Westcol habló de la posibilidad de demandar a Yina Calderón por lo ocurrido en Stream Fighters: “Por $50 millones”

El streamer habló de la posibilidad de demandar a Yina Calderón por lo que pasó en el ring de Stream Fighters - crédito @westcol @stream_fighters/Instagram

Desde el fin de semana del 18 de octubre, el evento de boxeo Stream Fighters 4, organizado por el creador de contenido Westcol, ha sido tendencia en redes sociales por lo que ocurrió en cada uno de los combates de la noche.

Aunque hubo varios momentos que contaron con la atención del público, la presencia de Yina Calderón y Andrea Valdiri se llevó todas las miradas, debido a las críticas que recibió la empresaria de fajas al no durar más de 30 segundos en el combate, tomando la decisión de retirarse del ring.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La renuncia de Calderón generó una ola de críticas y burlas para la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien fue señalada por el público presente y las redes sociales como “una cobarde” por no terminar el compromiso ante Valdiri.

Ante la ola de críticas que recibió el paso de Yina por Stream Fighters 4, Westcol se pronunció por primera vez desde el fin de semana del evento, y en su cuenta de Kick se refirió a lo que algunos internautas llamaron “una estrategia de Yina”, movida por la que varios de los seguidores del paisa le sugirieron que demandara a la influencer.

El paisa descartó iniciar un proceso legal contra Yina Calderón por su fugaz participación en Stream Fighters - crédito @sofia.clips1/ Instagram

“Para lo que dicen que la demande… Yo no sé cómo explicarlo… Yo quiero estar lo más lejos de ella, no quiero volverla a mencionar, quiero alejarme mucho de ella, que ni siquiera se acerque a mí, y demandarla significa tener que verla casa cierto tiempo… y ¿por 50 millones?… no", confesó Westcol.

Los 50 millones a los que se refiere Westcol son los que le habrían pagado a la creadora de contenido, por su participación. Sin embargo, el paisa se mostró despreocupado por el dinero. “Prefiero que ella se gaste eso en su mecato, yo prefiero mi paz mental, no quiero nada que ver con ella”, añadió el también empresario.

Westcol además confesó que no considera que la estrategia de Yina hubiera sido inteligente, y le envió un contundente mensaje a los seguidores de Calderón que celebraron su actitud en el evento, “Quizás para las seguidoras de ella, que viven en un mundo distinto, ella ganó porque le pagaron lo que le pagaron, pero están muy atrasadas”, dijo.

En el vivo aseguró que Yina fue la que más perdió, pues aseguró que el resto de peleadores serán tenidos en cuenta para otros proyectos, mientras que la actitud de la influencer podría dejarla sin contratos sólidos. “Ahora Valdiri después de esto puedo cobrar 3 veces más de lo que cobraba antes y ella (Yina), pues mal, porque se hacen las cosas mal, se trabaja mal, cuando uno sabe eso, mejor que se lleve eso (el dinero), y eso uno no lo ve fiable”, concluyó.

Yina Calderón exige pago pendiente a Westcol por su participación en Stream Fighters

Durante una transmisión en Escándalo TV, Calderón expuso el motivo de su reclamo: “Espero que se me haga el resto del pago, que aún se me debe porque todavía me debe 30 milloncitos, espero que me lo vayan a hacer porque me costó la pelea”.

La influencer enfatizó que, aunque no tiene intenciones de recurrir a instancias legales por incitación al odio, sí exige que se le pague el dinero pactado. “Yo no voy a tomar represalias contra Westcol o demandas y eso por incitar al odio o al ataque femenino, no pasa nada, en realidad yo te entiendo, pero sí pido que se me haga el pago de la platica que me estás adeudando”, añadió en la misma transmisión.

Yina asegura que Westcol aún le debe 30 millones de pesos - crédito @CristoRuiz_/X

La polémica se amplificó por el hecho de que Calderón abandonó el combate frente a Andrea Valdiri apenas transcurridos 10 segundos del primer round, lo que desencadenó críticas directas en redes sociales. Los usuarios reaccionaron con mensajes como: “¿Eso no cuenta como estafa?”, “Que no le paguen ni mierda”, “¿Cuál pelea?”, “por favor westcol no le pagues”, “peo no peleó, qué reclama”, “en serio le encanta pasar vergüenza”.

La situación se agudizó cuando Yina Calderón manifestó que ha recibido amenazas tras el evento y responsabilizó directamente a Westcol por incitar a la hostilidad.

“He estado recibiendo amenazas, entonces prefiero curarme en salud y hacer responsable a la persona que tengo que hacer responsable porque ese día del evento él incitó al odio y ese es Westcol. Empezó a decir unas cosas, ese día se le cayó la máscara y literal me di cuenta que ese tipo no me quería”, explicó a través de sus redes sociales.

Yina Calderón aseguró que ella estuvo detras del impacto de Stream Fighters - crédito @yinacalderontv y @westcol/IG

Además, la influencer defendió su preparación para la pelea y subrayó su aporte al éxito del evento: “Si representé a Colombia cuando me contrataste para ayudarte a llenar el Medplus, porque sin mí, hubiera sido imposible que hubieras llegado y aparte de eso, no se hubieran conectado 4 millones de personas”, declaró Calderón, al destacar que contrató un profesional para su entrenamiento en boxeo.