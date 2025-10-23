Joven colombiano que había sido reportado como desaparecido apareció muerto en Brasil

Samuel Bonilla llevaba ocho días desaparecido antes de que su familia confirmara su fallecimiento - crédito Google Maps/Captura video

El hallazgo del cuerpo de Iverth Samuel Bonilla Airias, un joven colombiano de 22 años, en la ciudad Foz do Iguaçu, Brasil, ha conmocionado a la comunidad luego de que su padre, Fabian Bonilla, utilizara la red social Tiktok para denunciar su desaparición y solicitar ayuda para localizarlo.

Samuel Bonilla llevaba aproximadamente diez días desaparecido cuando su familia confirmó la noticia de su fallecimiento.

El incidente comenzó cuando, según relató el propio Bonilla en varios videos, Samuel Bonilla había salido del barrio Vila C Nova el lunes 13 de octubre, alrededor del mediodía, y no regresó.

Entre los detalles que compartió públicamente, el padre enfatizó que su hijo no tenía un conocimiento profundo de la ciudad, motivo por el cual le preocupaba aún más la falta de contacto.

La familia de Samuel Bonilla recurrió a redes sociales para solicitar apoyo económico y difundir la búsqueda - crédito tutankmamon1/TikTok

Además, Samuel había dejado su celular y algunos documentos en el sitio donde se hospedaba, circunstancia que complicó la localización por parte de familiares y autoridades.

Ante la incertidumbre, la madre del joven viajó primero a Brasil para iniciar la búsqueda, a la que luego se sumó el padre. Durante esos días, la familia recurrió a las redes sociales, no solo para difundir el caso y solicitar información, sino también para pedir ayuda económica destinada a sus desplazamientos por la ciudad y la gestión de la búsqueda.

El jueves 23 de octubre, en una publicación Fabián Bonilla confirmó el hallazgo, se podía ver detrás de él una camiseta con la imagen de Samuel y un cartel con la palabra “Se busca” en grandes letras.

“Hola, buenos días a todos. Tengo que decirle a toda la comunidad mundial, que nos ha estado ayudando en esta búsqueda, que infortunadamente la búsqueda acaba de terminar. Estamos aquí en la Policía Científica de Foz do Iguaçu y ya está plenamente identificado el cuerpo. Nuestro hijo ha muerto. Gracias por todo su apoyo. Les voy a seguir comentando qué es lo que sigue, tanto para el cuerpo y para nosotros. Muchas gracias y buen día”, expresó con la voz entrecortada.

Esta es la imagen que la familia ha estado compartiendo en redes y la población - crédito Andrea Arias

La noticia del hallazgo fue comunicada por los padres de Samuel Bonilla apenas dos horas después de que se produjera, generando una ola de mensajes de solidaridad y condolencias por parte de los usuarios de TikTok.

Numerosos internautas lamentaron el desenlace y enviaron sus mejores deseos a la pareja de padres colombianos, quienes enfrentan ahora el dolor de la pérdida tras días de incertidumbre y búsqueda.

“Dios le dé fuerzas mi señor para que pueda seguir adelante con su señora esposa y puedan disfrutar de su compañía mutua a pesar de la perdida 🙏“;”Señor, esperaba que pudiera encontrar a su hijo sano y salvo 😪 Dios le bendiga y lo acompañe en este proceso de duelo 🙏😓“;”Mucha fuerza señor, que Dios los llene de mucha fortaleza, es una gran pérdida, un abrazo para ambos”; “Dios les dé mucha fortaleza”; “Fue una gran persona, lo poco que compartí con Samuel en la universidad demostró que era un buen muchacho centrado y enfocado, le deseo fuerza a su familia, que en paz descanse 🕊“: fueron algunos de los mensajes.

Una camiseta negra con la palabra “se busca” y la imagen de un joven ha sido el telón de fondo elegido por Fabián Bonilla para su mensaje en redes sociales, marcando el punto de partida de una intensa campaña de búsqueda.

Aludiendo a su propia vulnerabilidad, Bonilla recurre a la cuenta de Tiktok @tutankmamon1, solicitando la colaboración internacional para localizar a su hijo, Iverth Samuel, desaparecido desde hace aproximadamente ocho días tras su última ubicación registrada en Foz de Iguazú, Brasil.

El padre, con visible conmoción, declara en un video: “Hola, soy Fabián Bonilla. Pensé que iba a utilizar las redes sociales para unas cosas más divertidas, la verdad. Pero hoy quiero pedir la ayuda de usted que me está viendo del otro lado. Tengo a mi hijo perdido. Está en Brasil”, según el material divulgado en la mencionada plataforma de Tiktok.