red, Benedetti publica mensajes de respaldo al presidente Gustavo Petro, reflexiones sobre la coyuntura nacional y, en ocasiones, escenas que despiertan curiosidad entre sus seguidores.

El ministro Benedetti expresó confianza en que el proyecto avanzará en las dos discusiones pendientes del Senado - crédito @AABenedetti/X

Los clips, cuidadosamente editados por su equipo, buscan conectar con públicos jóvenes y generar cercanía. Entre sus publicaciones más comentadas está aquella en la que celebra haber alcanzado los 100.000 seguidores en Facebook.

En el video aparece frente a una torta azul, sonriente, mientras agradece el apoyo de sus seguidores. Sin embargo, la escena toma un giro cómico cuando muerde el pastel y su rostro queda teñido de azul.

“La risa se me quedó pintada”, dice entre carcajadas mientras intenta limpiarse el tinte. Ese fragmento se compartió miles de veces en TikTok, convirtiéndose en una muestra de su estilo: político, pero con un toque de espontaneidad.

“La risa se me quedó pintada”, dijo entre carcajadas luego de morder el pastel que lo volvió tendencia - crédito @armandobenedetti/TikTok

Otro de los videos con mayor alcance —con más de 20.000 ‘me gusta’— muestra al ministro hablando con su perro, Valentino. En tono de conversación, Benedetti reacciona a las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó a Gustavo Petro como “líder del narcotráfico”.

Frente a la cámara, el ministro se dirige a su mascota con indignación y humor:“Mira que Donald Trump, identifícate, dijo que Petro es el jefe de los narcotraficantes. ¿Tú puedes creer eso? Y resulta que hay unos perros como tú que se ponen felices aquí en Colombia porque nos decertifican, porque le suben o van a hacer (...) O porque nos van a invadir. ¿Qué te pasa, Valentino? ¿Tú puedes creer eso?”.

La escena combina crítica política con ironía, lo que parece ser una fórmula efectiva para captar audiencias que normalmente no consumen discursos oficiales. En los comentarios se burlaron de lo “bajo que cayó” el alto funcionario.

En uno de sus videos más comentados, el ministro habla con su perro Valentino sobre las declaraciones de Donald Trump contra Petro - crédito @armandobenedetti/TikTok

Benedetti también usa su cuenta para promover acciones convocadas por el Gobierno nacional, pues en otro de sus videos, grabado frente a la Casa de Nariño, invitó a los ciudadanos a marchar hacia la plaza de Bolívar.

Con el palacio presidencial de fondo, mira a la cámara y dice con firmeza: “Hay que salir a marchar, esté próximo viernes a las 4 de la tarde por la dignidad, por la soberanía. No puede ser que un presidente de otro país regañe a otro presidente diciéndole narcotraficante y haya que arrodillarse”

“Ya Trump lo había hecho en 2019 y nadie dijo nada —en el primer gobierno de Trump—. Lo del viernes tiene que ser multitudinario, tiene que ser una concentración grande para demostrar que sí tenemos soberanía, gallardía, sobre todo dignidad como colombianos, que somos ciudadanos de Colombia, no de cualquier otro que se le ocurra”, dijo Benedetti junto a la captura de una noticia en el que respaldaba sus señalamientos.

“Hay que salir a marchar por la soberanía y la dignidad”, expresó frente a la Casa de Nariño - crédito @armandobenedetti/TikTok

El video fue replicado por simpatizantes y críticos, lo que demuestra el alcance de su estrategia digital. Aunque sus publicaciones generan reacciones diversas, todas logran el mismo efecto: conversación.

El ministro parece entender que las redes no solo sirven para informar, sino para construir una narrativa política basada en cercanía. Su estilo —a veces serio, otras veces cómico— le permitió ocupar un espacio peculiar entre los usuarios de TikTok.

Frente a sus videos, muchos usuarios comentan: “Jajaja Benedetti es mero parche bueno! 😂“; ”Benedeti cada día me cae mejor 😂😂“; ”Suave con el perro que vale más que los derechistas del este país !“; ”Que culpa tiene el perrito ? 😭😭“.