Robo en centro infantil en Andes, Antioquia, indigna a la comunidad luego de que ladrones se disculparan

Los responsables del hurto dejaron un mensaje en la pared del CDI, lo que generó indignación en la comunidad - crédito Colprensa

Una situación generó consternación en el corregimiento de Santa Rita, en el municipio Andes (Antioquia): el inusual mensaje de disculpa que unos ladrones dejaron después de cometer un robo en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI).

El incidente no solo implicó la sustracción de bienes, sino que además los delincuentes escribieron en una pared de la institución: “Tenemos hambre, todos somos hijos de Dios. Atentamente, los gatos”, y dejaron una máscara inspirada en la película Wakanda.

La Junta de Acción Comunal calificó este gesto de “profundamente indignante” y expresó que la comunidad siente gran malestar ante la afrenta.

La Junta también hizo hincapié en que “en años anteriores, el Centro de Desarrollo Infantil también ha sido víctima de otros robos que han afectado su funcionamiento y los procesos de atención a la primera infancia”.

El CDI de Santa Rita ya había sido víctima de robos anteriores, afectando la atención a niños y niñas de la zona - crédito Junta Comunal Los Andes

Este nuevo episodio se suma, según manifestaron en redes sociales, a un hurto ocurrido días antes, cuando fueron robados implementos de aseo y artículos de cuidado personal, donados generosamente por un habitante del corregimiento.

La organización lamentó el patrón delictivo, señalando que estos actos no son hechos aislados y que han tenido repercusiones directas sobre los servicios brindados a niños y niñas de la zona.

Ante estos sucesos, las dependencias del CDI debieron suspender actividades el martes 21 de octubre para realizar labores de limpieza y desinfección, y reforzar medidas de seguridad.

La atención a los menores quedó interrumpida durante la jornada del martes 21 de octubre, afectando temporalmente la prestación habitual del servicio y generando preocupación entre padres y cuidadores.

En respuesta, la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Rita emitió un comunicado en el que solicitó la colaboración tanto de la comunidad como de las autoridades, buscando apoyo para la instalación de un sistema de vigilancia que permita fortalecer la protección de la institución.

La comunidad exige respeto y protección para los espacios que benefician a la primera infancia - crédito Junta Comunal Los Andes

El texto publicado en Facebook incluyó el siguiente llamado: “Hacemos un llamado urgente a la comunidad para que reflexionemos sobre el valor y el respeto hacia los espacios y recursos que benefician a todos, en especial a nuestros niños y niñas”.

Finalmente, la solicitud se amplió a las personas e instituciones interesadas en donar cámaras de seguridad para el CDI, con el propósito de “fortalecer la protección de un lugar tan importante para el presente y futuro de nuestros menores”, indicó la Junta, que concluyó su mensaje reforzando el compromiso por un entorno más seguro y solidario: “Confiamos en que, como comunidad unida, sabremos rechazar la violencia y el irrespeto, y trabajaremos juntos por un corregimiento más seguro, solidario y comprometido con el bienestar de todos”.

¿Qué es un CDI?

La atención que brindan los Centros de Desarrollo Infantil se basa en el objetivo de asegurar el acceso de niños y niñas menores de cinco años a la educación inicial, la adecuada nutrición y el cuidado necesario para su desarrollo integral, según el Icbf.

Este servicio, con una cobertura prioritaria para aquellos entre dos años y menos de cinco años, tiene como finalidad que los menores cuenten con acciones pedagógicas y de cuidado realizadas por personal calificado, en un ambiente que también fomenta la gestión de derechos fundamentales como la salud, la protección y la participación.

La Junta de Acción Comunal concluyó con un mensaje de esperanza y compromiso por un corregimiento más seguro y solidario - crédito Icbf / Emisora Rionegro Online

Los CDI funcionan bajo la modalidad institucional y ofrecen su atención de lunes a viernes durante ocho horas diarias, garantizando que los menores permanezcan en un entorno seguro y estimulante durante la mayor parte del día.

El servicio es de carácter gratuito, lo que facilita el acceso a familias de diferentes contextos socioeconómicos. Aunque la prioridad se otorga a los niños entre dos y cinco años, existe la posibilidad de atender a menores de entre seis meses y dos años siempre que las condiciones del centro lo permitan, especialmente si cuentan con una Sala Cuna adaptada para esta franja etaria y la situación particular del menor así lo requiere.

Esta flexibilidad en la atención responde a la necesidad de adaptación a las diferentes realidades familiares y de garantizar el bienestar de todos los niños, especialmente en circunstancias especiales.