Setenta exfuncionarios alertan por venta del negocio más rentable de Ecopetrol en EE. UU.

Un grupo de 70 exfuncionarios, entre expresidentes, exministros y académicos, pidió detener la posible venta de las operaciones de Ecopetrol en la cuenca del Permian, en Estados Unidos, por considerar que afectaría gravemente las reservas petroleras y los ingresos de la compañía. Según expresaron en un comunicado, la decisión generaría un daño patrimonial al país, pues el activo representa una porción relevante de la producción total de la empresa estatal.

Los firmantes del pronunciamiento señalaron que la eventual venta implicaría la pérdida de alrededor de 189 millones de barriles de reservas, equivalentes al 10 % de los recursos que actualmente posee la compañía. La advertencia fue dirigida tanto al presidente de Ecopetrol como a los miembros de su junta directiva, a quienes solicitaron resistir presiones políticas que podrían comprometer la estabilidad financiera de la empresa.

La iniciativa surgió tras conocerse versiones sobre una supuesta intención del Gobierno de impulsar la desinversión en el Permian Basin, un yacimiento ubicado entre Texas y Nuevo México, que figura entre los más importantes del mundo.

Preocupación por el impacto financiero

De acuerdo con cálculos de expertos del sector, la participación de Ecopetrol en el Permian está valorada en cerca de 5.500 millones de dólares. Una venta con descuento, indicaron, podría reducir en hasta un 30 % el valor de la acción en el mercado bursátil. En el comunicado se plantea que la decisión no solo afectaría la estabilidad patrimonial de la empresa, sino también los ingresos fiscales del país.

El Permian, añadieron, constituye una fuente de recursos estratégicos para la financiación del Estado, por lo que su pérdida tendría repercusiones en los presupuestos nacionales de los próximos años. Los exfuncionarios insistieron en que las utilidades generadas por ese negocio aportan significativamente al desarrollo de proyectos energéticos y sociales en Colombia.

Los antiguos directivos también expresaron preocupación por la falta de información pública sobre las condiciones de la operación. Según afirmaron, cualquier intento de venta debería contar con estudios técnicos y financieros rigurosos, así como con la aprobación de los organismos de control competentes.

La alianza con Occidental Petroleum

Ecopetrol participa en la cuenca del Permian desde 2019 mediante una alianza con la empresa estadounidense Occidental Petroleum (OXY), de la cual posee el 49 % de participación. Este proyecto representa cerca del 15 % de la producción total del grupo y es considerado el más rentable dentro de su portafolio, con un margen EBITDA del 76 %.

El campo, conocido por su alta productividad, registra una producción de 6,3 millones de barriles de crudo diarios y más de 25 millones de metros cúbicos de gas natural. Por sus características geológicas, es una de las áreas más atractivas para la industria energética mundial.

El comunicado recuerda que, en el pasado, ya se habían presentado intentos de desinversión en esta misma zona, particularmente en el caso del proyecto Oslo. En esa ocasión, los críticos advirtieron que las decisiones se tomaron bajo argumentos ambientales relacionados con el uso del fracking, técnica que el presidente de la República ha rechazado tanto en Colombia como en el exterior.

Advertencias sobre posibles responsabilidades

En su mensaje, los exfuncionarios fueron enfáticos en que los actuales directivos de la compañía podrían incurrir en responsabilidades legales si acceden a presiones que comprometan los intereses de la empresa. “Estarían incursos el presidente de la compañía y los miembros de la junta directiva en caso de ceder a las presiones que, según ha trascendido, viene ejerciendo el presidente de la República, como ya sucedió en el pasado en el caso del proyecto Oslo ubicado en la misma cuenca”, señalaron.

El grupo también enfatizó la necesidad de preservar la autonomía técnica de Ecopetrol frente a decisiones políticas. A su juicio, cualquier medida que afecte sus activos estratégicos debe sustentarse en criterios empresariales, no ideológicos.

Llamado al control institucional

Los exministros y expresidentes de la petrolera instaron al Congreso de la República y a los órganos de control a vigilar de cerca el manejo de los activos internacionales de Ecopetrol. Consideran que la empresa debe mantener su presencia en el Permian como parte de una estrategia de diversificación energética y estabilidad fiscal.

El pronunciamiento concluye solicitando transparencia en los procesos internos y participación de los accionistas minoritarios en cualquier decisión sobre la venta. También advierte que una desinversión precipitada afectaría la reputación internacional de la compañía y podría reducir su competitividad en el mercado global.